Nếu Đại Nội phản chiếu đời sống cung đình thì Gia Hội lại lưu giữ chân thực nhất đời sống dân gian của cư dân kinh kỳ xưa. Đây từng là nơi sinh sống của nhiều gia đình quyền quý, thương nhân giàu có, đồng thời cũng là không gian của những nghề thủ công truyền thống như làm phấn nụ, tranh gương, lồng đèn, diều Huế… Khác với nhiều khu phố cổ đã thương mại hóa mạnh mẽ, Gia Hội vẫn giữ được phần nào vẻ yên tĩnh đặc trưng của vùng đất Cố đô