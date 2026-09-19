Người dùng Việt Nam cần lưu ý gì khi chọn mua iPhone 18?

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18-9-2026.

Với mức giá khởi điểm từ 38,999 triệu đồng trên Apple Store Việt Nam, người mua cần đặc biệt chú ý đến phiên bản, dung lượng, nguồn gốc máy, chính sách bảo hành và khả năng tương thích SIM trước khi xuống tiền.

Người mua cần đặc biệt chú ý đến phiên bản, dung lượng, nguồn gốc máy, chính sách bảo hành và khả năng tương thích SIM trước khi quyết định mua máy. Ảnh chụp màn hình

Theo Apple, iPhone 18 Pro có màn hình 6,3 inch, trong khi iPhone 18 Pro Max có màn hình 6,9 inch. Cả hai sử dụng chip A20 Pro, hệ thống camera 48 MP Pro Fusion và camera trước 18 MP Center Stage. Thời lượng xem video được Apple công bố lên đến 31 giờ trên iPhone 18 Pro và 43 giờ trên iPhone 18 Pro Max.

Vì vậy, trước khi mua, người dùng nên xác định nhu cầu thực tế thay vì chỉ lựa chọn theo cấu hình cao nhất. Kích thước màn hình, dung lượng lưu trữ, nhu cầu chụp ảnh, quay video hay sử dụng các tác vụ nặng đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá máy.

Apple hiện niêm yết iPhone 18 Pro tại Việt Nam từ 38,999 triệu đồng; người mua cũng có thể cân nhắc các chương trình đổi máy cũ lấy tín dụng hoặc hình thức trả góp được Apple cung cấp.

Thị trường iPhone có thể xuất hiện nhiều phiên bản dành cho các thị trường khác nhau. Người mua nên kiểm tra kỹ mã máy, xuất xứ, chính sách bảo hành và điều kiện hỗ trợ tại Việt Nam, nhất là khi lựa chọn sản phẩm có giá thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết.

Với hàng xách tay, cần kiểm tra rõ máy được phân phối cho thị trường nào, bởi cấu hình kết nối di động và khả năng sử dụng SIM có thể khác nhau tùy khu vực. Apple cho biết một số thị trường sử dụng iPhone chỉ có eSIM, trong khi tại nhiều thị trường khác máy hỗ trợ cả eSIM và nano-SIM.

Do đó, nếu mua máy từ thị trường nước ngoài, người dùng nên xác định trước máy sử dụng eSIM, nano-SIM hay cả hai, đồng thời kiểm tra nhà mạng đang sử dụng có hỗ trợ hình thức kết nối tương ứng hay không.

Với máy mới, người mua nên kiểm tra tình trạng hộp, số serial và IMEI, đối chiếu thông tin trên thiết bị với thông tin được cung cấp khi mua. Sau khi kích hoạt, cần kiểm tra tình trạng bảo hành và bảo đảm thiết bị không bị gắn với tài khoản Apple của người khác.

Màu đỏ cherry được dự báo sẽ được nhiều khách hàng săn đón. Ảnh chụp màn hình

Nếu mua máy qua đại lý, cần giữ đầy đủ hóa đơn, phiếu bảo hành và các điều khoản đổi trả. Với sản phẩm có giá trị lớn, việc xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm khi máy phát sinh lỗi sẽ giúp hạn chế tranh chấp sau này.

Apple cung cấp thông tin hỗ trợ và bảo hành theo từng sản phẩm, đồng thời có các chương trình dịch vụ bổ sung như AppleCare+. Người mua nên kiểm tra cụ thể phạm vi bảo hành, thời hạn và điều kiện áp dụng đối với thiết bị mình định mua thay vì chỉ dựa vào cam kết của người bán.

Đặc biệt, cần phân biệt giữa bảo hành của Apple và chính sách bảo hành riêng của cửa hàng. Hai nội dung này có thể có phạm vi và quy trình xử lý khác nhau.

Trong thời điểm iPhone 18 Pro và 18 Pro Max mới mở bán, giá giữa các nhà bán lẻ có thể có sự chênh lệch do chương trình khuyến mại, phương thức thanh toán hoặc nguồn hàng. Người mua nên so sánh giá cuối cùng phải trả, chính sách bảo hành, đổi trả và nguồn gốc sản phẩm thay vì chỉ nhìn vào mức giá quảng cáo.

Quan trọng hơn, người dùng cần xác định mình thực sự cần những tính năng nào. Nếu nhu cầu chủ yếu là liên lạc, mạng xã hội, chụp ảnh và các tác vụ thông thường, việc lựa chọn phiên bản có cấu hình và dung lượng cao hơn cần được cân nhắc cùng với chi phí bỏ ra.