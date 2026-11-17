Tận tụy với nghề - hết lòng vì học trò

Trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, người thầy, người cô luôn giữ một vị trí đặc biệt.

Không chỉ truyền đạt kiến thức, thầy cô còn góp phần hình thành nhân cách, bồi đắp lòng nhân ái, sự tự tin và tinh thần trách nhiệm cho học sinh.

Cô Lê Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 3.1, Trường Tiểu học Song Ngữ Vũng Tàu.

Những bài học ấy đôi khi không nằm trên trang sách mà được vun đắp từ chính cách ứng xử, sự quan tâm và tấm gương của người giáo viên.

Đặc biệt ở bậc tiểu học, khi các em đang hình thành những nền tảng đầu tiên về nhận thức và nhân cách, vai trò của người giáo viên càng trở nên quan trọng.

Đằng sau mỗi giờ lên lớp không chỉ là sự chuẩn bị về kiến thức mà còn có sự quan sát, thấu hiểu và kiên nhẫn dành cho từng học trò.

Với cô Lê Thị Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp 3.1, Trường Tiểu học Song Ngữ - Vũng Tàu, mỗi học sinh là một cá tính riêng, có khả năng tiếp thu và nhịp độ trưởng thành khác nhau.

Vì vậy, bên cạnh việc trang bị kiến thức, cô luôn chú trọng tìm hiểu đặc điểm của từng em để có phương pháp hướng dẫn phù hợp. Trong quá trình giảng dạy, cô khuyến khích học sinh mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ, phát huy sở trường và chủ động tham gia các hoạt động tập thể.

Với những em còn rụt rè hoặc gặp khó khăn trong học tập, cô kiên nhẫn hướng dẫn, động viên để các em thêm tự tin, không mặc cảm trước những hạn chế của bản thân.

Theo cô, sự tiến bộ của học sinh không chỉ được đánh giá bằng điểm số hay thành tích học tập.

Một em nhỏ biết tự giác hoàn thành nhiệm vụ, mạnh dạn phát biểu, biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè cũng là những kết quả đáng trân trọng.

Tập thể học sinh lớp 3.1 Trường tiểu học Song Ngữ - Vũng Tàu.

Từ sự quan tâm ấy, tập thể lớp 3.1 từng bước xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực. Các em có thêm cơ hội thể hiện năng lực, học cách hợp tác, giúp đỡ bạn bè và có trách nhiệm hơn với tập thể. Những thay đổi trong nhận thức, thái độ và cách ứng xử chính là nền tảng quan trọng giúp các em trưởng thành.

Đó cũng là cách cô Hằng thực hiện sứ mệnh của người giáo viên: không chỉ dạy chữ mà còn dạy học trò biết yêu thương, tôn trọng sự khác biệt và phát huy những giá trị tốt đẹp của bản thân.

Tình yêu thương thắp sáng niềm tin cho học trò

Ở lứa tuổi tiểu học, mỗi lời động viên, sự quan tâm hay cách ứng xử của thầy cô đều có thể để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn trẻ thơ.

Một học sinh nhút nhát có thể trở nên mạnh dạn hơn khi được khích lệ; một em còn thiếu tự giác có thể từng bước hình thành thói quen tốt khi được hướng dẫn bằng sự kiên nhẫn và yêu thương.

Trong tập thể lớp 3.1, sự tận tình của cô Hằng được thể hiện qua những việc làm gần gũi hằng ngày.

Cô không chỉ chú trọng truyền đạt kiến thức mà còn quan tâm đến tâm lý, cảm xúc và những khó khăn của từng học sinh. Mỗi em đều được khuyến khích phát huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế và tự tin tham gia các hoạt động chung.

Cô Hằng tận tình hướng dẫn học sinh trong giờ học.

Thông qua những giờ học và hoạt động tập thể, các em từng bước hình thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, biết quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Đối với người giáo viên, niềm vui không chỉ đến từ những kết quả học tập mà còn từ sự thay đổi tích cực trong suy nghĩ, hành động của học trò.

Cô Lê Thị Hằng cho biết, mỗi học sinh đều có tính cách, khả năng tiếp thu và sự phát triển riêng. Vì vậy, người giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và kiên nhẫn đồng hành cùng các em.

Điều quan trọng là giúp mỗi học sinh nhận ra điểm mạnh của bản thân, từng bước khắc phục hạn chế và ngày càng tự tin hơn.

“Đối với tôi, niềm vui lớn nhất của người giáo viên không chỉ là nhìn thấy học trò đạt kết quả tốt trong học tập, mà còn là chứng kiến các em trưởng thành từng ngày, biết yêu thương, sẻ chia và sống có trách nhiệm hơn. Mỗi sự tiến bộ, dù nhỏ, cũng là động lực để tôi thêm yêu nghề và tiếp tục cố gắng trong hành trình đồng hành cùng các em”, cô Hằng chia sẻ.

Những điều bình dị ấy cho thấy, trách nhiệm của người giáo viên không dừng lại ở việc hoàn thành chương trình giảng dạy. Người thầy còn là người khơi mở tiềm năng, nuôi dưỡng lòng tự trọng, hướng dẫn học sinh biết phân biệt đúng sai và hình thành những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tập thể.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để xã hội tri ân, tôn vinh những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo; đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của người thầy trong sự nghiệp trồng người.

Phía sau sự trưởng thành của mỗi học sinh là biết bao công sức: những giờ lên lớp, những lần kiên nhẫn giảng lại bài, những lời động viên khi học trò gặp khó khăn và cả những trăn trở trước từng bước tiến bộ của các em.

Hình ảnh cô Lê Thị Hằng cùng tập thể học sinh lớp 3.1 là một minh chứng giản dị nhưng giàu ý nghĩa về tình thầy trò trong môi trường giáo dục hôm nay. Từ sự tận tâm của người giáo viên đến những chuyển biến tích cực của học sinh, câu chuyện khẳng định rằng tình yêu thương và trách nhiệm luôn là nền tảng quan trọng để giáo dục con người.

Người giáo viên không chỉ gieo những con chữ trên trang vở mà còn gieo niềm tin, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên trong tâm hồn trẻ thơ. Những hạt mầm ấy, bằng sự chăm chút bền bỉ của thầy cô, sẽ tiếp tục lớn lên, trở thành hành trang để các em tự tin bước vào tương lai. Đó cũng chính là giá trị cao đẹp, bền lâu của nghề giáo - nghề gieo chữ bằng tri thức và vun đắp con người bằng cả tình yêu thương.