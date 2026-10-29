Người giữ nhịp văn hóa ở làng Chăm Phò Trì

Bà Trần Thị Hạnh (bên trái) thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Điểm tựa của phụ nữ Chăm

Ở thôn Phò Trì, bà Trần Thị Hạnh là gương mặt quen thuộc với nhiều hội viên phụ nữ. Sau khi hai thôn Cô Kiều và Phò Trì sáp nhập, bà tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn. Sự tin tưởng ấy đến từ gần 25 năm bà gắn bó với công tác hội, tận tâm chăm lo đời sống hội viên và các hoạt động cộng đồng.

Phò Trì là địa bàn có đông đồng bào Chăm sinh sống, với hơn 300 hội viên phụ nữ. Trước đây, không ít gia đình gặp khó khăn, thiếu vốn sản xuất, việc làm chưa ổn định. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị em, bà Hạnh tích cực vận động, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, đầu tư chăn nuôi bò, dê, gà, từng bước cải thiện thu nhập. “Nhờ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội mà chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Bây giờ nhà cửa xây dựng khang trang, kinh tế ổn định, đời sống của chị em không còn khó khăn như xưa”, bà Hạnh phấn khởi chia sẻ.

Cùng với đó, bà Hạnh còn tích cực vận động hội viên thu gom rác thải, xây dựng mô hình “Ngôi nhà xanh”, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” và giúp đỡ phụ nữ khó khăn. Riêng trong tháng 9, bà đã vận động hơn 16 triệu đồng hỗ trợ một hội viên có con mắc bệnh hiểm nghèo. Với bà, công tác hội không chỉ là triển khai phong trào mà còn là sự sẻ chia kịp thời, giúp chị em thêm điểm tựa vượt qua khó khăn.

Đội văn nghệ Chăm tại thôn Phò Trì

Giữ tiếng kèn saranai vang mãi

Nếu trong phát triển kinh tế, bà Hạnh là người kết nối các nguồn lực thì ở lĩnh vực văn hóa, bà lại đóng vai trò cầu nối giữa các thế hệ. Trăn trở trước việc gìn giữ những giá trị truyền thống, bà vận động thành lập đội văn nghệ Chăm tại thôn Phò Trì. Đến nay, đội duy trì 25 thành viên, với sự tham gia của cả người lớn tuổi và thanh thiếu niên. Tại đây, những điệu múa Chăm, tiếng kèn saranai, nhịp trống ghinăng, paranưng được các thế hệ đi trước tận tình truyền dạy cho lớp trẻ.

Từ những buổi sinh hoạt văn nghệ ấy, nhiều bạn trẻ đã tìm thấy niềm đam mê với văn hóa dân tộc. Điển hình là em Từ Huỳnh Công A Liêm, người vừa giành giải nhất Hội thi thổi kèn saranai tại di tích tháp Pô Sah Inư trong dịp Lễ hội Katê. “Em rất phấn khởi và hào hứng khi được tham dự hội thi. Là một thành viên nhỏ tuổi, em cũng muốn góp phần nhỏ công sức của mình để gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Chăm”, Liêm chia sẻ.

Theo bà Hạnh, điều đáng mừng không chỉ là những thành tích tại các hội thi, mà còn ở việc ngày càng có những người trẻ chủ động tìm hiểu, học hỏi và tiếp nối di sản của cha ông. Bởi vậy, bên cạnh duy trì đội văn nghệ, bà còn tích cực vận động bà con tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống, đặc biệt là Lễ hội Katê và Lễ hội Kỳ Yên, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Đánh giá về những đóng góp của bà Hạnh, bà Đoàn Thị Sông Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sơn Mỹ cho biết, bà Hạnh luôn tích cực trong các phong trào tại địa phương, từ chăm lo hội viên khó khăn, vận động bảo vệ môi trường đến gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm.

Gần 25 năm gắn bó với công tác hội, bà Trần Thị Hạnh vẫn miệt mài với những việc làm thiết thực, từ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đến vận động lớp trẻ học múa, thổi kèn, đánh trống. Những đóng góp ấy góp phần gắn kết cộng đồng Chăm ở Phò Trì, đồng thời tiếp nối các giá trị văn hóa truyền thống. Tiếng kèn saranai, nhịp trống ghinăng vẫn được lớp trẻ gìn giữ, cũng là niềm vui của bà Hạnh sau nhiều năm gắn bó với cộng đồng.