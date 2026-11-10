Người gieo sắc hoa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp
Kiên trì gây dựng mô hình sản xuất, mỗi năm mang lại doanh thu hàng tỷ đồng. Từng trải qua không ít thất bại, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc, nhưng bằng ý chí và sự sáng tạo, ông Bùi Văn Khá (xã Đan Phượng, Hà Nội) đã vượt qua khó khăn, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nguoi-gieo-sac-hoa-lan-toa-nhung-gia-tri-tot-dep-246261108201514952.htm