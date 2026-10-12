Người hai lần được trao danh hiệu 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng'

Ông Bùi Đức Giang cùng các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên trao quà tặng học sinh nghèo xã Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Là một trong số 100 doanh nhân Việt Nam được trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026, ông Bùi Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 là doanh nhân duy nhất trong khu vực Tây Bắc vinh dự lần thứ 2 được tặng danh hiệu này.

Lần đầu tiên ông Bùi Đức Giang được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" là năm 2019, sau đó là chuỗi thời gian rất nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách vì dịch bệnh Covid-19 với bao nhiêu gian nan khó khăn. Song càng khi khó khăn thì dường như ý chí, bản lĩnh người doanh nhân dẫn dắt trong ông Bùi Đức Giang lại càng thêm mạnh mẽ, vững vàng.

Ông Bùi Đức Giang vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026 (tối 11/10 tại Hà Nội). (Ảnh: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN)

Vào khoảng tháng 5/2020 khi Điện Biên vừa qua đợt giãn cách để phòng, chống dịch Covid-19 thì ông Bùi Đức Giang đã trực tiếp liên lạc, kết nối các doanh nhân cùng hành quân về Mường Nhé. Nhiều người nghe điện của ông đã sửng sốt hỏi "Dịch bệnh như thế, bác không ngại à?", ông liền trả lời: "Chống dịch là tuân thủ quy định theo đúng hướng dẫn của y tế, còn doanh nhân thì vẫn phải làm việc, vẫn phải hành động chứ ngồi yên thì ai lo cho công nhân? Mình ngồi yên thì bà con trông đợi vào ai?...".

Một ngày sau, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên do ông Bùi Đức Giang làm Trưởng đoàn đã tức tốc lên đường. Điểm hẹn đến là Trường mầm non Nậm Kè ở xã Nậm Kè, Trường mầm non Sín Thầu ở xã Sín Thầu (đều thuộc huyện Mường Nhé cũ), vì cả hai trường đều có nhiều học sinh con hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn và rất cần hỗ trợ đồ dùng phòng, chống dịch.

Ông Bùi Đức Giang trao quà, động viên hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)

Trên đường di chuyển từ thành phố Điện Biên Phủ vào đến hai trường, ông Bùi Đức Giang nói thêm với các thành viên trong đoàn về sự cần thiết và ý nghĩa của chuyến đi. Vẫn chất giọng khàn khàn mà dứt khoát, ông kể: Nậm Kè và Sín Thầu khó khăn hơn các xã khác, bởi hầu hết học sinh ở đây là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, gia đình các cháu học sinh rất nghèo. Đợt dịch Covid-19 lần này với lần giãn cách này càng khiến gia đình các cháu khó khăn hơn; nỗi lo phòng dịch với họ cũng lớn hơn.

Để động viên gia đình các cháu học sinh yên tâm cho con em đến trường, các cô giáo ở hai trường đã liên hệ đề nghị Hiệp hội và Công ty số 6 hỗ trợ. "Tôi nhận điện mà nóng lòng, bởi thế đã quyết định ngay một chuyến đi để hỗ trợ học sinh, hỗ trợ bà con. Làm được gì cho bà con, học sinh thì làm ngay chứ hứa rồi chưa làm thì không yên tâm làm việc khác", ông Bùi Đức Giang nói thêm.

Trở về sau chuyến đi hỗ trợ biên giới chống dịch, ông Bùi Đức Giang lại lập thêm kế hoạch cho các chuyến đi trao học bổng, áo ấm, đồ dùng phòng, chống dịch bệnh cho học sinh các huyện: Tuần Giáo, Mường Ảng, Nậm Pồ, Điện Biên Đông, Mường Chà… Chẳng quản địa bàn, chẳng quản đường xa hay núi cao, cứ hễ nghe tin nơi nào xảy ra thiên tai, bão lũ thì ông lại điện báo thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp rồi tức tốc lên đường.

Nhớ trận xảy ra lũ quét kinh hoàng tại bản Mường Pồn, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) vào đêm 24 rạng sáng ngày 25/7/2024 làm 7 người chết, mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng thì người Điện Biên vẫn nhớ cảnh ông Chủ tịch Hiệp hội xắn quần quá gối lội bùn đi trao từng thùng mì cho bà con ngay trong sáng 25/7. Một ngày sau, tại xã Mường Pồn ông lại tiếp tục trao tiền hỗ trợ các gia đình có người chết, mất tích và các gia đình có nhà bị đổ sập. Đồ dùng thiết yếu với người dân vùng lũ khi đó là gạo, mì tôm, nước lọc, dầu ăn, nồi, xoong… cũng được ông và các thành viên Hiệp hội chở đến tận nơi trao tặng các gia đình.

