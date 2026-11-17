Ngày 16/11, Amazon MGM Studios chính thức công bố Robert Pattinson là gương mặt kế nhiệm Daniel Craig trong loạt phim điệp viên James Bond. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới điện ảnh quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc mừng, lựa chọn này cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ lâu năm của thương hiệu 007.

Theo The Hollywood Reporter, một bộ phận khán giả tỏ ra hoài nghi về khả năng Robert Pattinson thể hiện hình tượng James Bond. Nhiều bình luận cho rằng nam diễn viên thiếu vẻ nam tính mạnh mẽ, phong thái tự tin và sức hút từng trở thành đặc trưng của nhân vật điệp viên nổi tiếng trên màn ảnh.

Robert Pattinson gây tranh cãi khi được lựa chọn kế nhiệm Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, một số người cho rằng Robert Pattinson chưa tạo được cảm giác của một nhân vật hành động bản lĩnh, lịch lãm và có khả năng chinh phục người đối diện. Thậm chí, có ý kiến nhận xét nam diễn viên không mang dáng dấp của một người đàn ông quyền lực như hình dung truyền thống về James Bond.

Không chỉ ngoại hình, mức độ nổi tiếng của Robert Pattinson cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một số khán giả cho rằng việc lựa chọn một diễn viên đã gắn liền với nhiều nhân vật biểu tượng sẽ khiến James Bond khó xây dựng bản sắc riêng trong giai đoạn mới.

Một bộ phận khán giả cho rằng Robert Pattinson chưa sở hữu phong thái nam tính, lịch lãm đặc trưng của điệp viên 007. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Trước khi được công bố là điệp viên 007, Robert Pattinson từng nổi tiếng toàn cầu với vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim Chạng vạng. Sau đó, anh tiếp tục đảm nhận Bruce Wayne trong The Batman, đồng thời góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh lớn như Tenet, The Odyssey và Dune: Part Three.

Chính sự hiện diện trong những thương hiệu lớn khiến một số người hâm mộ lo ngại khán giả sẽ nhìn thấy Robert Pattinson hoặc Batman trước khi thực sự tin anh là James Bond. Thậm chí, có ý kiến đề xuất nhà sản xuất nên lựa chọn một diễn viên ít tên tuổi hơn để nhân vật 007 trở thành dấu ấn định hình sự nghiệp của người được chọn.

Một luồng ý kiến khác cho rằng Robert Pattinson phù hợp với vai phản diện hơn là nhân vật chính. Những vai diễn mang màu sắc tâm lý phức tạp và đôi khi có phần bất ổn trong các tác phẩm gần đây được xem là lý do khiến một số khán giả muốn nhìn thấy anh ở phía đối đầu James Bond.

Từng ghi dấu ấn với Chạng vạng và The Batman, Robert Pattinson khiến người hâm mộ tò mò về cách anh thể hiện James Bond. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Dù vậy, phản ứng của công chúng không hoàn toàn tiêu cực. Nhiều người bảo vệ quyết định của Amazon MGM Studios, cho rằng Robert Pattinson đã chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng qua những bộ phim độc lập lẫn các tác phẩm thương mại có quy mô lớn.

Đặc biệt, một số khán giả nhắc lại trường hợp của Daniel Craig khi được lựa chọn làm James Bond năm 2005. Thời điểm đó, nam diễn viên cũng từng đối diện với những lời chê bai về ngoại hình và phong thái. Tuy nhiên, màn thể hiện trong Casino Royale năm 2006 đã giúp Craig từng bước thuyết phục công chúng, mở ra hành trình kéo dài qua năm bộ phim.

Với Robert Pattinson, áp lực còn đến từ việc anh trở thành diễn viên thứ bảy chính thức đảm nhận James Bond, kế nhiệm những tên tuổi như Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan và Daniel Craig. Mỗi người đều để lại dấu ấn riêng, khiến việc xây dựng một hình tượng mới trở thành thử thách không nhỏ.

Robert Pattinson đứng trước áp lực kế nhiệm Daniel Craig, người từng thành công với hình tượng James Bond qua năm bộ phim. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Đáng chú ý, bộ phim James Bond thứ 26 sẽ do Denis Villeneuve đạo diễn, với kịch bản của Steven Knight. Đây cũng là dự án 007 đầu tiên được phát triển sau khi Amazon MGM Studios tiếp quản quyền kiểm soát sáng tạo thương hiệu từ những nhà sản xuất lâu năm.

Trước những tranh luận, Robert Pattinson bày tỏ niềm vinh dự khi được lựa chọn cho một trong những vai diễn nổi tiếng nhất lịch sử điện ảnh. Nam diễn viên gọi đây là cơ hội đặc biệt trong sự nghiệp và thể hiện sự hào hứng khi hợp tác với đội ngũ sản xuất mới.

Về phía đạo diễn Denis Villeneuve, ông đánh giá Robert Pattinson sở hữu những phẩm chất phù hợp với James Bond, đồng thời có khả năng mang đến cách tiếp cận mới cho nhân vật đã tồn tại hơn sáu thập kỷ.

Đạo diễn Denis Villeneuve được kỳ vọng mang đến diện mạo mới cho thương hiệu James Bond trong phần phim tiếp theo. Ảnh: The Hollywood Reporter.

Dự án dự kiến ra mắt vào năm 2028, dù tên phim và ngày phát hành cụ thể chưa được công bố. Những tranh luận hiện tại cho thấy Robert Pattinson đang đối diện kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Tuy nhiên, việc anh có thực sự phù hợp với hình tượng điệp viên 007 hay không vẫn cần được đánh giá qua bộ phim hoàn chỉnh.