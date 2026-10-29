Người gieo mầm sáng tạo

Tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2) năm 2010, cô giáo Hoàng Thanh Huyền từng có 2 năm công tác tại Trường THPT số 2 Văn Bàn trước khi về gắn bó với Trường THPT số 2 Bảo Thắng từ năm 2012 đến nay.

Những năm đứng lớp là quãng thời gian cô tích lũy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn và tìm phương pháp giảng dạy phù hợp nhất với học trò. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhận nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Không bằng lòng với thành tích đạt được, mỗi năm học bắt đầu, cô tự đặt cho mình yêu cầu phải học thêm để có thể đáp ứng những câu hỏi ngày càng đa dạng, phong phú của học sinh.

Năm 2025, nhận thấy kiến thức lý thuyết trong sách giáo khoa có nhiều khoảng cách so với thực tế, cô Huyền cùng thầy giáo Nguyễn Mạnh Hùng và hai học sinh lớp 11A1 (Phạm Hùng Mạnh, Đỗ Công Tâm) bắt tay chế tạo bộ thí nghiệm máy phát điện mini từ vật liệu tái chế. Sản phẩm phải trải qua hàng loạt lần thử nghiệm hỏng, sửa rồi làm lại trước khi hoàn thiện để đưa vào giảng dạy trực quan. Giải pháp sau đó xuất sắc đoạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lào Cai năm 2025.

Sang năm học 2025 - 2026, cô tiếp tục đồng hành với hai học sinh Lê Thị Hà Vi và Lê Quang Minh thực hiện đề tài "Quy trình xử lý rác thải hữu cơ bằng vi nấm Trichoderma". Mỗi khi thử nghiệm bế tắc, cô lại cùng học trò ngồi lại bóc tách từng nguyên nhân để tìm hướng xử lý. Kết quả, đề tài tiếp tục giành giải Nhất tại Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh

Với học sinh Lê Thị Hà Vi, trải nghiệm ấy mang lại giá trị lớn hơn một giải thưởng. “Từ cô giáo Huyền, em học được cách chủ động tìm tòi, suy nghĩ sáng tạo và kiên trì với ý tưởng của mình. Cô luôn động viên em thử những cách làm mới và giúp em tự tin hơn vào khả năng của bản thân. Từ đó, em dần mạnh dạn hơn trong việc đưa ra ý tưởng và không ngại thử sức với những điều mới”, Hà Vi nói.

Bên cạnh các dự án kỹ thuật, cô Huyền còn là người truyền lửa cho phong trào đọc sách tại Trường THPT số 2 Bảo Thắng. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo, học sinh Vi Nguyễn Thúy Nga đã đạt danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2025; tiếp đó, em Đỗ Quỳnh Anh giành giải Đại sứ Văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026.

Nhiều người nghĩ nghiên cứu khoa học và văn hóa đọc là hai lĩnh vực tách biệt, nhưng với cô giáo Huyền, cả hai có một điểm chung là sự chủ động của người học. Một bên bắt đầu bằng việc tìm hiểu và thử nghiệm, một bên bắt đầu bằng việc đọc và suy ngẫm. Cả hai đều mở rộng vốn hiểu biết và giúp các em hình thành thói quen tự học suốt đời.

“Tôi muốn học sinh giữ được sự tò mò trước cuộc sống. Có thể sau này các em không làm khoa học, cũng không tham gia các cuộc thi đọc sách, nhưng nếu vẫn giữ được thói quen tìm hiểu, suy nghĩ và học hỏi, đó là kết quả đáng quý”, cô Huyền trải lòng.

15 năm đứng lớp, phần thưởng lớn nhất với cô giáo Hoàng Thanh Huyền là những "hạt mầm" của tinh thần tự học, tư duy độc lập và lòng kiên trì được "gieo" dưới mái Trường THPT số 2 Bảo Thắng sẽ còn theo học trò vươn xa trên suốt hành trình trưởng thành.