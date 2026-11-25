Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà Hoàng Thị Ành đem những bó hương mới ra phơi. Gắn bó với nghề từ nhỏ, bà Ành vẫn giữ nguyên cách làm hương thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bà Hoàng Thị Ành đem những bó hương mới ra phơi.

Nguyên liệu làm hương hoàn toàn tự nhiên. Que hương được chẻ bằng tay từ những thanh tre được ngâm kỹ sau đó phơi khô, sơn đỏ. Thân hương được làm từ vỏ cây kháo kết hợp với chất kết dính từ cây nhớt rừng. Người dân lấy vỏ cây kháo trên rừng về nghiền nhỏ, phơi khô sau đó trộn kết dính từ cây nhớt rừng, khéo léo lăn thành từng que hương. Phải trải qua 7 lần lăn, sau đó đem phơi khô mới thành những que hương để nhiều năm vẫn sử dụng được.

Bà Hoàng Thị Ành cho biết: Từ bé, chúng tôi đã thấy bà và mẹ làm hương. Tôi được tham gia một số công đoạn nhỏ rồi dần dần biết làm hương truyền thống từ khi nào không hay. Làm que hương nếu nắng thật to thì phơi 3-4 ngày là đạt chuẩn. Hương phơi càng khô thì càng bảo quản được lâu.

Nghề làm hương đem lại thu nhập ổn định cho phụ nữ và người cao tuổi.

Nghề làm hương truyền thống của người Giáy thôn Tòng Chú trước đây chỉ phục vụ nhu cầu của mỗi gia đình, nhưng giờ đã trở thành hàng hoá, đem lại thu nhập ổn định trong thời gian nông nhàn. Đây cũng là việc làm thêm cho phụ nữ trung niên và người cao tuổi địa phương. Mỗi phụ nữ có thể thu nhập 20 - 30 triệu đồng/năm từ làm hương truyền thống. Người làm hương không phải ra chợ bán mà làm đến đâu có người đến thu mua tận nhà. Tuy vậy, nghề làm hương rất vất vả, bụi hương có nguy cơ gây bệnh hô hấp.

Bà Lục Thị Vùi cho biết: Gia đình làm hương truyền thống từ năm 2000. Tôi thường làm hương vào thời gian nông nhàn, công việc tuy vất vả nhưng đem lại nguồn thu ổn định.

Nguyên liệu làm hương đều từ tự nhiên.

Thôn Tòng Chú hiện có 26 hộ người Giáy làm hương truyền thống. Nghề làm hương truyền thống góp phần phát triển kinh tế, tạo nguồn thu nhập tăng thêm ổn định cho các gia đình. Thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước cùng gìn giữ, phát triển nghề truyền thống tồn tại bao đời nay. Hương của người Giáy có mùi thơm đặc trưng từ cây rừng, không chỉ là biểu tượng văn hoá cộng đồng mà còn góp phần giảm nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, Trưởng thôn Tòng Chú cho biết: Không có tài liệu nào ghi lại mốc thời gian chính xác về sự ra đời của nghề làm hương truyền thống của người Giáy ở đây. Chỉ biết rằng nghề này được trao truyền qua nhiều thế hệ đến nay nghề vẫn được duy trì tốt và tạo việc làm cho lao động nữ và người cao tuổi địa phương.

Làm hương là nghề truyền thống của người Giáy.

Với cộng đồng người Giáy thôn Tòng Chú, làm hương không chỉ là công việc tăng thêm thu nhập mà còn là cách gìn giữ nghề truyền thống của cha ông. Những bó hương thơm được hoàn thành cũng mang theo hương vị núi rừng, góp thêm sắc màu văn hóa trong ngày Tết cổ truyền.