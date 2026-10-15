Người giàu tiết kiệm tiền từ những khoản chi quen thuộc như thế nào?

Không chỉ nằm ở thói quen chi tiêu, lợi thế của người giàu còn đến từ khả năng thanh toán một lần, duy trì số dư tài khoản và giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay.

Người giàu không chỉ có lợi thế về thu nhập mà còn có khả năng giảm những chi phí phát sinh trong quá trình chi tiêu. Từ lãi vay mua nhà, trả góp ô tô đến phí bảo hiểm và phí ngân hàng, sự khác biệt lớn nằm ở khả năng thanh toán và mức độ chủ động về tài chính.

Theo phân tích được MoneyLion, nền tảng công nghệ tài chính tại Mỹ, công bố, người có điều kiện kinh tế dư dả thường dễ tránh một số khoản phí hơn nhờ khả năng chi trả trước, thay vì phải phụ thuộc vào các hình thức thanh toán kéo dài.

Ảnh minh họa/Nguồn: AI

Lãi vay thế chấp mua nhà

Đối với nhiều gia đình, vay thế chấp là giải pháp cần thiết để sở hữu nhà ở khi chưa tích lũy đủ tiền. Tuy nhiên, bên cạnh khoản tiền gốc, người vay còn phải trả lãi trong suốt thời hạn vay. Điều này khiến tổng chi phí mua nhà tăng lên đáng kể.

Thời hạn vay càng dài, tổng tiền lãi có thể càng lớn, tùy thuộc vào lãi suất, dư nợ và phương thức thanh toán. Vì vậy, một căn nhà được mua bằng khoản vay dài hạn có thể khiến gia đình phải dành một phần đáng kể thu nhập hàng tháng để trả nợ.

Ngược lại, người có tài sản tích lũy lớn có thể lựa chọn thanh toán toàn bộ giá trị căn nhà bằng tiền mặt, qua đó tránh được lãi vay và áp lực trả góp định kỳ. Tuy nhiên, mua nhà bằng tiền mặt không phải lúc nào cũng là phương án tối ưu. Người có tiềm lực tài chính vẫn cần cân nhắc lợi ích đầu tư, tính thanh khoản và khoản dự phòng trước khi quyết định sử dụng một lượng tiền lớn để mua bất động sản.

Khoản trả góp mua ô tô

Mua ô tô trả góp giúp người tiêu dùng sở hữu phương tiện sớm hơn mà không cần thanh toán toàn bộ giá trị xe ngay từ đầu. Đổi lại, người mua phải chịu thêm lãi vay và các nghĩa vụ thanh toán định kỳ.

Lãi suất vay mua ô tô phụ thuộc vào lịch sử tín dụng, thời hạn vay, khoản trả trước và chính sách của tổ chức cho vay. Khi kéo dài thời gian trả nợ, người mua có thể giảm số tiền phải trả mỗi tháng nhưng tổng chi phí lãi vay thường tăng lên.

Với những người có nguồn tiền dồi dào, thanh toán toàn bộ giá trị xe có thể giúp loại bỏ khoản lãi này. Họ cũng ít chịu áp lực hơn khi cần lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Trong khi đó, các gia đình có ngân sách hạn chế thường phải cân đối giữa khoản trả trước, tiền trả góp và chi phí vận hành xe. Dù hiểu rằng vay mua xe làm tăng tổng chi phí, họ vẫn có thể cần đến hình thức này để đáp ứng nhu cầu đi lại. Thanh toán bằng tiền mặt không phải lúc nào cũng tốt hơn vay vốn. Người mua cần so sánh lãi suất, điều kiện vay và khả năng sinh lời của khoản tiền đang có để đưa ra quyết định phù hợp.

Phí bảo hiểm ô tô

Bảo hiểm ô tô là khoản chi cần được tính đến trong ngân sách của người sở hữu phương tiện. Tùy loại bảo hiểm và điều kiện hợp đồng, người mua có thể lựa chọn thanh toán phí theo tháng hoặc trả trước cho cả năm.

