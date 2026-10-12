Người Hà Nội tại Đức vun đắp tình đồng hương, hướng về Thủ đô

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Đắc Thành cùng Phu nhân, đại diện Đại sứ quán và các hội đoàn người Việt tại Berlin và vùng lân cận.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tuyên dương Hội Người Hà Nội và năm thành viên Hội vì những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng cộng đồng Người Việt tại CHLB Đức năm 2026.

Gắn kết cộng đồng, gìn giữ nét đẹp Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại CHLB Đức Công Việt Cường nhấn mạnh, dù xa quê hương, những người con Hà Nội vẫn luôn hướng về Thủ đô bằng tình yêu và niềm tự hào.

Sau 16 năm hoạt động, hội trở thành mái nhà chung, góp phần gắn kết đồng hương, gìn giữ nét đẹp thanh lịch, văn minh, nghĩa tình của người Hà Nội và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống, cội nguồn dân tộc.

Thời gian qua, hội tích cực tham gia các hoạt động do Đại sứ quán và cộng đồng người Việt phát động, từ quyên góp ủng hộ biển đảo, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Việt Nam và Đức đến các chương trình thiện nguyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đáng chú ý, hội đã hai lần tổ chức quyên góp hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Hà Nội, với giá trị quà tặng mỗi đợt hơn 100 triệu đồng.

Các hoạt động thăm hỏi hội viên khó khăn, gặp mặt đồng hương và giao lưu văn hóa được duy trì thường xuyên, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, góp phần tăng cường tình đoàn kết và sự gắn bó trong cộng đồng.

Tiếp nối truyền thống, hướng về quê hương

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao những kết quả hội đạt được, đồng thời ghi nhận đóng góp của tổ chức trong xây dựng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức và củng cố cộng đồng người Việt đoàn kết, vững mạnh.

Đại sứ mong muốn hội tiếp tục phát huy nét đẹp văn hóa, lối sống thanh lịch, tinh tế và nhân hậu của người Hà Nội; tăng cường gắn kết, hỗ trợ hội viên cùng phát triển và duy trì mối liên hệ với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tuyên dương Hội Người Hà Nội và năm thành viên vì những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng cộng đồng người Việt tại CHLB Đức năm 2026.

Buổi gặp mặt thu hút đông đảo bà con người Hà Nội và những người yêu mến Hà Nội.

Với chủ đề “Góc phố tôi yêu”, chương trình giao lưu nghệ thuật mang đến những ca khúc quen thuộc về Hà Nội của các nhạc sĩ Phú Quang, Hoàng Hiệp và nhiều nhạc sĩ khác.

Những giai điệu về phố phường, con người và ký ức Thủ đô tạo nên không khí đầm ấm, khơi gợi tình cảm quê hương trong lòng những người con xa xứ.

Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026–2028 là dịp để hội đánh giá kết quả hoạt động, xác định phương hướng trong thời gian tới, tiếp tục củng cố tổ chức và phát huy vai trò kết nối cộng đồng người Hà Nội tại Đức.