Người được tặng Bằng khen kháng chiến: Hướng dẫn hồ sơ nhận trợ cấp

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Hồ sơ gồm những giấy tờ gì?

Theo dự thảo sửa đổi Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg, người đề nghị hưởng chế độ cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ gồm bản khai cá nhân theo Mẫu số 01 và bản sao Bằng khen hoặc quyết định khen thưởng.

Đối tượng áp dụng là người được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trường hợp người được tặng Bằng khen còn sống, người đó lập bản khai cá nhân. Nếu người được tặng Bằng khen đã từ trần, đại diện thân nhân lập bản khai, kèm văn bản ủy quyền của các thân nhân còn lại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Thân nhân được xác định gồm vợ hoặc chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, con đẻ và con nuôi. Theo dự thảo, văn bản ủy quyền này được sử dụng thay cho mẫu ủy quyền tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực.

Nộp hồ sơ ở đâu, bằng cách nào?

Theo phương án đang được đề xuất, người có Bằng khen hoặc đại diện thân nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã nơi đăng ký thường trú.

Nếu người được tặng Bằng khen đã từ trần, hồ sơ được nộp tại UBND cấp xã nơi người đó đăng ký thường trú cuối cùng trước khi qua đời.

Người dân có thể nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Do các nội dung trên đang nằm trong dự thảo sửa đổi, người dân cần phân biệt phương án đề xuất với quy định hiện hành khi chuẩn bị hồ sơ. Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg ngày 14.6.2016 vẫn là căn cứ pháp lý được công bố cho chế độ trợ cấp này.

Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết còn 12 ngày làm việc

Nội dung dự thảo đề xuất chuyển quy trình giải quyết từ 3 cấp xuống 2 cấp, gồm UBND cấp xã và Sở Nội vụ.

Theo dự thảo, UBND cấp xã có 5 ngày làm việc để kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ lên Sở Nội vụ. Sau đó, Sở Nội vụ có 7 ngày làm việc để kiểm tra, ban hành quyết định giải quyết trợ cấp một lần theo Mẫu số 02.

Căn cứ quyết định này, UBND cấp xã tổ chức chi trả cho người đủ điều kiện hưởng chế độ. Tổng thời gian giải quyết dự kiến giảm từ 22 ngày xuống còn 12 ngày làm việc.

Như vậy, thời hạn 12 ngày làm việc và quy trình 2 cấp hiện là nội dung đề xuất, chưa phải quy định đã chính thức có hiệu lực. Khi hoàn thiện hồ sơ, người dân cần theo dõi hướng dẫn của cơ quan tiếp nhận để thực hiện đúng thủ tục đang áp dụng.

Dưới đây là Mẫu số 01 và Mẫu số 02: