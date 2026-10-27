Người gieo trái ngọt trên đất dốc

Ông Sở đang chia sẻ kinh nghiệm trồng cây ăn quả cùng nông dân địa phương.

Sinh năm 1955, ông Sở gắn bó với đồng ruộng từ nhỏ. Trước đây, cũng như nhiều hộ dân trong vùng, gia đình ông chủ yếu trồng ngô, trồng lúa nên đời sống còn nhiều khó khăn. Năm 1990, ông mạnh dạn đưa cây mận lên trồng trên diện tích đất đồi của gia đình. Thấy cây phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế rõ rệt, từ năm 1993 đến nay, ông từng bước mở rộng diện tích. Năm 2013, nhận thấy cây cam đường canh phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, ông đầu tư trồng xen canh. Đến nay, gia đình ông đã có 5,5 ha mận, 1,5 ha cam, sản lượng quả đạt khoảng 120 tấn mỗi năm, đem lại doanh thu từ 2,2 đến 3,2 tỷ đồng/năm.

Ông Sở chia sẻ: Tôi đã đến các tỉnh như Hưng Yên, Phú Thọ để học hỏi kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả, nhất là cây cam. Cùng với đó, tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn của địa phương, của tỉnh để tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới ứng dụng vào thực tế. Nhiều năm qua, gia đình tôi đã chú trọng việc sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, áp dụng quy trình VietGAP, đầu tư hệ thống tưới phun sương tự động, lắp đặt lưới bảo vệ vườn mận, giúp chủ động chăm sóc, hạn chế tác động bất lợi của thời tiết, nâng cao chất lượng quả.

Ông Hàng A Sở chăm sóc vườn cam.

Không chỉ làm giàu cho gia đình, mô hình của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động địa phương và từ 20 - 30 lao động thời vụ, với thu nhập từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Điều đáng quý là ông Sở không giữ kinh nghiệm cho riêng mình mà tích cực chia sẻ với bà con trong vùng từ cải tạo đất, lựa chọn giống, chăm sóc cây đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Ông cũng là người đứng ra tìm kiếm các nguồn cây giống chất lượng, hướng dẫn người dân khu vực Pa Khen trồng và phát triển cây ăn quả giá trị. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đất dốc.

Ông Dương Công Triệu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thảo Nguyên, đánh giá: Ông Hàng A Sở là hội viên nông dân tiêu biểu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, mạnh dạn phát triển mô hình trồng cây ăn quả mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều năm qua, hội viên Hàng A Sở đã nhiều lần được các cấp biểu dương, khen thưởng, được công nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”. Mới đây, ông Sở là 1 trong 2 nông dân tiêu biểu của tỉnh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm đổi mới” năm 2026.

Mô hình kinh tế của ông Hàng A Sở là minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ mang lại thu nhập cao cho gia đình, cách làm của ông còn lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp xanh, bền vững trên quê hương Sơn La.