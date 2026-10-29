Người giàu nhất Trung Quốc có 100 tỷ USD

Theo bảng xếp hạng Người giàu Trung Quốc Hurun lần thứ 28, công bố ngày 27/10, tài sản của ông Trương Nhất Minh (43 tuổi) tăng 43%, lên 99,7 tỷ USD. Theo South China Morning Post, đây là mức tài sản cao kỷ lục của người giàu nhất Trung Quốc.

Tỷ phú Trương Nhất Minh từng đứng đầu bảng xếp hạng vào năm 2024. Đà tăng tài sản của ông đến từ việc tập đoàn ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đẩy mạnh đầu tư và mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Bảng xếp hạng ghi nhận 1.529 người có tài sản vượt 5 tỷ nhân dân tệ (750 triệu USD) tính đến ngày 1/9, tăng 6,6% so với năm ngoái và vượt mức cao nhất trước đó là 1.460 người, được thiết lập vào năm 2021.

Theo viện nghiên cứu, số tỷ phú USD của Trung Quốc tăng thêm 155 người, lên 1.176 người, nhiều hơn Mỹ 176 người.

Ông Rupert Hoogewerf, nhà sáng lập Viện Nghiên cứu Hurun, cho biết ông Trương Nhất Minh vươn lên vị trí số một trong bối cảnh trợ lý AI của ByteDance là Doubao trở thành trợ lý AI được sử dụng nhiều nhất Trung Quốc. AI trở thành lĩnh vực tạo ra nhiều tài sản nhất trong bảng xếp hạng năm nay. Khoảng 160 người trong danh sách, tương đương một phần mười tổng số, có tài sản gắn với lĩnh vực AI.

Ông Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty AI DeepSeek. Ảnh: China Daily.

Ông Lương Văn Phong (41 tuổi), nhà sáng lập công ty AI DeepSeek, là nhân vật gây chú ý nhất khi lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng Người giàu Trung Quốc. Ông Lương đứng thứ bảy với tài sản 41,7 tỷ USD. Ông từng góp mặt trong bảng xếp hạng Người giàu toàn cầu Hurun năm 2025, đồng hạng ở vị trí 757 cùng nhiều người khác, nhưng đây là lần đầu tiên ông được đưa vào danh sách dành riêng cho Trung Quốc.

Ông Trần Thiên Thạch (41 tuổi), nhà sáng lập hãng chip AI Cambricon, lần đầu lọt vào top 10, với tài sản 30,5 tỷ USD.

Ông Vương Hưng Hưng (36 tuổi), nhà sáng lập công ty sản xuất robot hình người Unitree Robotics, lần đầu góp mặt ở vị trí 78, trở thành nhân vật mới có thứ hạng cao thứ hai trong năm nay. Thành tích này diễn ra sau khi công ty niêm yết cổ phiếu vào tháng 8. Tài sản của ông được ước tính ở mức 10,3 tỷ USD.

Người giàu nhất Trung Quốc năm ngoái, tỷ phú nước đóng chai Chung Thiểm Thiểm, tụt xuống vị trí thứ hai với tài sản 61 tỷ USD, giảm 23%. Cổ phiếu Nongfu Spring, doanh nghiệp nước đóng chai của ông, giảm so với mức đỉnh năm ngoái, trong khi giá cổ phiếu của công ty vaccine Wantai Bio cũng giảm một nửa.

Ông Tăng Dục Quần, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Contemporary Amperex Technology (CATL), nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới, vươn lên vị trí thứ ba với tài sản 57,3 tỷ USD. Trong khi đó, Chủ tịch Tencent Mã Hóa Đằng tụt xuống vị trí thứ tư.

Chủ tịch Tencent Mã Hóa Đằng. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Mã Vân (Jack Ma), đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Alibaba Group Holding, cùng gia đình đứng thứ 13 với tài sản 27,5 tỷ USD. Chủ tịch Alibaba, Thái Sùng Tín, xếp thứ 68 với 11 tỷ USD.

Nền kinh tế hai tốc độ

Ông Hoogewerf cho biết số người góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay đạt mức kỷ lục, dù tài sản của phần lớn những người trong danh sách giảm hoặc không thay đổi.

Theo Hurun, 785 người ghi nhận tài sản tăng, trong đó có 263 gương mặt mới. Trong khi đó, 911 người có tài sản giảm hoặc đi ngang, bao gồm 167 người không còn góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay.

Đà tăng tài sản diễn ra không đồng đều giữa các ngành. Các doanh nhân trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot chứng kiến tài sản tăng mạnh, trong khi những người hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống tụt lại phía sau. Theo ông Hoogewerf, điều này tạo nên một “nền kinh tế hai tốc độ”.

Khoảng 100 người trong danh sách năm nay tạo dựng tài sản từ lĩnh vực năng lượng tái tạo và lưu trữ năng lượng. Người tăng tài sản mạnh nhất là ông Trương Hoà Quân, nhà sáng lập Deye, doanh nghiệp sản xuất bộ biến tần và thiết bị lưu trữ năng lượng.

“Những câu chuyện của họ cho thấy quá trình sàng lọc và tập trung thị trường: doanh nghiệp có quy mô lớn và năng lực lưu trữ năng lượng giành lợi thế, trong khi tình trạng dư thừa công suất khiến những doanh nghiệp khác chịu thiệt”, ông Hoogewerf nhận định.

Người dân đi bộ dọc theo một khu mua sắm ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 28/9/2024. Ảnh: Reuters.

Ông cũng cho rằng tài sản đang ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ. “10 năm trước, Trung Quốc chưa có cá nhân nào sở hữu tài sản từ 100 tỷ nhân dân tệ trở lên. Hiện nay, con số này đã tăng lên 43 người và có thể tăng gấp đôi trong năm năm tới. Trong khi đó, số người sở hữu từ 10 tỷ nhân dân tệ trở lên đã tăng từ mức gần như bằng không cách đây 20 năm lên hơn 800 người”, ông nói.

Ông Hoogewerf cũng đề cập đến bối cảnh tài sản toàn cầu. Elon Musk một lần nữa trở thành người có tài sản ròng vượt 1.000 tỷ USD. Trong khi đó, Anthropic, công ty phát triển trợ lý AI Claude, được cho là đang hướng tới mức định giá 1.500 tỷ USD khi chuẩn bị niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Theo ông Hoogewerf, việc Trung Quốc xuất hiện những tỷ phú đầu tiên sở hữu tài sản trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ (khoảng 150 tỷ USD) chỉ còn là vấn đề thời gian. Ông đánh giá Trương Nhất Minh và Lương Văn Phong là hai trong số những ứng viên sáng giá nhất có thể đạt cột mốc này.