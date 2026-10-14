Người gieo mầm khuyến học ở cơ sở

Bền bỉ đưa khuyến học vào đời sống

Nhiều năm gắn bó với công tác khuyến học, bà Nguyễn Thị Hồng Loan đã tập trung củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò của các chi hội, tổ khuyến học tại tổ dân phố; đồng thời phối hợp các tổ chức đoàn thể, nhà trường và các lực lượng xã hội cùng tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học phường trao thưởng cho học sinh giỏi Tổ dân phố Nguyễn Thái Học, phường Việt Trì.

Theo bà Loan, để công tác khuyến học phát triển bền vững, cần có sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức và sự đồng thuận của Nhân dân. Vì vậy, bà chú trọng củng cố tổ chức Hội, phát huy vai trò của các chi hội, tổ khuyến học; đồng thời tham mưu triển khai các hoạt động xây dựng xã hội học tập phù hợp với thực tế địa phương.

Các mô hình “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” được gắn với đời sống thực tế. Các gia đình được vận động quan tâm hơn đến việc học của con em; học sinh có hoàn cảnh khó khăn được rà soát, tìm hiểu và hỗ trợ thông qua việc kết nối các nguồn lực xã hội.

Qua đó, công tác khuyến học từng bước chuyển từ vận động theo phong trào sang duy trì những việc làm thường xuyên, tạo nền nếp học tập trong cộng đồng.

Việc chăm lo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được bà Loan quan tâm. Hàng năm, Hội Khuyến học phường Việt Trì tổ chức trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo, tiếp thêm động lực để các em vượt khó, vươn lên trong học tập, đồng thời lan toả tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng với công tác khuyến học.

Hiện phường Việt Trì có 98,5% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 100% cán bộ, đảng viên, công dân đạt công dân học tập; 100% tổ dân phố đạt cộng đồng học tập. Phường hàng năm được công nhận là cộng đồng học tập.

Những kết quả này có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ khuyến học và sự hưởng ứng của Nhân dân. Đây cũng là cơ sở để công tác khuyến học tiếp tục được duy trì, nâng chất lượng và hướng tới thực chất hơn.

Để học tập trở thành nhu cầu thường xuyên

Với bà Loan, xây dựng xã hội học tập không chỉ dừng ở phát động phong trào hay khen thưởng mà quan trọng hơn là hình thành thói quen, nhu cầu học tập thường xuyên trong mỗi gia đình và cộng đồng. Bà cùng đội ngũ khuyến học cơ sở vận động cha mẹ đồng hành với con em, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục học hỏi, động viên cán bộ, hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng; đồng thời phối hợp các tổ chức, doanh nghiệp huy động nguồn lực chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài.

Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì vận động, đổi mới cách làm và gắn phong trào với nhu cầu thực tế của người dân, để việc học thực sự trở thành nhu cầu tự thân, thay vì chỉ dừng ở danh hiệu. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ khuyến học cơ sở: kiên trì vận động, đổi mới cách làm, gắn phong trào với nhu cầu thực tế của người dân.

Những đóng góp của bà Loan được ghi nhận bằng nhiều hình thức khen thưởng. Năm 2018, bà được Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đồng thời hai lần được Hội Khuyến học thành phố Việt Trì (cũ) khen thưởng. Năm 2023, bà được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”. Bà cũng được khen thưởng vì những đóng góp trong công tác khuyến học vào các năm 2015 và 2021.

Những phần thưởng là sự ghi nhận quá trình tận tâm của bà Loan. Tuy nhiên, nhưng ý nghĩa thiết thực hơn cả là những chuyển biến trong cộng đồng: học sinh khó khăn được tiếp sức đến trường, gia đình quan tâm hơn đến việc học của con, người dân nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc học tập của cộng đồng.

Bằng những việc làm kiên trì, thiết thực, bà Nguyễn Thị Hồng Loan đang góp phần gieo những hạt mầm hiếu học từ mỗi gia đình, tổ dân phố, tạo nền để phong trào khuyến học phát triển bền vững và tinh thần học tập suốt đời ngày càng lan toả.