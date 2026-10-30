Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng giới thiệu bài dự thi của em Nguyễn Lê Hoàng - Lớp 8A3 - Trường THCS Long Thuận, Đồng Tháp gửi về tham dự Cuộc thi Viết và bình chọn "Trường học Hạnh phúc 2026" với chủ đề: “Người gieo hạt kính yêu”.

Bài dự thi viết tay nắn nót của em Nguyễn Lê Hoàng – học sinh lớp 8A3, Trường THCS Long Thuận (Đồng Tháp).

Có người hay hỏi nhau: "Một ngôi trường hạnh phúc là gì?". Có người bảo đó là một ngôi trường rộng lớn với những phòng học khang trang, máy móc hiện đại... Nhưng đối với em, "Trường học hạnh phúc" không phải là những khẩu hiệu xa xăm, nó chỉ đơn giản là mỗi sáng đến trường cảm nhận được sự ấm áp của tình thầy trò, sự gắn kết của bạn bè, là niềm háo hức chờ đón tiết Sinh học của cô giáo kính yêu: là cô Huỳnh Thị Ngọc Nương đang giảng dạy ở trường Trung học cơ sở Long Thuận tại xã Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đây, khi bước vào cấp Trung học cơ sở và làm quen với môn Khoa học tự nhiên, em từng nghĩ Sinh học chỉ toàn những khái niệm khô khan, khó nhớ về các quá trình quang hợp rắc rối. Nhưng rồi mọi suy nghĩ ấy trong em đã hoàn toàn thay đổi từ ngày cô bước vào lớp chúng em với nụ cười và ánh mắt lấp lánh yêu nghề.

Cô đã mang cả thế giới tự nhiên phong phú vào từng giờ học. Có lần, cô nói với cả lớp: "Các em ạ, Sinh học không nằm ở đâu xa xôi mà chính là nhịp đập của sự sống đang diễn ra từng phút, từng giây xung quanh chúng ta". Lời khẳng định ấy đã gieo vào lòng em một hạt giống tò mò kì diệu. Nhờ lời cô dạy, em hiểu rằng mỗi sự sống dù nhỏ bé cũng mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Kỉ niệm sâu sắc khiến em nhớ mãi về sự tận tụy của cô chính là tiết thực hành hướng dẫn làm phân bón hữu cơ từ rác thải nông nghiệp.

Hôm đó, cả lớp 8A3 được chia các nhóm nhỏ để thu gom các lá cây khô, vỏ trái cây, rau thừa trong khuôn viên trường. Ban đầu, còn nhiều bạn ngại vì sợ bẩn, thế nhưng cô đã không ngần ngại trực tiếp xắn tay áo, tỉ mỉ hướng dẫn chúng em phân loại nguyên liệu, trộn ủ theo tỉ lệ và giải thích cơ chế phân hủy của vi sinh vật. Trong suốt quá trình thực hành, cô kiên nhẫn đáp lại các câu hỏi ngô nghê của lớp. Khi thấy một nhóm làm sai quy trình khiến sản phẩm chưa đạt yêu cầu, cô không hề trách mắng mà nhẹ nhàng phân tích và động viên các bạn làm lại từ đầu.

Sau vài tuần hồi hộp theo dõi, giây phút nhóm mở thùng ủ và thấy sản phẩm thành công, cô đã khen ngợi và cùng chúng em đem lượng phân bón ấy chăm sóc các cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Nhìn những chồi xanh mướt nhờ bàn tay mình chăm bón, chúng em vỡ òa trong niềm vui sướng.

Đó không chỉ là bài thực hành đơn thuần mà còn là bài học về sự kiên nhẫn, yêu lao động và trách nhiệm bảo vệ môi trường. Và trong năm học vừa rồi, em đã có một dự án thi "Khoa học Kỹ thuật" đạt vòng sơ khảo cấp tỉnh. Tuy không đạt giải cao nhưng em đã rất vui vì đã giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải nông nghiệp ở địa phương xã Long Thuận của em.

Sự tận tụy và nhiệt huyết của cô Nương đã lan tỏa mạnh mẽ làm thay đổi nhận thức của em và nhiều bạn trong lớp. Từ một đứa trẻ rụt rè, ít phát biểu và sợ môn học này, em đã trở nên chủ động, tự tin hơn. Em bắt đầu yêu thiên nhiên, chủ động phân loại rác, tận dụng rác hữu cơ làm phân bón, tích cực trồng cây xanh... Không khí trong lớp 8A3 từ đó luôn ngập tràn tiếng cười, hào hứng thi đua học tốt.

Tình yêu đối với môn Sinh học mà cô giáo đã nuôi dưỡng trong em ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu môi trường trong tương lai.

Đối với em, "Trường học hạnh phúc" không nằm ở những điều lớn lao mà chính là có những người thầy, người cô luôn yêu thương, lắng nghe và truyền cảm hứng cho học sinh mỗi ngày. Lớp giáo dục của em đã làm được điều tuyệt vời đó. Cô không chỉ gieo vào lòng chúng em hạt giống tri thức mà còn là hạt giống nhân cách, tình yêu thiên nhiên và lòng nhân ái.

Trường học hạnh phúc đã giúp em nhận ra rằng mỗi ngày đến trường là một ngày được sống trong sự yêu thương, được học hỏi những điều hay và trưởng thành hơn.

Cũng nhân bài dự thi này, em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến cô Nương – người cô tuyệt vời đã thắp lên trong em ngọn lửa đam mê với môn Sinh học và dạy em biết trân trọng giá trị của sự sống. Em hứa sẽ luôn chăm ngoan, nỗ lực học tập để không phụ sự tin tưởng, tận tụy của cô cùng toàn thể các thầy cô giáo đã dành trọn cho chúng em dưới mái trường thân yêu này.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải:https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc