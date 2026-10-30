Người giữ lửa hóa giải mâu thuẫn, vun đắp hạnh phúc gia đình

Ông Vũ Quang Quyền (mặc áo xanh) gặp gỡ, trao đổi với người dân về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Ảnh: Nguyễn Chương

Hóa giải bằng tình người

Ông Vũ Quang Quyền (SN 1953), hiện là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thao Chính, tổ trưởng tổ hòa giải của thôn. Ông Quyền cho biết, trong cuộc sống những mâu thuẫn, xích mích trong gia đình là rất khó tránh khỏi. Mâu thuẫn đôi khi chỉ bắt nguồn từ những chuyện rất nhỏ, nhưng nếu không được giải quyết kịp thời có thể trở thành bất hòa, làm rạn nứt tình cảm vợ chồng và các thành viên trong gia đình.

Ông Vũ Quang Quyền chăm sóc vườn cây cảnh của gia đình. Ảnh: Nguyễn Chương

Ông Quyền nhớ lại, vào buổi chiều muộn dịp cận Tết Nguyên đán 2023, chị Đ.T.T. đến nhà trình báo chồng chị thường xuyên say rượu, gây bất hòa, xô xát với mọi người trong gia đình, kể cả các con đi làm ăn xa nay trở về nhà sum họp, đón tết. Lúc đó, tôi đã hỏi han tình hình, tìm hiểu nguyên nhân và động viên chị T. trở về nhà để tìm cách hóa giải mâu thuẫn.

Sáng hôm sau, tôi đã trực tiếp đến nhà gặp chồng để vừa tham quan, trải nghiệm dàn cây cảnh vừa hỏi han việc chuẩn bị đón tết của gia đình. Sau cuộc trò chuyện về thú vui đam mê cây cảnh, đặc biệt là phân tích, lý giải niềm hạnh phúc của gia đình trong mỗi dịp tết đoàn viên, anh L đã thấu hiểu, ngượng ngùng kể ra những mâu thuẫn, việc làm chưa đúng của mình và tự hứa sẽ thay đổi cách sống, ứng xử chuẩn mực hơn với vợ con.

“Kể từ sau cuộc gặp gỡ, hóa giải mâu thuẫn thành công, cuộc sống, sinh hoạt của gia đình chị T. đầm ấm, hạnh phúc hơn. Gần đây khi chồng chị mất, tôi làm trưởng ban tổ chức lễ tang, lo chu đáo mọi việc, khiến chị T. và mọi người đều rất xúc động. Tôi nhận thấy, hòa giải mâu thuẫn thành công, gắn kết tình cảm yêu thương trong mỗi gia đình, làng xóm là hết sức quan trọng”, ông Vũ Quang Quyền cho biết.

Xây dựng cộng đồng đoàn kết, yêu thương

Thôn Thao Chính hiện có 818 hộ dân, với hơn 2.300 nhân khẩu. Giai đoạn từ tháng 10-2019 (ông Quyền làm Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thao Chính, tổ trưởng tổ hòa giải của thôn) đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thôn được giữ vững, không xảy ra các vụ tranh chấp, khởi kiện, gây mất đoàn kết trong cộng đồng. Tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt, mọi người đều đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp.

“Ông Vũ Quang Quyền luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, sống gần gũi, chan hoà với mọi người trong thôn. Những việc làm thiết thực, trách nhiệm của ông đối với chi bộ, thôn xóm và đặc biệt là công tác hòa giải mâu thuẫn, động viên người dân tích cực phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc…được mọi người rất tin yêu, quý trọng, cảm phục”, ông Nguyễn Trường An ở thôn Thao Chính cho biết.

Ông Vũ Quang Quyền- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thao Chính, tổ trưởng tổ hòa giải của thôn tự hào về những danh hiệu thi đua cao quý do cấp trên trao tặng. Ảnh: Nguyễn Chương

Bằng sự tận tâm, trách nhiệm của người đứng đầu thôn Thao Chính, ông Vũ Quang Quyền không chỉ là nhịp cầu kết nối yêu thương, vun đắp hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng, mà còn tích cực tham gia vào việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử văn hóa. Ngoài ra, trong đợt này ông còn thường xuyên động viên người dân đồng thuận thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Từ những cuộc gặp gỡ, trao đổi gần gũi với người dân, hoá giải thành công những mâu thuẫn gia đình, đến những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thôn, ông Vũ Quang Quyền vinh dự được cấp trên trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua cao quý khác. Những phần thưởng đó đang tiếp thêm niềm tin, động lực để ông phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình.

“Còn sức khoẻ, tôi sẽ tiếp tục cống hiến bằng những việc làm cụ thể, có ích cho xã hội. Riêng về công tác hoà giải, tôi sẽ cố gắng lựa chọn cách làm phù hợp với từng hoàn cảnh, tình huống, không vội vàng phân định đúng sai, tránh làm tổn thương lòng tự trọng của các bên liên quan. Những lời khuyên nhẹ nhàng nhưng thấu tình, đạt lý, những câu chuyện thực tế kết nối yêu thương sẽ góp phần thay đổi nhận thức, hành vi, để mỗi người cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết”, ông Vũ Quang Quyền chia sẻ.

Mỗi vụ hòa giải thành công đã mang đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho các gia đình. Đó chính là động lực để ông Vũ Quang Quyền tiếp tục gắn bó với công việc hòa giải và phát động, lan toả sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.