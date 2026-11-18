Cô giáo Thị Hồng Oanh (sinh năm 1987, đảng viên, giáo viên môn Lịch sử, trường THCS Thạnh Bình, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh) là người truyền lửa đam mê môn lịch sử cho học sinh và tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó, giúp các em có thêm động lực và niềm tin tiếp tục đến trường.

Bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cô góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Cô Thị Hồng Oanh khuyến khích học sinh chủ động trao đổi, đặt câu hỏi và bày tỏ suy nghĩ trong tiết học Lịch sử. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Giờ học của cô Oanh là nơi những câu chuyện quá khứ góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cô Thị Hồng Oanh lắng nghe, nhận xét và hướng dẫn học sinh hoàn thiện kiến thức về chủ đề lịch sử. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Với phương pháp giảng dạy sáng tạo, cô Thị Hồng Oanh giúp học sinh tiếp cận kiến thức lịch sử một cách sinh động, gần gũi. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Giờ học Lịch sử của cô Oanh là nơi học sinh được tự do khám phá, trao đổi và thể hiện niềm đam mê với những câu chuyện về quá khứ. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Cô giáo Thị Hồng Oanh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác tư liệu trực quan nhằm tạo hứng thú và nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử. Ảnh: Giang Phương - TTXVN

Học sinh thuyết trình, giới thiệu những kiến thức lịch sử. Ảnh: Giang Phương - TTXVN