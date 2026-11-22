Những đường cầu mãn nhãn của Tiến Minh

🏸 Khán giả tràn ra lối đi, hành lang xem Tiến Minh thi đấu

Tối 22/11, tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM), Nguyễn Tiến Minh (TP.HCM) bước vào trận đấu vòng 1/8 nội dung đơn nam môn cầu lông Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 gặp Nguyễn Tất Duy Lợi (Lâm Đồng).

Tiến Minh liên tục gây phấn khích với những siêu phẩm khó tin

Đáng chú ý, đối thủ của Tiến Minh chỉ mới 18 tuổi, kém huyền thoại cầu lông Việt Nam tới 25 tuổi. Duy Lợi đang được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng khi liên tục có những bước tiến đáng kể, mới đây nhất là chức vô địch tại một giải đấu quốc tế ở Thái Lan.

Đây cũng là trận đấu thứ hai trong ngày của Tiến Minh. Trước đó, lão tướng 43 tuổi gây sốt khi đánh bại Nguyễn Thế Ngọc (Hà Nội) với tỷ số 21-13 và 21-12. Không chỉ thắng áp đảo, Tiến Minh còn khiến người xem trầm trồ với hàng loạt pha xử lý cầu đẳng cấp, từ khả năng phán đoán tình huống đến những cú đánh đầy ngẫu hứng.

Người hâm mộ ngồi tràn ra hành lang, đứng kín các lối đi xem huyền thoại sống thi tài

Chính màn trình diễn ấn tượng này đã tạo nên sức hút đặc biệt cho cuộc đối đầu giữa Tiến Minh và Duy Lợi vào buổi tối. Đông đảo người hâm mộ đổ về nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, khiến các hàng ghế trên khán đài nhanh chóng kín chỗ. Nhiều khán giả phải đứng dọc các lối đi, thậm chí ngồi cả ở hành lang để có thể theo dõi từng đường cầu của huyền thoại sống cầu lông Việt Nam.

Không khí nhà thi đấu trở nên vô cùng sôi động. Mỗi lần Tiến Minh có pha cứu cầu khó hay tung ra cú đánh hiểm hóc, những tràng pháo tay và tiếng reo hò lại vang lên không ngớt.

🤩 Tiến Minh xoay người 360 độ cứu cầu, khiến khán đài bùng nổ

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Tiến Minh cống hiến một trận đấu đầy cảm xúc với nhiều tình huống xử lý tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong những màn biểu diễn kỹ thuật.

Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương không còn chỗ trống trước những màn tranh tài hấp dẫn

Dù không còn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn như thời đỉnh cao, tay vợt 43 tuổi vẫn cho thấy khả năng đọc tình huống, phản xạ và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Đặc biệt, ở set 2, khi tỷ số đang là 16-16, Tiến Minh tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trận đấu.

Trong tình huống bị đối thủ dồn ép, lão tướng TP.HCM bất ngờ xoay người 360 độ để cứu một đường cầu cực khó. Ngay sau đó, anh tiếp tục lao người về góc sân sát lưới, phản công pha bỏ nhỏ của Duy Lợi để giành điểm số quan trọng.

Chuỗi động tác diễn ra nhanh đến mức nhiều khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Pha cứu cầu rồi phản công đầy ngẫu hứng chẳng khác nào màn “ảo thuật” ngay trên sân đấu, khiến cả nhà thi đấu bùng nổ với những tràng pháo tay vang dội.

Tình huống xuất thần này cũng trở thành bước ngoặt giúp Tiến Minh thi đấu hưng phấn, vượt lên giành chiến thắng 21-19 ở set 2, qua đó cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, trước đó Duy Lợi đã thắng set đầu với tỷ số 21-12. Bước vào set quyết định, tay vợt trẻ của Lâm Đồng phát huy lợi thế thể lực, khả năng bật nhảy và những cú đập cầu đầy uy lực để giành chiến thắng 21-16.

Chung cuộc, Duy Lợi vượt qua Tiến Minh với tỷ số 2-1, giành quyền đi tiếp sau màn so tài hấp dẫn giữa hai thế hệ cầu lông Việt Nam.

❤️ Thua đàn em 25 tuổi, Tiến Minh vẫn được khán giả tán thưởng

Dù phải dừng bước ở vòng 1/8, Tiến Minh vẫn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ người hâm mộ. Những tràng pháo tay dành cho lão tướng 43 tuổi cho thấy sức hút đặc biệt của một trong những tượng đài lớn nhất lịch sử cầu lông Việt Nam.

Dù dừng bước, Tiến Minh vẫn nhận rất nhiều lời khen và động viên từ khán giả

Chia sẻ sau trận đấu, Tiến Minh không giấu được sự tiếc nuối khi không thể giành kết quả tốt hơn. Anh thừa nhận việc không còn thi đấu thường xuyên khiến bản thân khó duy trì trạng thái và cảm giác thi đấu tốt nhất, đặc biệt khi phải đối đầu một tay vợt trẻ giàu thể lực như Duy Lợi.

Dẫu vậy, Tiến Minh bày tỏ niềm vui và sự biết ơn trước tình cảm mà đông đảo khán giả dành cho mình. Với anh, việc vẫn được người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt dù đã qua thời kỳ đỉnh cao là nguồn động viên rất lớn.

Ở một diễn biến đáng chú ý khác của vòng 1/8, Lê Đức Phát (Quân Đội) bất ngờ dừng bước trước Trần Hoàng Kha (TP.HCM) sau ba set với tỷ số 16-21, 23-21 và 12-21. Trong khi đó, Nguyễn Hải Đăng (TP.HCM) tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng áp đảo 21-8, 21-10 trước Đoàn Hải Vương Đạo (Quân Đội). Với việc cả Tiến Minh lẫn Đức Phát đều dừng bước, Hải Đăng nổi lên là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho tấm HCV đơn nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.