Một số doanh nghiệp bảo hiểm áp dụng mức giá ưu đãi khi khách hàng thanh toán một lần, trong khi phương thức trả góp có thể phát sinh thêm phí dịch vụ hoặc chi phí quản lý. Vì vậy, tổng số tiền phải trả có thể khác nhau giữa hai hình thức.

Người có khả năng tài chính tốt thường dễ thanh toán trước phí bảo hiểm cả năm, qua đó tận dụng các chương trình ưu đãi nếu có. Trong khi đó, người phải phân bổ thu nhập cho nhiều khoản thiết yếu có thể ưu tiên trả từng tháng để tránh ảnh hưởng đến dòng tiền sinh hoạt.

Tuy nhiên, không phải hợp đồng bảo hiểm nào cũng có chiết khấu khi thanh toán một lần. Trước khi lựa chọn, người mua nên kiểm tra điều khoản, tổng phí thực tế và quyền lợi được bảo vệ.

Điều quan trọng là không nên chỉ nhìn vào số tiền phải trả trước mắt. Một phương án thanh toán phù hợp cần bảo đảm vừa tiết kiệm chi phí, vừa duy trì được khoản tiền dự phòng cho những tình huống bất ngờ.

Các loại phí ngân hàng

Phí ngân hàng là khoản chi đôi khi bị bỏ qua vì giá trị từng lần không lớn. Tuy nhiên, phí duy trì tài khoản, phí dịch vụ hoặc các khoản thu liên quan đến điều kiện sử dụng có thể cộng dồn theo thời gian.

Một số tài khoản tiết kiệm hoặc tài khoản hưởng lãi suất ưu đãi yêu cầu khách hàng duy trì số dư tối thiểu, đáp ứng mức tiền gửi nhất định hoặc thực hiện các giao dịch theo điều kiện quy định. Nếu không đáp ứng, khách hàng có thể bị thu phí hoặc không được hưởng đầy đủ quyền lợi.

Người có nguồn tiền tích lũy lớn thường dễ duy trì số dư theo yêu cầu hơn. Nhờ đó, họ có thể hạn chế một số khoản phí đồng thời tiếp cận các sản phẩm tài chính có điều kiện ưu đãi.

Ngược lại, những người chủ yếu sống bằng tiền lương hàng tháng thường phải sử dụng phần lớn thu nhập cho tiền nhà, thực phẩm, giáo dục và các chi phí thiết yếu. Việc duy trì số dư tối thiểu vì thế có thể trở thành gánh nặng.

Để hạn chế chi phí, người tiêu dùng nên đọc kỹ biểu phí, kiểm tra điều kiện miễn phí và lựa chọn tài khoản phù hợp với nhu cầu thực tế. Nếu không sử dụng một dịch vụ thường xuyên, việc hủy hoặc chuyển sang gói ít tốn kém hơn cũng là giải pháp đáng cân nhắc.

Khả năng tài chính quyết định lợi thế tiết kiệm

Những khoản chi trên cho thấy người giàu có thể tiết kiệm không chỉ nhờ thói quen quản lý tiền mà còn nhờ khả năng thanh toán trước và duy trì nguồn tiền dự phòng. Khi không phải phụ thuộc quá nhiều vào tín dụng, họ có thêm cơ hội tránh lãi vay hoặc đáp ứng các điều kiện miễn phí.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi người đều nên mua nhà, mua xe bằng tiền mặt hoặc thanh toán trước tất cả hóa đơn. Sử dụng tiền tiết kiệm quá mức có thể làm giảm khả năng ứng phó với biến cố và bỏ lỡ những cơ hội đầu tư phù hợp.

Với các gia đình có thu nhập trung bình, giải pháp thực tế là rà soát những khoản chi định kỳ, so sánh tổng chi phí giữa các phương thức thanh toán và ưu tiên xử lý các khoản nợ có lãi suất cao. Đồng thời, việc xây dựng quỹ dự phòng và duy trì thói quen tiết kiệm đều đặn sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào vay mượn.

Sự khác biệt về tài chính không chỉ nằm ở số tiền kiếm được, mà còn ở khả năng chủ động trước các khoản chi. Khi hiểu rõ chi phí thực tế và lựa chọn phương án phù hợp với nguồn lực, mỗi gia đình đều có thể cải thiện sức khỏe tài chính của mình.