Ông Nguyễn Công Triều, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 21, phường Thanh Xuân Ảnh: Tùng Lâm

Ở khu dân cư, có những khúc mắc tưởng chừng nhỏ nhưng phải qua nhiều lần trao đổi mới tìm được hướng giải quyết. Với ông Nguyễn Công Triều, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 21, phường Thanh Xuân, lắng nghe và tìm cách tháo gỡ những vướng mắc trong đời sống người dân đã trở thành công việc thường ngày sau nhiều năm gắn bó với địa bàn.

Từng công tác trong lực lượng Công an, sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác Mặt trận từ tháng 7-2017. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông cùng các thành viên tổ giám sát thường xuyên theo dõi việc cải tạo các tuyến ngõ ở khu vực Chính Kinh, Quan Nhân, ghi nhận ý kiến của người dân để trao đổi với các đơn vị liên quan.

Có những việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự kiên trì. Trong một lần giám sát thi công, một gia đình có đường ống thoát nước bị ảnh hưởng đã đề nghị kiểm tra, sửa chữa. Dù đơn vị thực hiện đã khắc phục, kết quả ban đầu vẫn chưa bảo đảm nhu cầu sinh hoạt. Ông Triều cùng tổ giám sát tiếp tục trao đổi, đề nghị điều chỉnh. Sau ba lần sửa chữa, các bên đã thống nhất được phương án, giúp gia đình yên tâm sử dụng.

Tại ngõ 55 Chính Kinh, công tác thu gom rác có thời điểm gặp khó khăn trong quá trình cải tạo ngõ. Để bảo đảm vệ sinh khu vực, người cán bộ Mặt trận đã chủ động trao đổi với đơn vị thi công và lực lượng vệ sinh môi trường, đồng thời dùng kinh phí cá nhân hỗ trợ thu gom, tạo thuận lợi cho sinh hoạt của bà con.

Không chỉ giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống hằng ngày, ông Triều còn cùng chi bộ, tổ dân phố và các đoàn thể vận động người dân đóng góp xây dựng sân chơi thể thao, chăm lo nhà văn hóa, cải thiện cảnh quan ngõ xóm. Các hoạt động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và chăm lo thiếu nhi cũng được duy trì, góp phần gắn kết các gia đình trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Đình Vượng, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 21, chia sẻ ông Triều là người có kinh nghiệm, trách nhiệm, luôn chủ động phối hợp với các lực lượng ở cơ sở để triển khai công việc.

“Ông Triều rất chăm chỉ, tháo vát, luôn sát sao với công việc và gần gũi với bà con”, ông Vượng nhận xét.

Thử thách lớn hơn trong công tác vận động người dân là giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5. Trước khi sắp xếp tổ dân phố, địa bàn ông tham gia vận động có 156 hộ thuộc diện ảnh hưởng bởi dự án. Dù mong chờ tuyến đường được triển khai nhiều năm, không ít gia đình vẫn lo lắng khi phải thu xếp lại nơi ở, ổn định cuộc sống.

Cùng với tổ công tác của phường, ông Triều trực tiếp đến gặp những hộ còn băn khoăn để tìm hiểu hoàn cảnh, lắng nghe nguyện vọng. Các kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được ghi nhận, chuyển đến cơ quan chuyên môn xem xét, giải đáp.

Trong số những trường hợp từng tiếp xúc, ông nhớ nhất một gia đình có ngôi nhà diện tích nhỏ, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn. Việc phải chuyển nơi ở khiến các thành viên không khỏi lo lắng. Qua nhiều lần thăm hỏi, trao đổi, ông tìm hiểu nguyện vọng, giải thích những nội dung liên quan đến chính sách và phản ánh kiến nghị để cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ theo quy định.

Đối với 6 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có người cao tuổi, sức khỏe yếu, ông cũng đề xuất khu dân cư quan tâm, động viên và chia sẻ. Theo ông Triều, cả 156 hộ tại địa bàn sau đó đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, góp phần vào kết quả chung của phường Thanh Xuân.

"Qua những lần tiếp xúc, tôi nhận thấy mỗi gia đình đều có hoàn cảnh và những băn khoăn riêng. Muốn tạo được sự đồng thuận, trước hết phải hiểu những khó khăn của người dân, kiên trì lắng nghe và phối hợp giải đáp thấu đáo các kiến nghị", ông Triều chia sẻ.

Khi mình làm việc bằng cái tâm, lấy lợi ích chính đáng của người dân làm mục tiêu thì người dân sẽ tin tưởng, đồng hành ủng hộ”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Nguyễn Xuân Hải ghi nhận vai trò của những cán bộ Mặt trận giàu kinh nghiệm, gắn bó với địa bàn như ông Nguyễn Công Triều.

"Nhờ thường xuyên tiếp xúc, am hiểu hoàn cảnh người dân, họ góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách, đồng thời kịp thời phản ánh những khó khăn, kiến nghị đến chính quyền. Sự trách nhiệm, kiên trì trong từng công việc đã góp phần tạo sự đồng thuận, giữ gìn tình đoàn kết ở khu dân cư", ông Hải nhấn mạnh.

Với những đóng góp trong công tác Mặt trận, ông Nguyễn Công Triều có 9 năm liên tiếp được Đảng ủy phường khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, ông được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”. Năm 2026, ông tiếp tục được UBND phường Thanh Xuân khen thưởng vì thành tích trong công tác bầu cử.