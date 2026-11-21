Gần dân để hiểu dân hơn

Năm 2010, ông Lâm được người dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng cụm dân cư. Từ tháng 1-2015, ông đảm nhiệm cương vị Tổ trưởng Tổ dân phố kiêm Tổ trưởng Tổ hoà giải và gắn bó với công việc đến nay. Hơn 10 năm làm công tác hòa giải, ông cùng các thành viên trong tổ chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết những bất đồng trong cộng đồng.

Theo ông Lâm, mâu thuẫn ở khu dân cư thường xuất phát từ những chuyện gần gũi trong cuộc sống, phổ biến là tranh chấp ranh giới đất đai, xây dựng hoặc bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Nếu không được phát hiện, tháo gỡ kịp thời, những chuyện nhỏ có thể tích tụ thành xung đột lớn.

Ông Văn Thế Lâm, Tổ trưởng Tổ dân phố Viên 2, đồng thời là Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố Viên 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Ảnh: Hồng Nhung

Nhớ lại một trường hợp từng trực tiếp tham gia hòa giải, ông Lâm kể: Người chồng làm nghề xe ôm, có thói quen uống rượu, người vợ làm tạp vụ, cuộc sống còn nhiều vất vả. Những áp lực trong công việc và sinh hoạt khiến hai người không ít lần bất đồng, thậm chí xảy ra xô xát. Hai người con đang tuổi ăn học cũng bị ảnh hưởng khi thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ bất hòa.

Sau khi nắm bắt tình hình, ông Lâm chủ động tiếp cận, tìm hiểu hoàn cảnh của gia đình. Ông không vội nhận xét hay trách cứ ai mà gặp riêng từng người để lắng nghe. Với người vợ, ông chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, khuyên hai vợ chồng bình tĩnh, biết nhường nhịn và cùng vun đắp gia đình. Với người chồng, ông phân tích tác hại của việc lạm dụng rượu bia, đồng thời nhắc đến những tổn thương mà con trẻ phải chịu khi chứng kiến bố mẹ xung đột.

Tổ hòa giải giao ban tháng với Tổ an ninh cơ sở phát hiện thông tin trên địa bàn. Ảnh: PV

Sau những cuộc trò chuyện riêng, ông mời hai vợ chồng đến nhà văn hóa để các thành viên tổ hòa giải cùng phân tích, giúp mỗi người nhận ra những điều chưa đúng và có trách nhiệm sửa đổi. Ông cũng phối hợp với Chi hội Phụ nữ tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con tốt. Nhờ được động viên, khuyên giải, người chồng dần có chuyển biến, hạn chế uống rượu bia và giảm những hành vi nóng nảy, cuộc sống gia đình từng bước ổn định. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Tổ dân phố thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, tặng quà gia đình vào các dịp trong năm.

“Làm công tác hòa giải phải kiên trì, không thể nóng vội. Mình phải hiểu hoàn cảnh của từng người, phân tích để họ tự nhận ra điều đúng, điều chưa đúng, từ đó, giúp gia đình họ giữ được sự yên ấm, các con được sống trong môi trường tốt”, ông Lâm chia sẻ.

Công tâm, khách quan để giữ tình làng nghĩa xóm

Nếu mâu thuẫn gia đình cần sự sẻ chia thì tranh chấp đất đai đòi hỏi người hòa giải phải cẩn trọng, nắm rõ nguồn gốc sự việc và vận dụng kiến thức pháp luật. Ông Lâm nhớ trường hợp hai gia đình có đất liền kề không thống nhất ký xác nhận ranh giới khi một hộ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là diện tích đo đạc thực tế có chênh lệch so với giấy tờ trước đây, khiến các bên lo ngại quyền lợi bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, ông cùng các thành viên tổ hòa giải tìm hiểu nguồn gốc đất, quá trình chuyển nhượng và xây dựng của các hộ, đồng thời mời người mua đất, chủ thầu xây dựng tham gia đối chiếu hiện trạng. Qua xác minh, các ngôi nhà đã được xây dựng kiên cố từ trước, giữa hai công trình có khoảng không tạo khe thoáng, không phải phần diện tích lấn chiếm như lo ngại ban đầu.

Từ những thông tin thu thập được, ông phân tích để các bên hiểu rằng chênh lệch số liệu giữa các lần đo đạc không đồng nghĩa với việc có hành vi lấn chiếm đất. Các hộ cần đối chiếu hiện trạng, lập biên bản ghi nhận và thống nhất trên cơ sở quyền lợi hợp pháp của mỗi gia đình. Ban đầu, việc thuyết phục không dễ dàng, nhưng qua trao đổi, giải thích cụ thể, các bên dần hiểu và đồng thuận. “Trong những vụ việc như vậy phải tìm hiểu kỹ sự việc, không nghe một chiều, càng không thể vì tình cảm quen biết mà đứng về phía bất kỳ gia đình nào”, ông Lâm cho biết.

Tổ trưởng Tổ hòa giải Tổ dân phố Viên 2 đang tuyên truyền tới các hộ nằm trong dự án đường Tây Thăng Long. Ảnh: PV

Một trường hợp khác liên quan đến việc phân chia tài sản thừa kế trong gia đình. Sau khi cha mẹ phân chia đất đai cho các con, bất đồng phát sinh giữa gia đình người con trai cả và người con gái út. Hai cụ đã mời tổ hòa giải đến hỗ trợ.

“Tổ hòa giải gồm 5 thành viên được triệu tập, đồng thời mời đại diện nội tộc tham gia tìm hiểu nguồn gốc đất đai, quá trình phân chia và nguyện vọng của các thành viên. Trên cơ sở đó, tổ hòa giải phân tích quyền lợi, trách nhiệm của từng người, khuyên các thành viên tôn trọng ý nguyện của cha mẹ và giữ gìn tình cảm anh em. Sau nhiều lần trao đổi, gia đình thống nhất dành khoảng 70m² đất cho người con trai cả xây dựng nhà ở; phần đất còn lại và khoản tiền chuyển nhượng cũng được các thành viên bàn bạc, thống nhất”, ông Lâm chia sẻ.

Với ông Lâm, kết quả hòa giải không chỉ là sự đồng thuận của các bên mà còn là việc mâu thuẫn được tháo gỡ, không tiếp tục kéo dài thành tranh chấp phức tạp. Để làm được điều đó, tổ hòa giải thường xuyên phối hợp với Chi hội Phụ nữ, các đoàn thể và cảnh sát khu vực nắm bắt tình hình. Nhiều vụ việc được phát hiện, trao đổi và giải quyết ngay từ khi mới phát sinh.

Theo ông Lâm, khó khăn hiện nay là một bộ phận người dân còn hạn chế kiến thức pháp luật, nhất là trong các vấn đề đất đai, xây dựng và thừa kế. Vì vậy, hòa giải viên cần được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống và khả năng vận dụng pháp luật vào thực tế. Ông mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, đồng thời có chế độ hỗ trợ phù hợp với những người làm công tác này.

Bên cạnh nhiệm vụ ở tổ dân phố, ông Lâm còn là hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ phụ nữ, chăm lo gia đình và được ghi nhận thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn phường.

Với những đóng góp trong công tác ở khu dân cư, ông Văn Thế Lâm được quận Bắc Từ Liêm (cũ) và phường Đông Ngạc ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều năm liền, ông được UBND phường biểu dương vì có thành tích tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2026, ông đạt giải Nhì tại hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi phường Đông Ngạc.