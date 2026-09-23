Người giữ vị bánh Trung thu truyền thống ở Cao Bằng

Bền bỉ giữ nghề qua gần 40 mùa trăng

Những ngày cận Trung thu, cơ sở bánh Trung thu Minh Thu của ông Nông Ích Lân lại tất bật hơn thường ngày. Sinh năm 1967, ông Lân bắt đầu gắn bó với nghề làm bánh Trung thu từ năm 1986, tiếp nối nghề truyền thống của gia đình. Gần 40 năm qua, từ chuẩn bị nguyên liệu, làm nhân, nhào bột, tạo hình đến nướng bánh, những công đoạn quen thuộc ấy đã trở thành một phần công việc mà ông bền bỉ gìn giữ qua từng mùa trăng.

Ông Nông Ích Lân tỉ mỉ tạo hình từng chiếc bánh Trung thu.

Gần 40 năm làm bánh Trung thu, ông Lân đã chứng kiến nhiều thay đổi của thị trường. Nếu trước đây bánh Trung thu chủ yếu được làm theo những cách truyền thống thì nay người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn về mẫu mã, hương vị. Dù vậy, ông vẫn kiên trì với cách làm đã gắn bó với mình suốt nhiều năm.

Với người thợ có nhiều năm kinh nghiệm, mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ. Cùng một nguyên liệu nhưng cách sơ chế, phối trộn hay điều chỉnh tỷ lệ cũng có thể ảnh hưởng đến hương vị chiếc bánh. Những kinh nghiệm ấy không chỉ nằm trong công thức mà được ông tích lũy qua từng mùa bánh, từng mẻ bánh.

Ông Lân chọn cách giữ nghề bằng chính sự bền bỉ ấy. Những thao tác quen thuộc được duy trì qua năm tháng, để mỗi mùa Trung thu, những mẻ bánh mang hương vị truyền thống lại được làm ra.

Giữ vị bánh từ những nguyên liệu thân quen

Trong các loại bánh Trung thu được làm tại cơ sở, bánh thập cẩm là sản phẩm đặc trưng làm nên thương hiệu bánh Trung thu Minh Thu. Nhắc đến Minh Thu, nhiều khách hàng nhớ ngay đến vị bánh thập cẩm với những nguyên liệu quen thuộc như thịt mỡ, lạp sườn, lạc, vừng, lá chanh..., được sơ chế và phối trộn theo tỷ lệ riêng. Sự hòa quyện của các nguyên liệu tạo nên vị thơm, béo, bùi đặc trưng, trở thành hương vị được nhiều người yêu thích và tìm mua mỗi mùa Trung thu. Công thức ấy được ông Lân gìn giữ, hoàn thiện qua nhiều năm, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của bánh Trung thu Minh Thu.

Nhân bánh thập cẩm - hương vị đặc trưng làm nên thương hiệu bánh Trung thu Minh Thu.

Điểm làm nên nét riêng của bánh Trung thu truyền thống không chỉ ở hình thức mà còn nằm trong cách lựa chọn, chế biến và phối hợp nguyên liệu. Tại cơ sở bánh Trung thu Minh Thu, ông Lân vẫn duy trì cách làm quen thuộc, chú trọng từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến từng công đoạn chế biến.

Ông Lân chia sẻ: Với tôi, làm bánh ngon không thể vội vàng. Mỗi loại nguyên liệu cần được xử lý phù hợp, các thành phần trong nhân phải có sự cân đối để khi hòa quyện tạo nên hương vị đặc trưng. Bột bánh cũng được nhào, cán và tạo hình theo kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm.

Những chiếc bánh sau khi hoàn thiện mang vẻ mộc mạc, gần gũi, nhưng phía sau đó là công sức và kinh nghiệm của người thợ. Chính sự chỉn chu trong từng công đoạn giúp cơ sở duy trì hương vị quen thuộc, đáp ứng nhu cầu của những khách hàng đã gắn bó với bánh Trung thu truyền thống.

Bà Đàm Thị Hà, xã Phục Hòa cho biết: Tôi mua bánh Trung thu Minh Thu nhiều năm nay, gần như năm nào đến Trung thu cũng mua. Gia đình tôi thích nhất bánh thập cẩm vì vị bánh thơm, bùi, vừa miệng, ăn có cảm giác rất quen thuộc. Nhiều năm rồi thành quen, cứ đến mùa Trung thu là tôi lại tìm mua bánh ở đây.

Với những người từng thưởng thức bánh Trung thu truyền thống của Cao Bằng, hương vị ấy không đơn thuần là một món ăn theo mùa mà còn gợi nhớ không khí Trung thu và những ký ức quen thuộc. Bởi vậy, việc duy trì cách làm truyền thống cũng là cách để một hương vị được lưu giữ trong đời sống hôm nay.

Để nghề truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống

Thị trường thay đổi, thị hiếu người tiêu dùng cũng ngày càng đa dạng, nhưng những giá trị quen thuộc vẫn có chỗ đứng riêng. Với ông Lân, giữ nghề không có nghĩa là giữ nguyên mọi thứ, mà quan trọng là giữ được cái cốt lõi làm nên hương vị của chiếc bánh truyền thống.

Làm bánh Trung thu tại cơ sở Minh Thu khi vào vụ.

Từ một nghề được gia đình truyền lại, qua gần 40 năm, nghề làm bánh Trung thu đã trở thành công việc gắn bó với cuộc sống của ông. Mỗi mùa trăng, cơ sở lại vào vụ cao điểm, tạo thêm việc làm, thu nhập cho một số lao động thời vụ tại địa phương. Từ những công việc như chuẩn bị nguyên liệu, làm nhân, tạo hình đến đóng gói bánh, nhiều lao động có thêm nguồn thu nhập trong thời gian ngắn.

Không chỉ duy trì một nghề truyền thống, cơ sở còn góp phần tạo sinh kế từ chính nghề làm bánh đã được gia đình ông Lân gìn giữ qua nhiều năm. Mỗi mùa bánh vì thế không chỉ là mùa của những chiếc bánh Trung thu, mà còn là thời điểm nghề truyền thống phát huy giá trị trong đời sống và tạo thêm việc làm cho người dân địa phương.

Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, những chiếc bánh mang hương vị xưa vẫn tìm được vị trí riêng. Đó cũng là động lực để ông Lân tiếp tục giữ gìn cách làm truyền thống, để hương vị bánh Trung thu quen thuộc vẫn hiện diện trong mỗi mùa đoàn viên ở Cao Bằng.