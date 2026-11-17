Các đại biểu tham dự chương trình.

Ngày 17/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Người gieo chữ” nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2026), đồng thời ra mắt chính thức nền tảng Tammi OA ngành Giáo dục và Đào tạo. Chương trình được kết nối trực tiếp và trực tuyến tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa; cùng dự có đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ; Trung tá, Giám đốc Viettel Cao Bằng Đào Duy Thái; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, một số sở, ban, ngành và các nhà giáo tiêu biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hải Hòa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đồng chí nhấn mạnh, phát triển giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không phải chỉ riêng ngành Giáo dục và đội ngũ giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đội ngũ nhà giáo, bảo đảm điều kiện dạy và học, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Đối với hệ thống trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý, vận hành và bảo quản cơ sở vật chất sau đầu tư. Các nhà trường phải xây dựng nền nếp sinh hoạt, vệ sinh, lao động tự phục vụ; giáo dục học sinh ý thức tự lập và trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu mô hình kết nghĩa giữa các trường với đơn vị quân đội, công an địa phương để phối hợp chăm sóc, quản lý và giáo dục học sinh.

Một trong những nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là công tác quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên. Ngành Giáo dục cần nhìn thẳng vào những hạn chế, bảo đảm các quy trình được thực hiện công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, không để xảy ra tiêu cực, ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội.

Các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong bảo đảm biên chế, vị trí việc làm và chế độ, chính sách đối với nhà giáo, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác.

Về nâng cao chất lượng giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh. Việc dạy và học không chạy theo điểm số, thành tích mà cần chú trọng giáo dục đạo đức, thể chất, kỹ năng sống và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Cùng với đó, công tác giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề cần gắn với nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển của tỉnh. Mục tiêu là giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm và khả năng lập nghiệp ngay tại quê hương.

Đối với chuyển đổi số trong giáo dục, đồng chí Lê Hải Hòa nhấn mạnh việc triển khai nền tảng Tammi OA phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Viettel Cao Bằng cần phối hợp với ngành Giáo dục nghiên cứu triển khai nền tảng thống nhất, từng bước mở rộng kết nối với các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở, hướng tới tạo thuận lợi cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ công.

Đồng chí yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung thực hiện phương châm năm học 2026 - 2027: “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”. Trong đó, cần lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết dứt điểm các hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho học sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Giáo dục, các địa phương và gia đình trong chăm lo sự nghiệp giáo dục; yêu cầu các cấp, ngành chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, học sinh được học tập và phát triển toàn diện, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Các nhà giáo tiêu biểu tham gia tọa đàm “Thắp lửa biên cương”, chia sẻ kinh nghiệm và những nỗ lực trong sự nghiệp trồng người.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Thắp lửa biên cương”, kết nối trực tiếp với các điểm cầu tại cơ sở giáo dục. Các khách mời chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và nỗ lực vượt khó trong sự nghiệp trồng người; trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo tại vùng khó khăn, việc tổ chức hoạt động tại các trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã biên giới và những mô hình đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức kích hoạt, ra mắt chính thức nền tảng Tammi OA ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Tammi là nền tảng số do Viettel cung cấp, tích hợp các tiện ích nhắn tin, gọi điện, họp trực tuyến và trao đổi thông tin theo nhóm. Thông qua các trang thông tin chính thức (OA) trên nền tảng, chính quyền địa phương và nhà trường có thể gửi thông báo đến người dân, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng Tammi OA ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng.

Theo thống kê, toàn ngành Giáo dục Cao Bằng đã có 5.625 bài viết được đăng tải trên các trang OA của trường, trong đó có 1.898 bài viết thuộc các chiến dịch. Nền tảng Tammi đã hỗ trợ tổ chức 9.658 cuộc họp, tỷ lệ sử dụng đạt 95%.

Việc ra mắt chính thức Tammi OA được kỳ vọng tiếp tục mở rộng khả năng kết nối, trao đổi thông tin giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu công tác ở vùng khó khăn tại chương trình.

Nhân dịp này, đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ trao khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 6 nhà giáo tiêu biểu. Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 79 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại vùng khó khăn, có thành tích đổi mới, sáng tạo; vinh danh 10 Đại sứ Tammi và khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nền tảng số Viettel Tammi trong ngành Giáo dục.

Chương trình “Người gieo chữ” là dịp tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với ngành Giáo dục Cao Bằng trong đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy học và đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới.