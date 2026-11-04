Người giàu chi 25.000 USD/năm, thuê Gen Z để kiểm soát AI

Ngày nay, một bài đăng tiêu cực trên Reddit hay thông tin bất lợi xuất hiện trong câu trả lời của chatbot AI có thể ảnh hưởng đến danh tiếng, thậm chí gây thiệt hại tài chính cho những người giàu có.

Trước hiện trạng này, các công ty quản lý danh tiếng đang thúc đẩy tuyển dụng nhân sự Gen Z nhằm tận dụng nguồn nhân sự trẻ để theo dõi và tìm cách tác động đến cách chatbot AI mô tả khách hàng, Business Insider đưa tin.

Danh tiếng trên mạng nằm trong tay AI

Div Churiwal, người điều hành Nexus Multimedia, công ty quản lý danh tiếng tại California (Mỹ), từng hỗ trợ một khách hàng sau khi người này vướng vào sự cố liên quan đến chiếc xe sang. Vụ việc được TMZ và các trang tin địa phương đưa tin, đồng thời trở thành chủ đề bàn luận trên Reddit. Một người dùng thậm chí gọi vị triệu phú là “tên khốn”.

Churiwal cho biết công việc của công ty là giúp những thông tin bất lợi khó xuất hiện hơn khi người khác tìm kiếm về khách hàng. Để làm điều này, Nexus Multimedia xây dựng một đội ngũ khoảng 20 nhân viên Gen Z, chuyên theo dõi các cuộc thảo luận trên mạng và tạo thêm nội dung về khách hàng.

Theo Churiwal, những nội dung như podcast, bài báo hay chủ đề trên Reddit có thể góp phần thay đổi thông tin mà chatbot AI thu thập và sử dụng. Nhân viên của công ty thường tham gia các cuộc trò chuyện trên Reddit, theo dõi phản ứng của cộng đồng và tìm cách phản hồi những ý kiến tiêu cực. Ông cho biết công ty luôn công khai mối liên hệ với khách hàng trong quá trình này.

Nhu cầu trên xuất phát từ thay đổi trong thói quen tìm kiếm thông tin. Trước đây, người dùng thường nhập tên một cá nhân lên Google, xem danh sách kết quả rồi tự đánh giá qua từng bài viết. Trong khi đó, các chatbot AI hiện nay có thể tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn trên Internet và đưa ra một câu trả lời liền mạch về người được tìm kiếm.

Điều này khiến giới nhà giàu quan tâm hơn đến cách chatbot AI cung cấp thông tin về mình, bởi những nội dung sai lệch hoặc tiêu cực có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Họ cũng ngày càng dựa vào AI để tìm hiểu đối tác, người cùng hợp tác kinh doanh hoặc ứng viên cho các vị trí lãnh đạo.

Giới nhà giàu sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD mỗi năm để kiểm soát hình ảnh trên chatbot AI, kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân sự Gen Z tại các công ty quản lý danh tiếng. Ảnh minh họa: Mizuno K/Pexels.

Michael Macfarlane (43 tuổi), nhà sáng lập công ty quản lý danh tiếng Michael Macfarlane Associates tại London (Anh), cho biết một bài báo tiêu cực từng khiến khách hàng của ông thiệt hại khoảng 200 triệu USD chỉ trong vài tháng.

Do đó, cùng với sự phổ biến của AI, công việc của các chuyên gia không còn dừng ở việc xử lý truyền thông mà còn phải tìm cách xây dựng nguồn thông tin đủ tích cực và đáng tin cậy để hạn chế tác động từ những nội dung bất lợi.

Macfarlane thừa nhận bản thân không phải lúc nào cũng hiểu hết văn hóa trực tuyến của người trẻ. Do đó, ông chủ động tuyển nhân sự Gen Z để theo dõi cách các nền tảng hoạt động, kiểm tra nội dung chatbot tạo ra và đề xuất những hình thức truyền thông phù hợp. Theo ông, không thể giao cho một người thuộc thế hệ trước viết nội dung trên Reddit nếu đối tượng tiếp nhận chủ yếu là Gen Z.

