Người Hà Nội xếp hàng dài mua bánh Trung thu truyền thống

Không khí mua bán bánh Trung thu tại nhiều cửa hàng truyền thống ở Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Từ sáng đến đầu giờ chiều, trước cửa một số hiệu bánh lâu năm trên phố Thụy Khuê, dòng người liên tục nối dài, đứng kín vỉa hè chờ đến lượt mua bánh.

Càng sát Rằm tháng Tám, nhu cầu mua bánh để thưởng thức, biếu tặng người thân, bạn bè và đối tác càng tăng cao. Theo ghi nhận của phóng viên, khách hàng đến từ nhiều khu vực trong thành phố, thậm chí từ các địa phương lân cận. Nhiều người cho biết dù phải chờ khá lâu nhưng vẫn lựa chọn những thương hiệu quen thuộc bởi hương vị truyền thống đã gắn bó nhiều năm.

Chị Hoàng Anh, ở Đông Anh, Hà Nội, có mặt từ sớm để mua bánh làm quà cho gia đình. Chị Anh cho biết: “Tôi mua để biếu người nhà. Biết hôm nay đông nhưng vẫn đến vì gia đình đã quen với loại bánh này. Chờ lâu một chút nhưng mua được đúng loại mình cần”.

Cùng chung tâm lý, anh Trần Thanh Quý cũng xếp hàng gần 1 tiếng để mua những hộp bánh Trung thu truyền thống làm quà cho người thân. Dù lượng người chờ mua đông, nhiều khách vẫn kiên nhẫn đứng đợi, tranh thủ xem bảng giá, lựa chọn loại nhân phù hợp trước khi đến lượt.

Trong một số thời điểm, khu vực trước cửa hàng đông kín người, nhân viên phải liên tục hướng dẫn khách xếp hàng và nhận bánh. Bên trong cửa hàng, không khí cũng khẩn trương không kém. Nhân viên liên tục đóng hộp, kiểm đếm, chuyển bánh ra quầy và giao cho khách.

Theo chủ một hiệu bánh lâu năm trên phố Thụy Khuê, lượng khách tăng rõ rệt trong những ngày sát Rằm tháng Tám. Ngoài khách mua lẻ cho gia đình, nhiều cộng tác viên, nhân viên doanh nghiệp cũng đến lấy bánh với số lượng lớn để làm quà tặng.

“Những ngày này khách đông hơn bình thường, có lúc phải chờ khá lâu. Ngoài khách mua gia đình còn có người lấy số lượng lớn. Cửa hàng phải chủ động chuẩn bị nguyên liệu và hàng hóa để phục vụ khách”, chủ cửa hàng cho biết.

Sức mua tăng mạnh khiến một số loại bánh có thời điểm tạm hết hàng. Một số cửa hàng phải dán thông báo để khách chủ động lựa chọn loại bánh khác hoặc chờ đợt hàng mới. Theo các cơ sở kinh doanh, nhu cầu tăng nhanh trong những ngày cận Rằm cũng khiến một số nguyên liệu làm bánh có thời điểm khan hiếm.

Thị trường bánh Trung thu truyền thống năm nay khá đa dạng về nhân, trọng lượng và mức giá. Các loại bánh phổ biến có giá từ khoảng 50.000 - 120.000 đồng/chiếc. Tại một hiệu bánh trên phố Thụy Khuê, bánh thập cẩm cổ truyền có giá khoảng 60.000 đồng/chiếc; bánh thập cẩm dăm bông 70.000 đồng/chiếc; bánh thập cẩm gà quay 80.000 đồng/chiếc; bánh thập cẩm gà trứng khoảng 90.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh những hương vị truyền thống, nhiều cửa hàng cũng bổ sung dòng sản phẩm dành cho người ăn kiêng, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Một số hộp bánh thuộc dòng này có giá khoảng 480.000 - 520.000 đồng/hộp.

Đến đầu giờ chiều 24/9, lượng khách tại một số cửa hàng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Dòng người tiếp tục nối dài bên ngoài, trong khi nhân viên bên trong liên tục đóng và giao bánh.

Không chỉ là món quà trong dịp đoàn viên, bánh Trung thu truyền thống với nhiều người Hà Nội còn gắn với ký ức, thói quen và hương vị quen thuộc mỗi độ tháng Tám về. Vì thế, dù phải chờ đợi hàng giờ trong ngày 14 tháng 8 âm lịch, nhiều người vẫn kiên nhẫn để mua bằng được những chiếc bánh quen thuộc cho đêm Rằm đang đến rất gần.

Đông đảo người dân tập trung trước một hiệu bánh Trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê, Hà Nội.

Dòng người xếp hàng kéo dài trên vỉa hè, chờ đến lượt mua bánh Trung thu trong những ngày cao điểm.

Nhiều khách hàng kiên nhẫn chờ đợi dù lượng người mua bánh tăng cao.

Khu vực trước cửa hiệu bánh đông kín khách trong những ngày sát Tết Trung thu.

Khách đứng chật kín lối vào cửa hàng, chờ mua những loại bánh Trung thu truyền thống quen thuộc.

Lượng khách tăng cao từ sáng đến chiều, nhân viên cửa hàng liên tục phục vụ người mua.

Khách hàng trao đổi, lựa chọn các loại bánh phù hợp với nhu cầu làm quà và thưởng thức.

Một khách hàng nhận bánh sau thời gian xếp hàng chờ mua tại cửa hiệu trên phố Thụy Khuê.

Bên trong cửa hàng, nhân viên liên tục tiếp nhận yêu cầu, đóng gói và giao bánh cho khách.

Bánh nướng, bánh dẻo với nhiều loại nhân được đóng hộp, phục vụ nhu cầu thưởng thức và làm quà dịp Trung thu.

Các công đoạn đóng gói được thực hiện liên tục trong ngày cao điểm trước Rằm tháng Tám.