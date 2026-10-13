Người gieo 'mầm xanh' cho những dòng sông công nghiệp

Ông Phạm Hồng Điệp (áo trắng), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec chia sẻ với người dân về lao động, về hướng nghiệp khi đầu tư KCN tại Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Tư duy xanh đi trước thời đại

Sinh năm 1966 tại Hải Phòng, chặng đường lập nghiệp của ông Phạm Hồng Điệp là hình mẫu tiêu biểu cho tinh thần "thực học, thực nghiệp". Bước ra từ môi trường quân ngũ, ông bền bỉ trau dồi tri thức qua từng giai đoạn, từ Kinh tế ngoại thương, Ngoại ngữ, Luật Dân sự cho đến Quản trị kinh doanh tại Đại học Miramar California (Hoa Kỳ).

Sự kết hợp giữa tư duy pháp lý sắc bén, tầm nhìn kinh tế vĩ mô cùng sự am hiểu sâu sắc về môi trường đã đặt nền móng vững chắc khi ông thành lập và chèo lái Shinec từ năm 2001. Lĩnh vực hoạt động của Shinec hướng vào mảng đầu tư, phát triển và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; phát triển khu công nghiệp sinh thái; bất động sản công nghiệp; phát triển các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái công nghiệp và phát triển bền vững.

Vào thời điểm các khái niệm "khu công nghiệp sinh thái" hay "kinh tế tuần hoàn" còn khá xa lạ, ông Điệp đã dũng cảm mở đường. Ông định nghĩa lại sản phẩm khu công nghiệp: Thay vì dừng ở việc "cho thuê đất và hạ tầng", đây phải là một hệ sinh thái công nghiệp xanh, vừa bảo vệ môi trường, vừa mang lại giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư.

Dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Hồng Điệp, Shinec từng bước chuyển đổi từ cách tiếp cận phát triển khu công nghiệp truyền thống sang mô hình lấy môi trường, hiệu quả tài nguyên, cộng sinh công nghiệp và trách nhiệm xã hội làm nền tảng. Dấu ấn nổi bật là việc đầu tư, phát triển Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền tại Hải Phòng. Từ một dự án khu công nghiệp, Nam Cầu Kiền từng bước trở thành mô hình khu công nghiệp sinh thái, trong đó hoạt động sản xuất được kết nối với hạ tầng xanh, quản lý môi trường và cộng sinh giữa các doanh nghiệp.

Nam Cầu Kiền với quy mô khoảng 260 ha, hiện tại đã lấp đầy 100% diện tích, thu hút 105 nhà đầu tư, doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng đáng kể và đạt 82% tiêu chí khu công nghiệp sinh thái của UNIDO, khẳng định bước đi tiên phong đầy bản lĩnh của doanh nhân Phạm Hồng Điệp.

Trải qua hơn 20 năm gắn bó và dẫn dắt Shinec, từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, thách thức, ông đã từng bước đưa công ty phát triển, trở thành đơn vị tiên phong đầu tư và vận hành Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền theo mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam.

Shinec cũng là đơn vị tiên phong đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng bộ tiêu chuẩn ESG, kiểm kê khí nhà kính trực tuyến và quản trị carbon để cùng Chính phủ hướng tới mục tiêu Net Zero. Đến nay, Shinec đã phát triển 14 dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.000 ha, tổng mức đầu tư trên 23.000 tỷ đồng, định hướng tạo việc làm cho khoảng 60.000 lao động.

Kết quả này cho thấy doanh nghiệp đã từng bước chuyển từ tập trung vào một dự án trọng điểm (Nam Cầu Kiền) sang mô hình phát triển danh mục khu công nghiệp, tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng quy mô giai đoạn tiếp theo.

Ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec phát biểu tại cuộc sinh hoạt Chi bộ thuộc Đảng bộ Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. Ảnh: Minh Huệ/TTXVN

Những đóng góp bền bỉ ấy của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Hồng Điệp đã được ghi nhận qua nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (Giải thưởng Sao Đỏ 2003), Giải Đặc biệt Nhân tài Đất Việt (2014), Giải thưởng Môi trường Việt Nam, cùng các danh hiệu Tiến sĩ, Giáo sư danh dự từ các viện đại học quốc tế, giải thưởng sáng chế tại Hàn Quốc, Ả-rập Xê-út... và danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026.

