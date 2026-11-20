Ngày 20/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Bá Phúc 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Văn Chiến 20 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Vụ án liên quan đến việc giả danh chủ nhà, làm giả hồ sơ để chiếm đoạt 14 tỷ đồng từ ngân hàng.

Bị cáo Chiến (bên phải ảnh) và bị cáo Phúc tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, ông Võ Văn Đ. là chủ căn nhà số 151 Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền), TP Hồ Chí Minh. Năm 2018, lợi dụng việc ông Đ. rao bán nhà, các đối tượng đã tiếp cận, thu thập thông tin và giấy tờ liên quan đến bất động sản này để thực hiện hành vi lừa đảo.

Nguyễn Bá Phúc khai được Trần Minh Tấn thuê đóng giả ông Đ. để ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà cho Lê Văn Chiến. Phúc được hướng dẫn tập ký tên, ghi họ tên chủ nhà, sau đó đến quán cà phê ký và lăn tay vào các giấy tờ. Sau khi hoàn tất, Phúc nhận 6 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, Tấn không thừa nhận hành vi thuê Phúc; ngoài lời khai của Phúc, CQĐT không có chứng cứ khác nên chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với người này.

Về phía Lê Văn Chiến, bị cáo được người môi giới giới thiệu mua căn nhà với giá 18 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng bằng hợp đồng có chữ ký của người giả danh ông Đ., Chiến được cập nhật tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và dùng căn nhà làm tài sản thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Thủ Đức.

Do không đáp ứng điều kiện chứng minh thu nhập và khả năng trả nợ, Chiến cùng Lê Thị Hường (chưa rõ lai lịch) làm giả hồ sơ tài chính, thể hiện Chiến là giám đốc doanh nghiệp, có nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và sở hữu dãy phòng trọ. Đáng chú ý, các đối tượng lập khống 69 hợp đồng cho thuê phòng trọ để chứng minh nguồn thu nhập.

Ngày 19/9/2018, BIDV – Chi nhánh Thủ Đức giải ngân khoản vay 14 tỷ đồng. Chiến chỉ trả lãi trong hai tháng rồi ngừng thanh toán.

Tại phiên tòa, HĐXX đã xem xét hành vi, vai trò và trách nhiệm của từng bị cáo trước khi tuyên các mức án nêu trên. Đối với Lê Thị Hường, CQĐT đã tách vụ án để tiếp tục xác minh, xử lý khi đủ căn cứ.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Chiến phải bồi thường 14 tỷ đồng.