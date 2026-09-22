Người Hải Phòng xếp hàng chờ mua bánh Trung thu

Mỗi dịp Trung thu, phố Cầu Đất (Hải Phòng) lại nhộn nhịp cảnh người dân xếp hàng nhiều giờ, thậm chí qua đêm chờ mua bánh Trung thu truyền thống.

Ghi nhận tại cửa hàng bánh Trung thu Đông Phương (Cầu Đất), những ngày cận Rằm tháng 8 Âm lịch, lượng khách tăng mạnh. So với mọi năm mẫu mã bánh Trung thu năm nay không có gì thay đổi. Tuy nhiên, giá bánh được điều chỉnh tăng nhẹ so với năm 2025. Thường người mua sẽ chọn loại hộp 4 bánh cái nhiều hơn là bánh Rồng tròn hay Cá chép vì giá thành khác nhau. Có thời điểm, bánh thập cẩm hết hàng khiến nhiều người chờ hàng giờ vẫn chưa mua được loại bánh mong muốn.

Những ngày đầu tháng 8 âm lịch, dòng người đã xếp hàng kiên nhẫn chờ mua bánh trên phố Cầu Đất. Ảnh: TD

Nhiều người có kinh nghiệm nên mang theo ghế nhựa để ngồi trong lúc chờ đến lượt. Ảnh: TD

Có lúc lượng khách tăng cao, tràn cả xuống lòng đường. Ảnh: TD

Mặc dù thời tiết có mưa lớn, nhưng khách hàng vẫn kiên nhẫn giữ hàng chờ mua bánh - Ảnh: TD

Tới lượt mua nhưng hàng lại tạm hết, khách vẫn nán lại chờ mua. Ảnh: TD

Chị L. (trú tại Hải Phòng), người nhiều năm mua bánh Đông Phương về bán lại cho biết, có ngày chị phải xếp hàng nhiều lượt do cửa hàng giới hạn mỗi người mua 10-20 chiếc. Từ khi cửa hàng tạm dừng nhận đơn trực tuyến, việc mua bánh càng phụ thuộc vào thời gian xếp hàng trực tiếp.

“Có ngày tôi phải chờ từ 7 giờ đến 10 giờ mới lấy đủ số bánh cho khách. Nếu bỏ về mà cửa hàng có hàng trở lại thì tiếc công chờ từ sáng”, chị L. chia sẻ.

Trước nhu cầu mua bánh Trung thu tăng cao, dịch vụ xếp hàng thuê, giữ chỗ cũng nở rộ theo. Một số sinh viên đã nhanh nhạy dậy từ sớm, xếp hàng chờ tới lượt rồi "nhượng" lại vị trí của mình cho người có nhu cầu, nhận thù lao 200 ngàn đồng/chỗ. Hầu hết người đặt dịch vụ này là dân văn phòng, người bận rộn ..., không có thời gian đứng xếp hàng.

Anh D. (trú tại Hải Phòng) cho biết, dù phải chờ lâu, tôi vẫn cố đợi chờ mua được bánh này đi biếu. Tuy nhiên, nếu mua về ăn, tôi thường lựa chọn các thương hiệu khác như Hương Liên, Thanh Lịch, Bình Minh, Kim Thanh... giá cả hợp lý, vị ngon truyền thống, lại không phải chờ đợi chen chúc như thế này.

Trái ngược cảnh xếp hàng tại Đông Phương, nhiều cửa hàng bánh Trung thu khác trên phố Cầu Đất ít chen chúc hơn. Thực tế cho thấy, nhu cầu mua bánh làm quà biếu và mua dùng trong gia đình đang có sự khác biệt rõ về lựa chọn thương hiệu và mức giá.

Khác với Đông Phương, hàng bánh Hương Liên trên phố Cầu Đất đỡ chen chúc hơn. Ảnh; TD

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng Lê Chân - Ảnh: Cổng TTĐTHP

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Y tế Hải Phòng vừa triển khai đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2026.

Theo đó, Sở Y tế thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm được sử dụng trong dịp Tết Trung thu năm 2026 từ ngày 15/9/2026 đến hết ngày 25/9/2026.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát các sản phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đúng quy định về chất lượng, ghi nhãn, quảng cáo, sử dụng phụ gia thực phẩm; góp phần phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, bảo vệ sức khỏe nhân dân.