Nhân sự trẻ trở thành lợi thế mới

Tại công ty của Macfarlane, Icy Wong (22 tuổi) và Megan Shears (25 tuổi), là hai nhân viên phụ trách công việc này. Wong từng sống tại Trung Quốc và London, có kinh nghiệm nghiên cứu niềm tin và uy tín trên nền tảng RedNote. Trong khi đó, Shears từng làm việc tự do trong lĩnh vực truyền thông xã hội và PR thời trang trước khi gia nhập công ty.

Macfarlane đánh giá cao khả năng sử dụng nhiều nền tảng và hiểu văn hóa trực tuyến của hai nhân viên trẻ. Theo Shears, nhóm khách hàng của công ty cũng đang thay đổi khi ngày càng có nhiều người trẻ sở hữu tài sản lớn.

Trong danh sách năm 2026, Forbes đã ghi nhận 35 tỷ phú thuộc thế hệ Z. Báo cáo Tham vọng Tỷ phú 2025 của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) dự báo con cái các tỷ phú có thể thừa kế ít nhất 5.900 tỷ USD vào năm 2040.

Michael Macfarlane cùng 2 nhân sự Gen Z phụ trách quản lý danh tiếng, Megan Shears (trái) và Icy Wong (phải). Ảnh: Ayesha Kazim/BI.

Pearl Lam (58 tuổi), chủ phòng tranh tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời là khách hàng của công ty Macfarlane, sau khi nhận thấy chatbot AI chủ yếu nhắc đến những đóng góp trước đây của bà cho nghệ thuật trừu tượng Trung Quốc mà bỏ qua các hoạt động hiện tại, đã tìm đến tư vấn.

Công ty sau đó chủ trương bà phát triển podcast, kênh video và tài khoản RedNote cho các bộ sưu tập của mình. Bà Lam cho biết chiến lược này đã giúp nhiều người hiểu rõ hơn về công việc và quan điểm cá nhân của bà, đồng thời khiến nhiều nhà sưu tập tại hội chợ nghệ thuật chủ động tìm đến hơn.

Chi phí cho dịch vụ quản lý danh tiếng tại Michael Macfarlane Associates bắt đầu từ 25.000 USD mỗi năm. Trong khi đó, công ty Pavesen tại Anh cung cấp các dự án kéo dài ít nhất 6 tháng với mức phí hơn 20.000 USD. Khách hàng được đánh giá hình ảnh trên nhiều nền tảng như ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity và Google AI, sau đó xây dựng thêm nội dung để bổ sung những thông tin còn thiếu.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này vẫn chưa được chứng minh đầy đủ. Google khẳng định việc tối ưu hóa nội dung cho công cụ tìm kiếm AI về cơ bản vẫn tuân theo các nguyên tắc SEO, đồng thời cảnh báo không nên mặc định những cách làm mới đều có tác dụng.

Alex Connock, Giáo sư truyền thông và AI tại Trường Kinh doanh Saïd thuộc Đại học Oxford (Anh) cho rằng chưa có công thức rõ ràng để kiểm soát kết quả tìm kiếm của chatbot. Ông cũng cảnh báo người dùng cần thận trọng với các đơn vị quảng cáo khả năng tác động đến AI.

Ngay cả chiến lược tập trung vào Reddit của Nexus Multimedia cũng đối mặt với nhiều thay đổi. Dữ liệu do công ty công nghệ PromptWatch (Hà Lan) công bố tháng 8 cho thấy tỷ lệ ChatGPT trích dẫn nội dung từ Reddit đã giảm 86% chỉ trong vài tuần.

Có thể thấy dù chủ động kiểm soát hình ảnh cá nhân, danh tiếng cũng chưa chắc được cải thiện do khó có thể kiểm soát toàn bộ thông tin trên internet, đặc biệt là qua AI. Do đó, mỗi cá nhân có thể chủ động cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và cập nhật để người khác có thể dễ dàng tìm hiểu về mình nếu cần thiết.