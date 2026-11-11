Người Hải Phòng hào sảng, hiếu khách trong ấn tượng của Á hậu 1 Khánh Linh

Ngày 11/11, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi - tham gia giao lưu trực tuyến tại tòa soạn.

Sắc vóc Á hậu 2 Phương Nghi, Á hậu 1 Khánh Linh và Hoa hậu Nguyễn Yến Trang (từ trái sang) trong buổi giao lưu trực tuyến cùng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Khi được hỏi về sự thay đổi sau đăng quang, Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh cho biết cô cảm nhận rõ sự quan tâm của khán giả. “Sau khi may mắn đạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, chúng tôi nhận được sự chú ý, yêu thương của quý vị khán giả. Đó là động lực rất lớn để chúng tôi đáp lại tình yêu thương, hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mệnh”, cô nói.

Nhìn lại hành trình dự thi, Khánh Linh bày tỏ sự biết ơn trước niềm tin của Ban giám khảo. Theo cô, các thí sinh trong Top 53, Top 25 đều giỏi và xinh đẹp. Được trao danh hiệu Á hậu là cơ hội để cô tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và thực hiện những dự định vì cộng đồng.

"Tôi trân trọng cơ hội, cố gắng và nỗ lực hơn nữa, học nữa, học mãi, không ngừng hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt hơn”, Khánh Linh chia sẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc được khán giả cổ vũ nồng nhiệt sau khi hoàn thành phần thi ứng xử, Khánh Linh nói cô hài lòng với câu trả lời. Ở đêm chung kết diễn ra tại Đồ Sơn, TP Hải Phòng, Á hậu 1 nhận câu hỏi về mảnh đất Hải Phòng với nhiều điều đáng tự hào, từ lịch sử đến con người.

“Điều tôi ấn tượng nhất là người dân Hải Phòng. Trong nhà chung có nhiều người em, người chị đến từ Hải Phòng, tôi cảm nhận sâu sắc sự mến khách của mọi người. Đi tới đâu chúng tôi cũng được các cô bác, anh chị chào đón bằng sự thân thiện, dễ thương, hiếu khách và hào sảng”, Khánh Linh nói về điều cô muốn bổ sung cho câu trả lời ứng xử.

Nhìn lại hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh nói cô ấn tượng nhất với chuyến đi đến miền Kinh Bắc. Cô nhớ những câu hò, câu hát dịu dàng của người dân. Người đẹp cho rằng trải nghiệm giúp cô cảm nhận văn hóa Việt Nam đa dạng, mỗi vùng đất đều mang vẻ đẹp riêng.

Nói về dự định sau đăng quang, Khánh Linh mong sớm khởi động dự án Cánh cửa thần kỳ và kêu gọi những người cùng mong muốn làm điều tốt đẹp cho cộng đồng. “Trong ba năm, tôi hy vọng xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh. Đó là mục tiêu của tôi, nhằm tạo cơ hội cho các em học tiếng Anh, công nghệ và tiếp xúc với sự phát triển của xã hội”, cô chia sẻ.

Trong buổi giao lưu, nhà báo Phùng Công Sưởng nhận "câu hỏi khó" là "Điều gì ở Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 làm ban giám khảo tin tưởng trao danh hiệu và vương miện. Trưởng Ban tổ chức khẳng định thí sinh được đánh giá xuyên suốt hành trình, từ sơ khảo đến chung kết. Ban tổ chức, Ban giám khảo có nhiều cơ hội tiếp xúc, đồng hành để hiểu điểm mạnh của từng người.

Nhận xét riêng về Á hậu 1, nhà báo Phùng Công Sưởng nói: “Khi gặp Khánh Linh, chúng ta thấy sự hồn nhiên, trong trẻo, đầy cảm xúc. Cô ấy rất dễ xúc động, dễ rung động”. Sau nhiều buổi họp căng thẳng, tranh luận trực diện ở phòng họp đêm chung kết, ban giám khảo đồng thuận Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026 có những điểm mạnh nổi bật bên cạnh các tiêu chí chung được Ban giám khảo xem xét, xứng đáng với danh hiệu và vương miện của mùa giải mang chủ đề Miền Hương Sắc.