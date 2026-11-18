Từng là ngôi sao được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy nay gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Giữa những biến động trong sự nghiệp, Trần Khôn vẫn được chú ý bởi cách giữ gìn mối quan hệ với người bạn lâu năm.

Sau biến cố năm 2021, cuộc sống và sự nghiệp của Triệu Vy có nhiều thay đổi. Nữ diễn viên gần như rút khỏi các hoạt động của làng giải trí Trung Quốc, những tác phẩm cô tham gia cũng chịu ảnh hưởng khi tên tuổi bị gỡ khỏi một số nền tảng. Sự việc khiến các mối quan hệ của Triệu Vy trong giới giải trí trở thành chủ đề được công chúng quan tâm.

Trần Khôn và Triệu Vy có mối quan hệ thân thiết nhiều năm.

Không ít nghệ sĩ từng thân thiết với Triệu Vy lựa chọn giữ im lặng, hạn chế tương tác công khai với cô. Trong bối cảnh đó, Trần Khôn trở thành cái tên đặc biệt. Nam diễn viên được chú ý vì vẫn giữ những bài đăng cũ liên quan đến Triệu Vy trên trang cá nhân, trong đó có các nội dung chúc mừng sinh nhật người bạn lâu năm. Anh không công khai phủ nhận mối quan hệ từng có với nữ diễn viên dù cả hai đã trải qua nhiều năm vướng tin đồn bất hòa.

Đáng chú ý, tháng 4/2025, Trần Khôn còn mời Triệu Vy tham dự buổi công chiếu phim Độc Nhất Vô Nhị tại Bắc Kinh. Đây là dự án có sự tham gia của Trương Tịnh Nghi, diễn viên thuộc công ty quản lý của Trần Khôn. Sự xuất hiện của Triệu Vy tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cô đã hiếm khi lộ diện trước công chúng trong thời gian dài.

Trần Khôn và Triệu Vy.

Tại đây, Triệu Vy và Trần Khôn ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và bật cười trước ống kính. Không có màn thể hiện tình cảm phô trương, nhưng những tương tác tự nhiên của cả hai đủ khiến khán giả nhớ lại tình bạn từng gắn bó một thời. Sự kiện cũng được xem là một trong những lần xuất hiện công khai đáng chú ý nhất của Triệu Vy kể từ khi cô vướng biến cố năm 2021.

Thực tế, Triệu Vy và Trần Khôn quen biết từ năm 1996, khi cùng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cả hai từng hợp tác trong nhiều tác phẩm như Họa Bì, Hoa Mộc Lan và có quãng thời gian gắn bó từ khi còn là những diễn viên trẻ. Tình bạn của họ kéo dài qua nhiều năm, dù không phải lúc nào cũng êm đẹp.

Năm 2013, mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ từng trở thành tâm điểm bàn tán khi Trần Khôn có những phát ngôn khiến công chúng nghi ngờ cả hai đã rạn nứt. Nam diễn viên từng nói anh và Triệu Vy không thân thiết như nhiều người vẫn nghĩ, nhưng cũng không đến mức có quan hệ tồi tệ. Những đồn đoán về bất hòa sau đó tiếp tục xuất hiện trong nhiều năm.

Từng có tin đồn bất hòa, Trần Khôn và Triệu Vy sau vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.

Bởi vậy, cuộc hội ngộ vào tháng 4/2025 càng khiến công chúng bất ngờ. Sau những thăng trầm và khoảng cách từng được nhắc đến, Trần Khôn vẫn dành cho Triệu Vy sự hiện diện trong một sự kiện quan trọng của mình.

Dù không thể khẳng định Trần Khôn là người duy nhất còn giữ liên lạc với Triệu Vy, những hành động của nam diễn viên cho thấy anh không vội vàng phủ nhận tình bạn cũ. Giữa lúc hào quang của Triệu Vy không còn như trước, mối quan hệ kéo dài gần 30 năm giữa hai nghệ sĩ tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả.