Sáng 18/11, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), khu dân cư thôn Giang Châu (xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Giữa muôn vàn bộn bề, lo toan của cuộc sống, ngày hội thực sự trở thành bản hòa ca rực rỡ của tình làng nghĩa xóm, ý chí vượt khó và niềm tin yêu cuộc sống.