Người hâm mộ BigBang náo nhiệt trước giờ diễn, giá vé được 'hét' gấp 3

Fan BigBang náo nhiệt trước giờ diễn của BigBang tại Mỹ Đình. Ảnh: TRÚC ANH

Đến 18 giờ ngày 24-10, không khí trước sân vận động vẫn sôi động, trong khi một số người rao bán vé với giá gấp 2-3 lần giá gốc. Từ trưa 24-10, khu vực check-in đã nhộn nhịp người hâm mộ. Dù cổng đón khách mới mở, nhiều người có mặt từ sớm để chụp ảnh, gặp gỡ cộng đồng V.I.P và tìm vị trí thuận lợi trong sân.

Khán giả tranh thủ check-in trước giờ diễn. Ảnh: LAN ĐINH

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình từ 12 giờ để tìm vị trí đẹp, chụp ảnh và gặp gỡ những người cùng sở thích. Trước sân vận động, nhiều bạn trẻ thể hiện cá tính qua khăn turban, mũ lưỡi trai, lightstick, banner và photocard. Nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị trang phục từ nhiều tháng trước, xem đó là một phần không thể thiếu trong hành trình gặp lại thần tượng.

Sức hút của concert còn thu hút người hâm mộ quốc tế đến Hà Nội. Chị Trúc Anh bay từ Trung Quốc cùng nhóm bạn để hòa mình vào đêm nhạc, gặp gỡ những người chung đam mê và chờ đón Bigbang trở lại nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Nhiều bạn trẻ vẫn chờ đợi phía bên ngoài với hy vọng kiếm được vé "vớt". Ảnh: TRÚC ANH

Tim Koo, đến từ Hồng Công (Trung Quốc), một fan BigBang hơn 16 năm, cùng nhóm bạn có mặt tại Hà Nội từ ngày 21-10. Họ tự thiết kế áo in hình các thành viên và chuẩn bị vòng tay tình bạn để tặng những người hâm mộ gặp tại sự kiện. Với nhóm, niềm vui không chỉ là gặp thần tượng mà còn được kết nối với những người chung sở thích. Trong khi đó, quầy lưu niệm BigBang cũng thu hút đông đảo khán giả tìm mua sản phẩm để lưu giữ kỷ niệm về đêm nhạc.

Dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình, chiều 24-10. Ảnh: TRÚC ANH

Đến 18 giờ, khi giờ diễn cận kề, dòng người vẫn tiếp tục đổ về Mỹ Đình. Bên ngoài khu vực sự kiện, hoạt động mua bán vé vẫn diễn ra.

Bên trong khu vực tổ chức, các quầy check-in được phân chia theo từng hạng vé. Công tác kiểm tra an ninh, hướng dẫn khách và phân luồng được triển khai nhằm tạo thuận lợi cho quá trình vào sân.

Sân khấu cũng dần lộ diện trong chiều cùng ngày. Theo ban tổ chức, cấu hình tại Hà Nội tương đương sân khấu ở Goyang (Hàn Quốc), với chiều rộng 64m, hệ thống màn hình LED treo trượt kích thước 60mx14m và hành trình trượt dài nhất 76m. Pháo hoa, cột lửa cùng nhiều hiệu ứng sân khấu được kỳ vọng tạo nên những màn trình diễn giàu tính thị giác.

Lộ diện sân khấu với màn hình LED khổng lồ. Ảnh: LAN ĐINH

BigBang 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI diễn ra trong hai đêm 24 và 25-10 tại sân vận động Mỹ Đình. Theo kế hoạch, tour dự kiến gồm 33 đêm diễn tại 19 thành phố.