Bùi Đức Giang cho rằng, với doanh nghiệp thời gian chính là vàng bạc, do vậy việc gì cần làm thì phải làm ngay, việc đến đâu giải quyết dứt điểm tới đó không dây dưa việc này sang việc khác…

Ông Bùi Đức Giang, trao quà và tiền mặt hỗ trợ người dân bị thiệt hại lũ quét ở Mường Pồn. (Ảnh: LÊ LAN)

Thời gian qua, dù gánh trên vai cùng lúc hai trọng trách: Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thương mại-Xây dựng số 6, song việc nào ông Bùi Đức Giang cũng nỗ lực hoàn thành. Thời gian cao điểm bận rộn là những tháng cuối năm 2025 phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường phổ thông nội trú tiểu học-trung học Cơ sở Si Pa Phìn thì hầu như ngày nào ông Bùi Đức Giang cũng có mặt tại công trường, vừa để kiểm tra đôn đốc, vừa để động viên công nhân, người lao động nỗ lực làm việc vì trách nhiệm với học sinh nơi biên giới.

Cũng trong chương trình xây dựng trường phổ thông nội trú cho học sinh biên giới, sau Trường Si Pa Phìn, Tổng Công ty Thương mại-Xây dựng số 6 được tin tưởng giao xây dựng thêm hai trường, gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) và Trường Phổ thông nội trú Phong Thổ (tỉnh Lai Châu); cả hai công trình đều được hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm học mới, phục vụ việc học, ăn và ở của hàng nghìn học sinh con em đồng bào các dân tộc vùng khó khăn, biên giới.

Ông Bùi Đức Giang, trao quà, động viên công nhân trước lúc lên đường về biên giới hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường nội trú liên cấp Nà Bủng. (Ảnh: LÊ LAN)

Điểm lại các công trình mang dấu ấn Công ty Thương mại-Xây dựng số 6, ông Bùi Đức Giang, nói rằng, có thể kể ra đây, gồm: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Trụ sở Công an tỉnh Điện Biên; Trụ sở Cục Thuế tỉnh; Trụ sở Tỉnh ủy Điện Biên; Trung tâm thương mại Him Lam Plaza; đường Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1 và 2; hạ tầng khung khu tái định cư Phiêng Bua; cầu Thanh Minh; cầu Nậm Thanh; Bệnh viện và Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Mường Ảng; Trụ sở Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lay; Trụ sở Công an huyện Nậm Pồ; khuôn viên hồ Tỉnh ủy và nhiều công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác.

"Việc tham gia thực hiện các công trình này cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, vật chất giáo dục, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển", ông Bùi Đức Giang nhấn mạnh.

Lần thứ 2 vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” với ông Bùi Đức Giang vừa là niềm vui song trọng trách doanh nhân cũng nhiều thêm... (Ảnh: HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH ĐIỆN BIÊN)

Hỏi thêm ông Bùi Đức Giang về trọng trách doanh nhân trong chặng đường phía trước, ông không chút chần chừ mà trả lời ngay bằng khí khái người dẫn dắt. Ông nói rằng: Là doanh nhân phải luôn coi trọng, kiên định mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần xây dựng nền kinh tế của đất nước thật sự độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Và doanh nhân luôn cần là người "Dám nghĩ, dám làm, dám đột phá", luôn đặt lợi ích cộng đồng, xã hội, công nhân, người lao động trong từng kế hoạch, chiến lược phát triển của doanh nghiệp thay vì chỉ nghĩ cho bản thân hay gia đình của riêng mình.

"Với riêng tôi, thêm một lần được nhận danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” thì tôi hiểu, trọng trách sẽ nhiều thêm. Nhưng tôi luôn kiên định mục tiêu đồng hành cùng Điện Biên và lan tỏa trách nhiệm doanh nhân đồng hành cùng đất nước trong chặng đường đang tới", ông Bùi Đức Giang khẳng định.

Ông Bùi Đức Giang trao quà, động viên các thương binh, gia đình chính sách ở Điện Biên. (Ảnh: LÊ LAN)