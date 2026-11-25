'Người Hà Nội' – Giai điệu hào hùng, sâu lắng về Thủ đô tại 'Muôn sắc Việt Nam'
Tiết mục “Người Hà Nội” trong chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” vang lên với những giai điệu hào hùng, tha thiết, gợi nhớ một Hà Nội kiên cường trong những năm tháng lịch sử. Ca khúc tôn vinh vẻ đẹp, khí phách và tình yêu sâu nặng dành cho Thủ đô nghìn năm văn hiến, khơi dậy niềm tự hào về mảnh đất và con người Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-ha-noi-giai-dieu-hao-hung-sau-lang-ve-thu-do-tai-muon-sac-viet-nam-1767614.html