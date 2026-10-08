Người giành lại sự sống từ 'ranh giới sinh tử'

Trong giây phút sinh tử ấy, sự quyết đoán, bản lĩnh cùng kinh nghiệm chuyên môn của Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Duy, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp đã thực hiện thành công cuộc phẫu thuật khẩn cấp, đưa một người từ “ranh giới sinh tử” giành lại sự sống. Đây là một trong nhiều lần bác sĩ chuyên khoa Ngoại Lồng ngực này vượt qua áp lực thời gian để viết nên những kỳ tích y khoa ngay tại Đất Sen hồng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Duy (thứ 2 từ phải sang) cùng ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

BÀN TAY GIỮ NHỊP ĐẬP TRÁI TIM

21 giờ 46 phút ngày 30-4-2026, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tiếp nhận bệnh nhân T.N.L. (26 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) chuyển đến trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Bệnh nhân có vết thương thấu ngực trái tại khoảng liên sườn IV, V đường trung đòn do bị vật nhọn tác động. Máu từ vết thương liên tục chảy ra, bệnh nhân mệt nặng, vã mồ hôi, khó thở dồn dập và phải duy trì thuốc vận mạch để giữ lại những chỉ số sinh tồn cuối cùng.

Nhận tin báo cấp cứu, bác sĩ Duy lập tức có mặt tại phòng hội chẩn cấp cứu. Kết quả siêu âm tại giường nhanh chóng xác định: Tim bị tổn thương nặng, có tình trạng tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều gây chèn ép tim cấp. Tiên lượng tử vong của bệnh nhân là rất cao nếu không được can thiệp phẫu thuật giải áp và khâu vết thương ngay tức khắc.

Sự sống của bệnh nhân lúc này chỉ còn tính bằng giây. Dưới sự chỉ đạo và trực tiếp phẫu thuật của bác sĩ Duy cùng ê-kíp trực, công tác hồi sức khẩn cấp được triển khai tích cực ngay trên bàn mổ. Đến 23 giờ cùng ngày, phẫu thuật mở ngực cấp cứu chính thức bắt đầu.

Bác sĩ Nguyễn Anh Duy khám bệnh cho bệnh nhân.

Trong chuyên ngành Ngoại Lồng ngực, khâu vết thương tim luôn được coi là một trong những kỹ thuật đỉnh cao và thách thức nhất. Áp lực từ máu phun trào, nhịp đập liên hồi của cơ tim cùng nguy cơ mất máu cấp đòi hỏi phẫu thuật viên phải sở hữu bản lĩnh thép, sự tập trung cao độ và đôi bàn tay chính xác tuyệt đối. “Lúc mở lồng ngực ra, trước mắt tôi là vết thương tim dài 10 mm đang chảy máu rất nhiều” - bác sĩ Duy nhớ lại.

Không một giây chần chừ, bằng đường mổ chuẩn xác và kinh nghiệm lâm sàng dày dặn, bác sĩ Duy nhanh chóng xác định vị trí tổn thương, cẩn trọng đặt mũi khâu chữ U quyết định vào cơ thất phải, kiểm soát hoàn toàn vòi máu đang phun ra. Nhịp tim của bệnh nhân dần ổn định trở lại trong sự vỡ òa nhẹ nhõm của cả ê-kíp.

Sau ca phẫu thuật nhiều khó khăn, bệnh nhân T.N.L. được đưa về khu Hồi sức Ngoại khoa thuộc Phẫu thuật - Gây mê hồi sức để theo dõi và điều trị tích cực. Nhờ sự chăm sóc tận tình, tích cực nên sau 4 ngày, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và chuyển về khoa Ngoại Tổng hợp theo dõi và điều trị tiếp. Đến ngày 8-5-2026, anh L. hoàn toàn hồi phục, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh hiệu ổn định và chính thức được xuất viện trong niềm hạnh phúc nghẹn ngào của gia đình cùng tập thể y, bác sĩ.

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Tấn Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, chia sẻ: “Ngoại Lồng ngực là chuyên ngành mà bệnh viện đang cố gắng phát triển trong thời gian tới và thành lập khoa Ngoại Lồng ngực theo hướng chuyên sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho người bệnh, đặc biệt là cấp cứu tim mạch cần thời gian vàng phẫu thuật để thoát qua cơn nguy kịch.

