Người giữ nhịp sinh tồn phía sau mỗi ca phẫu thuật

BS.CKII Phạm Hoàng Sơn thăm khám, đánh giá và điều chỉnh máy cho bệnh nhân thở máy sau phẫu thuật.

Để mỗi ca mổ được an toàn

Sau khi bị ngã, ông Lang Văn Thưởng, 46 tuổi, xã Yên Nhân bị vỡ đốt sống thắt lưng L1 mất vững. Chấn thương khiến ông đau đớn, đi lại khó khăn, các sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân. Nhập viện, ông được các bác sĩ thăm khám, chụp cắt lớp vi tính, đánh giá kỹ tổn thương và đưa ra phương án điều trị phù hợp. Ông được chỉ định phẫu thuật cố định cột sống.

Xác định đây là ca phẫu thuật phức tạp do người bệnh phải nằm sấp, thời gian phẫu thuật kéo dài, BS.CKII Phạm Hoàng Sơn cùng ê-kíp gây mê hồi sức đã thực hiện gây mê nội khí quản, theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, bảo đảm điều kiện an toàn để các bác sĩ phẫu thuật cột sống bằng phương pháp nẹp vít qua cuống.

Ông Thưởng chia sẻ: “Lúc mới vào viện tôi rất đau, đi lại rất khó khăn. Khi được bác sĩ Sơn và ê-kíp gây mê, tôi không còn cảm thấy đau đớn. Sau đó, tôi được các bác sĩ phẫu thuật cột sống. Sau 3 ngày, sức khỏe của tôi ổn định, tôi có thể đi lại nhẹ nhàng, sinh hoạt không còn phụ thuộc vào người khác”.

Đằng sau sự hồi phục của người bệnh là công việc thầm lặng của ê-kíp gây mê hồi sức. Với bác sĩ Sơn, mỗi cuộc phẫu thuật bắt đầu từ việc đánh giá tình trạng người bệnh, lựa chọn phương pháp gây mê phù hợp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Trong suốt ca mổ, anh cùng ê-kíp liên tục theo dõi nhịp thở, huyết áp, nhịp tim và các chỉ số sinh tồn, sẵn sàng xử trí khi có diễn biến bất thường. Sự cẩn trọng ấy góp phần bảo đảm an toàn, giúp ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và người bệnh sớm hồi phục.

BS.CKII Phạm Hoàng Sơn trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp.

Bền bỉ với nghề, làm chủ chuyên môn

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2011, bác sĩ Phạm Hoàng Sơn về công tác tại Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Để nâng cao chuyên môn, bác sĩ Sơn chủ động học hỏi từ các bác sĩ đi trước, đồng nghiệp, đồng thời tham gia các chương trình đào tạo, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến Trung ương. Năm 2018, anh hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Gây mê hồi sức; đến năm 2024 trở thành Bác sĩ Chuyên khoa II.

Hiện nay, bác sĩ Sơn thực hiện gây mê, gây tê cho người bệnh trong cả các ca phẫu thuật theo kế hoạch và phẫu thuật cấp cứu. Đặc thù của lĩnh vực này được ví như nghề “đi trước về sau”. Ê-kíp gây mê có mặt từ trước khi ca mổ bắt đầu để kiểm tra, đánh giá tình trạng người bệnh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Trong suốt ca mổ, bác sĩ theo dõi sát các chỉ số sinh tồn, kịp thời xử lý bất thường; khi ca mổ kết thúc, vẫn tiếp tục theo dõi cho đến khi người bệnh tỉnh lại và ổn định.

Hơn 15 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy thời gian bác sĩ Sơn quen với những giờ làm việc không cố định và những cuộc gọi cấp cứu bất chợt, nhất là các trường hợp nặng, phức tạp, cần phối hợp nhiều chuyên khoa.

“Có những hôm vừa về tới nhà, cầm bát cơm lên chuẩn bị ăn nhưng nhận được điện thoại có ca cấp cứu lĩnh vực khó là tôi lại vội vã vào bệnh viện. Đặc biệt, từ năm 2015, Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai phẫu thuật tim hở có hỗ trợ của tuần hoàn ngoài cơ thể. Những ca phẫu thuật sử dụng tim phổi nhân tạo yêu cầu kỹ thuật cao, phải hội chẩn liên khoa, vì thế tôi luôn sẵn sàng có mặt để cùng đồng nghiệp giành lại sự sống cho người bệnh”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

BS.CKII Phạm Hoàng Sơn trao đổi kỹ thuật gây mê với đồng nghiệp.

Mỗi ngày, Khoa Gây mê hồi sức thực hiện gây mê cho khoảng 70 - 80 bệnh nhân. Riêng bác sĩ Sơn phụ trách khoảng 10 ca, có thời điểm lên tới 20 ca. Cường độ công việc cao nhưng cũng giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm, xử lý nhiều tình huống chuyên môn và không ngừng hoàn thiện năng lực nghề nghiệp.

Hơn 15 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Sơn vẫn giữ sự cẩn trọng, chủ động trước những tình huống khó và sẵn sàng có mặt khi người bệnh cần. Với anh, đó không chỉ là công việc nhiều áp lực mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào của người thầy thuốc, lặng thầm giữ những nhịp sống bình yên phía sau mỗi ca phẫu thuật.