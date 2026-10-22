Người hâm mộ đổ về Hà Nội săn kỷ vật 20 năm BIGBANG

Những ngày qua, các điểm bán đồ lưu niệm chính thức của BIGBANG tại Hà Nội liên tục thu hút đông đảo người hâm mộ đến tham quan, mua sắm. Dù cửa hàng mở cửa từ 10h, nhiều người đã có mặt từ rạng sáng, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ để có cơ hội sở hữu những món đồ yêu thích.

Có người đi một mình, có nhóm bạn cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, nước uống để chờ đến lượt.

Được biết từ ngày 17/10, hai điểm bán chính thức BIGBANG Official Pop-up VP Bank tại số 89 Láng Hạ và Trung tâm thương mại The Garden, khu vực Mễ Trì, Hà Nội đã mở cửa phục vụ người hâm mộ.

Bạn Đặng Bá Đạt, sinh viên Bách Khoa (Hà Nội), là người có số phiếu 01 đầu tiên được vào mua hàng cho biết đã cùng nhóm bạn có mặt từ 2h sáng. Mục tiêu chính của nhóm là mua được những chiếc lightstick (gậy phát sáng) để mang theo khi tham dự đêm nhạc BIGBANG. Ngoài ra, Đạt còn dự định mua thêm một số vật phẩm lưu niệm cho những người có nhu cầu. Dù phải chờ đợi nhiều giờ, nhóm bạn vẫn kiên nhẫn với mong muốn sở hữu những sản phẩm gắn với dấu mốc đặc biệt của nhóm nhạc yêu thích.

Trong dòng người ấy, không ít du khách nước ngoài cũng kiên nhẫn xếp hàng, khiến không khí trước các điểm bán trở nên nhộn nhịp ngay từ sáng sớm.

Đến từ Nhật Bản, anh Akokima (áo xám) có mặt từ 4h sáng để chờ mua những sản phẩm lưu niệm kỷ niệm 20 năm thành lập BIGBANG. Anh cho biết đã đến Hà Nội từ ngày 17/10, kết hợp tham quan, du lịch và chuẩn bị tham dự cả hai đêm biểu diễn của nhóm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình.Với nam du khách Nhật Bản, việc trực tiếp lựa chọn những món đồ kỷ niệm tại Hà Nội cũng là một phần trong hành trình đến Việt Nam để gặp gỡ thần tượng.

Không chỉ có giới trẻ Việt Nam, nhiều du khách đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan... cũng tham gia xếp hàng dài mua đồ lưu niệm của BIGBANG ở Hà Nội.

Gần 70 dòng sản phẩm được giới thiệu, từ gậy phát sáng phiên bản kỷ niệm 20 năm, áo phông Hanoi Edition đến áo khoác, móc khóa, túi xách và nhiều phụ kiện mang dấu ấn của nhóm nhạc được bày bán. Trong đó, lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm là một trong những sản phẩm được săn đón nhiều nhất. Đây không chỉ là phụ kiện quen thuộc trong các đêm biểu diễn mà còn là biểu tượng gắn với cộng đồng người hâm mộ BIGBANG trên toàn thế giới.

Theo bảng giá được công bố, các vật phẩm có giá từ 150.000 đồng đến 5,3 triệu đồng, riêng lightstick phiên bản kỷ niệm có giá khoảng 1,7 triệu đồng. Dù mức giá không thấp, lượng người tìm mua vẫn đông. Với nhiều người hâm mộ, những món đồ này không đơn thuần phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm về nhóm nhạc đã đồng hành cùng họ trong nhiều năm.

Bảng thông báo những mặt hàng đã bán hết được treo công khai bên ngoài cho người hâm mộ theo dõi.

Dù mức giá không thấp, lượng người tìm mua vẫn đông.

Với nhiều người hâm mộ, những món đồ này không đơn thuần phục vụ nhu cầu sử dụng mà còn mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm về nhóm nhạc đã đồng hành cùng họ trong nhiều năm.

Ra mắt năm 2006, BIGBANG trở thành một trong những tên tuổi có sức ảnh hưởng lớn của làn sóng âm nhạc Hàn Quốc. Sau 20 năm, sức hút ấy vẫn được thể hiện qua những hàng người chờ mua đồ lưu niệm, những chuyến đi từ nước ngoài và sự háo hức trước ngày gặp lại thần tượng.

Dòng người xếp hàng mua đồ ngày càng dài, không ít trong đó là du khách nước ngoài.

Với người hâm mộ, món đồ mang về có thể chỉ là chiếc áo, móc khóa hay gậy phát sáng. Nhưng phía sau đó còn là những kỷ niệm gắn với thần tượng và hành trình âm nhạc suốt hai thập kỷ. Chính điều ấy khiến nhiều người sẵn sàng vượt hàng nghìn cây số, dành nhiều giờ chờ đợi để lưu giữ một phần thanh xuân của mình.