Bản lĩnh người doanh nhân thời đại mới

Là người luôn trăn trở với sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Điệp tâm đắc với lời chia sẻ của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi tới lực lượng doanh nhân tại lễ tôn vinh do VCCI tổ chức ngày 11/10: Chủ trương, chính sách và nỗ lực cải cách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong sản xuất kinh doanh.

Doanh nhân, doanh nghiệp chính là lực lượng trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, thành nguồn lực, của cải; biến tiềm năng thành động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao vị thế kinh tế của Việt Nam. Thấm nhuần tinh thần ấy, ông Điệp cho rằng, trước những thời cơ và thách thức mới của nền kinh tế, mỗi doanh nhân phải không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm đối với đất nước.

Với Shinec, việc chủ động chuyển đổi sang mô hình khu công nghiệp sinh thái, áp dụng quản trị ESG, kiểm kê khí nhà kính và quản trị carbon không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là hành động cụ thể hóa các chính sách tăng trưởng xanh của Chính phủ thành giá trị thực tiễn, đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

Ông Phạm Hồng Điệp (áo trắng), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec chia sẻ với người dân về lao động, về hướng nghiệp khi đầu tư Khu công nghiệp tại Lào Cai. Ảnh: TTXVN phát

Song song với năng lực quản trị, ông Phạm Hồng Điệp còn truyền hơi thở văn hóa vào từng góc nhỏ của doanh nghiệp. Dấu ấn đặc biệt tạo nên sức mạnh tinh thần tại Shinec chính là việc kiến tạo văn hóa doanh nghiệp dựa trên tư tưởng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhận bức thư khen ngợi của Đại tướng năm 2008 về "Quỹ sáng tạo trong môi trường bền vững", ông đã hiện thực hóa ý tưởng xây dựng Tổ hợp Không gian văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay trong lòng Nam Cầu Kiền. Nơi đây vừa lưu giữ kỷ vật, sa hình Chiến dịch Điện Biên Phủ, vừa trở thành điểm tựa tinh thần để giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đánh giá về quá trình đồng hành cùng vị doanh nhân tâm huyết này, ông Phạm Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền chia sẻ: "Ở anh Phạm Hồng Điệp, chúng tôi luôn nhìn thấy tinh thần làm việc không biết mệt mỏi và tấm lòng "kiên trung" với lý tưởng xanh. Anh xem Nam Cầu Kiền là công trình của cả đời mình chứ không thuần túy là dự án kinh doanh.

Việc đưa văn hóa Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các giá trị di sản vào khu công nghiệp đã tạo nên sợi dây kết nối tinh thần bền chặt cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Anh Điệp đã chứng minh một điều, khu công nghiệp hiện đại hoàn toàn có thể gắn kết hài hòa cùng văn hóa truyền thống và thiên nhiên xanh mát".

Từ góc độ một doanh nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái sản xuất, ông Lê Đức Oánh, Tổng Giám đốc Công ty HoLi nhận định: "Đầu tư tại Nam Cầu Kiền, chúng tôi hưởng lợi rất lớn từ mạng lưới cộng sinh công nghiệp do anh Phạm Hồng Điệp gây dựng.

Anh Điệp không chỉ trao cho chúng tôi mặt bằng, mà mang đến một môi trường đầu tư xanh, minh bạch và giàu tính kết nối. Nhờ tư duy kinh tế tuần hoàn của anh, chất thải hay phụ phẩm của nhà máy này trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy khác, giúp doanh nghiệp thứ cấp tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh và yên tâm phát triển lâu dài. Anh là người truyền cảm hứng sống và làm việc có trách nhiệm cho cộng đồng doanh nhân".

"Doanh nhân xanh" Phạm Hồng Điệp với nụ cười ấm áp, tâm hồn nghệ sĩ cùng trí tuệ của một Luật sư - Nhà khoa học chính là hình ảnh đẹp về thế hệ doanh nhân Việt Nam thời đại mới: Bản lĩnh, sáng tạo, trách nhiệm và tận hiến vì một Việt Nam phát triển bền vững.