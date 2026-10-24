Người Hà Nội trên vùng đất Đạ Tẻh

Đoàn công tác đã có chuyến thăm, trao quà tại huyện Đạ Tẻh vào năm 2023

“Gánh” tên làng vào miền đất mới

Trên vùng đất Đạ Tẻh, những địa danh như xã Quốc Oai, Mỹ Đức, Hà Đông trước đây được địa phương đặt tên nhằm gợi nhớ về quê hương Hà Nội của nhiều thế hệ cư dân. Những tên gọi thân thuộc ấy được lưu giữ qua năm tháng, như một cách người đi mở đất nhắc nhớ về nơi mình sinh ra và kể cho con cháu nghe câu chuyện lập nghiệp của gia đình.

Cuối năm 2023, đoàn công tác của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn thăm sản phẩm OCOP tại huyện Đạ Tẻh

Xã Đạ Tẻh 3 được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Mỹ Đức và Quốc Oai trước đây. Toàn xã có 2.763 hộ, với 11.443 nhân khẩu, trên diện tích tự nhiên 19.482,3 ha. Phần lớn cư dân có nguồn gốc từ các địa phương thuộc tỉnh Hà Tây cũ - nay là TP Hà Nội.

Những ngày đầu đến nơi ở mới, người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khai phá đất đai, dựng tạm mái nhà đơn sơ che mưa nắng; còn đường sá đi lại cách trở khó khăn. Từ điều kiện ban đầu còn thiếu thốn, các gia đình dựa vào sức lao động, từng bước ổn định chỗ ở và tổ chức sản xuất.

Với thế hệ đi trước, những địa danh quê nhà gợi lại một thời tuổi trẻ rời quê đi lập nghiệp. Còn với con cháu sinh ra, lớn lên ở Đạ Tẻh, đó là những câu chuyện giúp hiểu thêm về nguồn cội, về hành trình mà ông bà, cha mẹ đã trải qua để xây dựng cuộc sống hôm nay.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3 chia sẻ, những năm qua, một số địa phương của TP Hà Nội thường xuyên thăm hỏi và hỗ trợ xã các công trình như nhà văn hóa, đường giao thông bê tông... Sự hỗ trợ ấy thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó giữa quê hương với người dân ra đi và chọn vùng đất này để lập nghiệp. Đây là nguồn động viên, là mạch nguồn gìn giữ tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, nâng cao chất lượng đời sống.

Những người con Hà Nội đi kinh tế mới vào Đạ Tẻh đang từng ngày cùng nhau xây dựng đời sống văn minh trên quê hương thứ 2

Cùng nhau phát triển kinh tế

Ở thôn Hà Phú, ông Nguyễn Công Thành quê gốc Phú Xuyên, Hà Nội vào vùng kinh tế mới cùng gia đình từ năm 1985. “Ngày ấy, gia đình tôi đi theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chuyển đến Đạ Tẻh để làm kinh tế mới. Mọi thứ đều mới mẻ, cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình phải bắt đầu từ những việc ổn định chỗ ở, tìm cách làm ăn. Xa quê thì nhớ nhà, nhớ bà con, làng xóm, nhưng đã quyết định vào đây thì phải cố gắng bám đất, bám làng mà sống”, ông nói.

Người dân hài lòng với cuộc sống hiện tại trên quê hương Đạ Tẻh

Từ những ngày đầu ổn định cuộc sống, gia đình ông Thành từng bước tích góp, mở rộng sản xuất và chuyển sang trồng sầu riêng. “Đến nay, vườn cây khoảng 12 ha đã cho thu hoạch, cuộc sống cũng ổn định hơn trước. Với gia đình tôi, Đạ Tẻh giờ đã là quê hương thứ 2, còn quê cũ Hà Nội vẫn luôn được nhắc nhớ trong nhà”, ông Thành chia sẻ.

Không riêng ông Thành, những người con Hà Nội đi kinh tế mới ở vùng đất Đạ Tẻh, từ những bước đi ban đầu, người dân dần tìm được hướng sản xuất phù hợp, tạo dựng sinh kế và chăm lo cho các thế hệ sau. Cùng với nỗ lực của mỗi gia đình, sự tương trợ trong cộng đồng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang.

Sầu riêng được chuyển đổi nhằm phát triển kinh tế của gia đình

Sau ngần ấy năm từ Hà Nội vào lập nghiệp, đến nay, đã hình thành làng, xã với lớp con cháu trưởng thành trên đất Đạ Tẻh, song mối liên hệ giữa quê hương và vùng kinh tế mới Đạ Tẻh ngày nào vẫn được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Hà Nội vẫn là nơi lưu giữ ký ức và nguồn cội của các gia đình, còn vùng đất Đạ Tẻh hôm nay đã trở thành quê hương thứ 2 đã và đang dựng xây cuộc sống ấm no, góp phần vào sự phát triển chung của quê hương Đạ Tẻh.