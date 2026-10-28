Người giàu mới tại Trung Quốc ưu tiên tài sản an toàn

Quang cảnh các tòa nhà chọc trời của Khu trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Học viện Tài chính Cao cấp thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) phối hợp với tập đoàn dịch vụ tài chính Charles Schwab (Mỹ) công bố chỉ số này. Theo báo cáo, nhóm người giàu mới được xác định là những người có thu nhập hằng năm từ 125.000 đến 1 triệu Nhân dân tệ (NDT – 150.000 USD) và tài sản có thể đầu tư dưới 7 triệu NDT.

Sau 3 năm liên tiếp điều chỉnh, chỉ số sức khỏe tài chính của nhóm người giàu mới tại Trung Quốc đã ổn định và phục hồi trong năm 2026, tăng từ 70,35 điểm lên 71,99 điểm.

Kết quả khảo sát cho thấy trong 10 năm qua, vai trò của bất động sản trong danh mục phân bổ tài sản của nhóm này đã suy giảm đáng kể. Năm nay, chỉ 12% số người được hỏi cho biết ưu tiên đầu tư vào bất động sản hơn các sản phẩm tài chính, giảm gần một nửa so với năm 2020.

Tuy nhiên, sự suy giảm sức hấp dẫn của bất động sản không đồng nghĩa với việc nhóm người này chuyển sang ưu tiên các sản phẩm tài chính hoặc gia tăng mức độ tham gia thị trường đầu tư. Gần 60% số người được khảo sát cho biết không có sự ưu tiên rõ rệt giữa bất động sản và các sản phẩm đầu tư tài chính.

Cơ cấu phân bổ tài sản của nhóm người giàu mới tiếp tục phản ánh xu hướng thận trọng. Các tài sản có mức độ rủi ro thấp, như tiền mặt, tiền gửi có kỳ hạn và các sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng, chiếm khoảng 70% tổng danh mục đầu tư, tương đương mức ghi nhận cách đây 10 năm. Trong khi đó, cổ phiếu và các quỹ đầu tư chỉ chiếm khoảng 20% danh mục.