'Người gác cổng cuối cùng' phải thật sự minh bạch, chuẩn xác

Sáng 3/11, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đối với Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 07 của Đảng ủy Công an Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Tham gia giám sát có Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên trong đoàn.

Về phía Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính có Thiếu tướng Nguyễn Văn Thập, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục.

Tham mưu chiến lược và chủ động nguồn lực hiệu quả

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Phó trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 07 ghi nhận, biểu dương những kết quả toàn diện mà Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính đã đạt được. Thời gian qua, Đảng ủy Kế hoạch và tài chính đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết lớn của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương; triển khai hiệu quả phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Đại tá Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 07 công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính.

Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính đã tổ chức nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nghị quyết; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập nghị quyết Đại hội Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương theo quy định; đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND.

Đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUCA theo quy định; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ nâng tầm công tác Công an, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn cho phát triển, quá trình thực hiện đã có giải pháp, cách làm hay, thiết thực góp phần phòng chống lãng phí.

Tham mưu thực hiện đảm bảo Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về các chỉ tiêu, nhiệm vụ: xây dựng, củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, tiến tới không tội phạm, không ma túy; thực hiện phương thức quản trị an ninh, trật tự hiện đại, minh bạch, hiệu quả, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; tham mưu, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế; phát huy lợi thế, đặc thù công tác đối ngoại CAND; phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại và bảo đảm tài chính, hậu cần, kỹ thuật; gương mẫu đi đầu, giải pháp trọng tâm đột phá và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thập, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát ghi nhận, Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính đã có những cách làm hay, hiệu quả như: đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đảm bảo nguồn lực tài chính phục vụ công tác thường xuyên, đột xuất của toàn lực lượng CAND, đặc biệt đã tham mưu đảm bảo nguồn lực, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nổi bật là, tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng Trụ sở Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới vượt tiến độ Đảng ủy Chính phủ giao; Tham mưu báo cáo và được Nhà nước giao 230.000 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2026-2030 tăng gần 6,4 lần so với giai đoạn 2021 - 2025; Tham mưu lãnh đạo Bộ duyệt ký Báo cáo Đảng ủy Chính phủ đề nghị cho phép triển khai các dự án sử dụng kinh phí từ quỹ dự trữ ngoại hối từ năm 2027 hạch toán vào ngân sách nhà nước theo quy định đối với dự án đầu tư công đặc biệt..

Chủ động, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và thường xuyên bám sát, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để trình Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2026/NĐ-CP ngày 29/6/2026, bổ sung nội dung quy định Công an cấp xã được thành lập đơn vị dự toán cấp 3, góp phần tháo gỡ khó khăn đối với Công an cấp xã theo chủ trương của Nhà nước, Bộ Công an thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Đảng ủy Cục Kế hoạch và tài chính

Bên cạnh đó, với vai trò cơ quan thường trực cho Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Kế hoạch và tài chính đã nâng cao hiệu quả, thực hiện các giải pháp chuyên môn, qua đó tham mưu, giúp đã tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiết kiệm kinh phí năm 2025 lên tới 9.925,6 tỷ đồng.

Bên cạnh những ưu điểm và những cách làm hay, sáng tạo nêu trên, báo cáo kiểm tra giám sát của Đảng ủy Công an Trung ương cũng chỉ rõ một số hạn chế, thiếu sót cũng như nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp để Cục Kế hoạch tài chính khẩn trương khắc phục thời gian tới.

Lực lượng tài chính giống như người gác cổng cuối cùng

Phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Đoàn kiểm tra giám sát số 07, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và những kết quả mà tập thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Đảng bộ Cục Kế hoạch và tài chính đã đạt được trong thời gian qua. Thống nhất cao với dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của công tác tài chính, hậu cần trong toàn lực lượng CAND.

Đưa ra hình ảnh so sánh sinh động, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ví lực lượng làm công tác tài chính giống như "người gác cổng cuối cùng". Đã là người gác cổng thì mọi quy trình, thủ tục, quyết định liên quan đến ngân sách, tài chính phải luôn minh bạch, chuẩn xác, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tài chính và đúng các quy định pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên Cục Kế hoạch và tài chính, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nguyên tắc tài chính. Mọi đề xuất, tham mưu về nguồn vốn, đầu tư công hay chi ngân sách phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm "đúng, trúng, hiệu quả", tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí hay sai sót dù là nhỏ nhất. Bất kỳ dấu hiệu lỏng lẻo hay sai phạm nào trong khâu quản lý tài chính, đầu tư đều phải được phát hiện sớm, chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm theo quy định.

Thay mặt Đảng ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên Cục Kế hoạch và tài chính, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thập khẳng định, tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục Kế hoạch và tài chính nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng và Đoàn kiểm tra giám sát; rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Trong thời gian tới, Đảng bộ Cục Kế hoạch và tài chính sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, tập trung khắc phục dứt điểm các hạn chế đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực, chất lượng tham mưu chiến lược lĩnh vực kế hoạch, tài chính, đầu tư, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.