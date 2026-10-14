Người gần 30 năm 'ôm' vô lăng chia sẻ lái xe an toàn khi mưa, triều cường

Có gần 30 năm kinh nghiệm "ôm" vô lăng xe khách, xe container, sau đó chuyển sang làm giáo viên dạy lái xe, ông Trương Nhất Vương (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Việt Nhật, Đắk Lắk) đã chia sẻ những bí quyết lái xe an toàn trong điều kiện mưa gió, triều cường, nhất là ở khu vực phía Nam hiện nay.

Ông Vương cho biết, lo lắng là tâm trạng chung của nhiều người, nhất là những người mới lái xe, chưa có kinh nghiệm khi bất ngờ gặp mưa to, sấm sét, gió lớn, đường ngập nước, triều cường dâng cao… khiến giao thông hỗn loạn.

Khi gặp mưa, yếu tố đầu tiên ảnh hưởng đến người lái xe là tầm nhìn bị hạn chế. Người lái phải bình tĩnh trong mọi tình huống, tùy vào lượng mưa để điều chỉnh chế độ gạt mưa phù hợp. Khi mưa nhỏ, có thể sử dụng chế độ gạt gián đoạn, khoảng 5-10 giây gạt một lần.

Ông Vương cho biết, khi lái xe gặp mưa, triều cường, người điều khiển phương tiện nên bình tĩnh, di chuyển chậm, chú ý quan sát. Ảnh: NVCC.

Nếu mưa lớn hơn thì sử dụng chế độ gạt nhanh hơn, tránh sử dụng tốc độ gạt mưa ở mức cao nhất khi không cần thiết. Trời mưa, tầm nhìn hạn chế, đường trơn trượt, khả năng phanh hãm kém hiệu quả, buộc người lái phải giảm tốc độ, quan sát tình trạng mặt đường và mật độ giao thông để lựa chọn số phù hợp. Cần giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, không phóng nhanh, giành đường, vượt ẩu.

Theo ông Vương, trong thời tiết mưa to, gió lớn, đường ngập…, tốt nhất người lái nên quan sát, chọn nơi an toàn để dừng, đỗ xe (tránh đỗ xe dưới những cây lớn, đề phòng gãy đổ), chờ hết mưa, hết ngập rồi đi tiếp. Trong quá trình dừng, đỗ xe, phải bật đèn báo nguy hiểm để thông báo cho các xe khác biết. Nếu phải chợp mắt trên xe, người lái cần mở hé kính để tránh bị ngạt khí.

Trường hợp không thể dừng xe, ngoài việc bật đèn báo hiệu (đèn demi), hoặc đèn pha ở chế độ chiếu gần (đèn cos), hoặc bật đèn báo nguy hiểm để tăng khả năng nhận diện phương tiện, người lái nên bật máy lạnh và hệ thống sưởi kính (nếu có). Với xe số sàn, nên về số 1 hoặc số 2.

Với xe số tự động, người lái nên chuyển sang chế độ L hoặc số 2 (hoặc D1, D2, tùy theo chủng loại xe và ký hiệu số của từng xe). Với xe có hộp số bán tự động, tốt nhất nên chuyển sang chế độ số sàn và đi số 1.

Nếu triều cường khiến nước ngập sâu, người lái nên tìm chỗ dừng, đỗ an toàn. Ảnh minh họa: ĐH.

Người lái cần chú ý quan sát đèn phanh của xe phía trước để giữ khoảng cách an toàn, tránh để xe lao vào những ổ voi hoặc vũng nước sâu mà xe trước đã đi qua do mặt đường bị nước che lấp.

Tuyệt đối không tránh né, chuyển hướng bất ngờ hoặc dừng, đỗ xe đột ngột. Người lái cần tập trung quan sát, lắng nghe tín hiệu đèn, còi và thông báo của các xe khác, đồng thời đề phòng mọi tình huống bất ngờ như xe phía trước phanh đột ngột hoặc chết máy, người đi đường dừng xe mặc áo mưa, người đi bộ hay gia súc băng ngang qua đường…

Nếu mưa lớn, triều cường khiến nước ngập đến nửa bánh xe và buộc phải đi qua, người lái nên về số 1, giữ chân ga ổn định, di chuyển chậm, đều và thẳng. Người lái phải tính toán kỹ khoảng cách an toàn với xe phía trước, đồng thời chú ý nguy cơ va chạm với người và các phương tiện tham gia giao thông cùng chiều, ngược chiều.

Cần tránh phải dừng xe hoặc nhả chân ga đột ngột, vì nước có thể tràn vào cổ bô, ống xả hoặc cổ hút của hệ thống lọc không khí, khiến xe chết máy, dẫn đến hư hỏng, nguy cơ tai nạn và ùn tắc giao thông.

Đặc biệt, không vượt xe nhỏ đi cùng chiều. Khi gặp xe ngược chiều, người lái xe lớn cần giảm tốc độ, đi chậm khi đi ngang qua các xe và phương tiện khác. Sóng nước do xe lớn tạo ra tiềm ẩn nhiều nguy cơ, như gây té ngã cho người đi đường, khiến phương tiện chết máy, đặc biệt khi sóng nước dâng cao.

Ngay sau khi qua đoạn đường ngập nước, người lái phải kiểm tra phanh, đề phòng hệ thống phanh mất hiệu lực do nước tràn vào trống phanh. Cần rà phanh để làm khô má phanh trước khi chạy bình thường bằng cách cho xe chạy chậm, đồng thời rà phanh nhẹ, liên tục trong một đoạn đường để má phanh khô và bảo đảm phanh hoạt động hiệu quả.