Hiện, bệnh viện chỉ có Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Duy có chuyên ngành về Ngoại Lồng ngực nhưng với sự phấn đấu trau dồi kiến thức, kỹ năng và sự tận tâm trong nghề nghiệp, bác sĩ Duy đã đạt được những thành công đáng khích lệ. Đó cũng là sự tự hào của bệnh viện”.

Ca cấp cứu này không phải là ngày trực của bác sĩ Duy nhưng anh luôn sẵn sàng tham gia khi được mời để hỗ trợ cứu chữa bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Tinh thần cao quý của bác sĩ Duy đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cấp cứu, phẫu thuật và điều trị thành công người bệnh bị vết thương tim nguy kịch, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng người bệnh, nâng cao uy tín ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp.

BẢN LĨNH TỪ SỰ RÈN LUYỆN BỀN BỈ

Thành công của ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân T.N.L. không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là “quả ngọt” từ quá trình nỗ lực, học tập và rèn luyện bền bỉ của bác sĩ Duy.

Sinh năm 1984 tại tỉnh An Giang, bác sĩ Duy tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa năm 2008 và gắn bó chuyên môn, sự nghiệp y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đến nay đã 18 năm. Với khát khao nâng cao trình độ để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, anh đã không ngừng học tập, hoàn thành chương trình Trung cấp lý luận chính trị và tốt nghiệp Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại Lồng ngực vào năm 2024.

Trở về đơn vị công tác với tấm bằng Chuyên khoa II, trên cương vị Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, bác sĩ Duy cùng các đồng nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp đã làm chủ nhiều kỹ thuật khó, trực tiếp thực hiện thành công hàng chục ca phẫu thuật phức tạp trong lĩnh vực ngoại lồng ngực.

Bác sĩ Nguyễn Anh Duy (thứ 6 từ phải sang) cùng các y, bác sĩ theo dõi sức khỏe bệnh nhân bị thủng tim.

Trải qua nhiều ca cấp cứu khó để giành lại sự sống cho bệnh nhân, bác sĩ Duy đã để lại nhiều dấu ấn chuyên môn đậm nét. Nhìn lại những ca mổ kéo dài xuyên đêm, đối mặt với vô vàn nguy cơ biến chứng, bác sĩ Duy chia sẻ: “Khi đối mặt với một ca tổn thương tim hay lồng ngực cấp cứu, người phẫu thuật không có thời gian để do dự. Mọi thao tác phải thật nhanh, thật chính xác vì đằng sau lưỡi dao mổ là cả một tính mạng, một gia đình và tương lai của bệnh nhân. Niềm vui lớn nhất của người bác sĩ ngoại khoa đơn giản là nhìn thấy bệnh nhân tỉnh táo, mỉm cười ngày xuất viện”.

Những đóng góp thầm lặng của bác sĩ Duy không chỉ mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân nguy kịch, mà còn góp phần quan trọng khẳng định năng lực chuyên môn chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Giờ đây, nhiều ca tổn thương lồng ngực và vết thương tim phức tạp, vốn trước đây phải chuyển tuyến trên với nhiều rủi ro trên đường đi đã có thể xử lý thành công ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Anh Duy (bìa trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cấp cứu, phẫu thuật và điều trị thành công người bệnh bị vết thương tim nguy kịch.

Tấm gương của bác sĩ Duy không chỉ là nguồn cảm hứng cho nhiều đồng nghiệp, mà còn là động lực để nhiều bạn trẻ đang theo đuổi ngành Y noi theo. Anh là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực, kiên trì, tận tụy trong nghề nghiệp và tận tâm với bệnh nhân, là hình mẫu của một bác sĩ trẻ năng động, đầy nhiệt huyết và đam mê với nghề.

Với những đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của ngành Y tế và những giá trị tốt đẹp mang lại cho cộng đồng, hy vọng bác sĩ Duy tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình, xứng đáng là tấm gương sáng về y đức, là đại diện của sức trẻ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp nói riêng và ngành Y tế Đồng Tháp nói chung.