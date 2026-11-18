Người gieo hạt giống tâm hồn: Khi Lịch sử thắp sáng tương lai
Mang trong mình tình yêu nghề sâu sắc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cô giáo Thị Hồng Oanh luôn tận tụy truyền ngọn lửa đam mê môn sử cho các thế hệ học sinh.
Cô giáo Thị Hồng Oanh (sinh năm 1987, đảng viên, giáo viên môn Lịch sử, trường THCS Thạnh Bình, xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh) là người truyền lửa đam mê môn lịch sử cho học sinh và tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó, giúp các em có thêm động lực và niềm tin tiếp tục đến trường.
Bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, cô góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nguoi-gieo-hat-giong-tam-hon-khi-lich-su-thap-sang-tuong-lai/444799.html