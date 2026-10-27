Người dùng Trung Quốc đốt thời gian vào app phim ngắn

Hongguo thu hút hàng trăm triệu người dùng. Ảnh: Insider.

Hongguo, ứng dụng phim ngắn thuộc ByteDance, đang trở thành đối thủ đáng gờm của các ông lớn tại Trung Quốc. Nhờ mô hình xem miễn phí và nội dung ngắn, nền tảng này nhanh chóng thu hút hàng trăm triệu người dùng.

Theo QuestMobile, Hongguo ghi nhận 168 triệu người dùng hoạt động mỗi ngày trong tháng 7, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Tencent Video có khoảng 50 triệu người dùng, còn iQIYI đạt 45 triệu. Youku và Mango TV lần lượt ghi nhận khoảng 30 triệu. Tổng lượng người dùng hàng ngày của 4 nền tảng đạt 155 triệu, thấp hơn so với Hongguo. Tuy nhiên, số liệu này chưa loại trừ những người sử dụng nhiều ứng dụng cùng lúc.

Hongguo ra mắt vào tháng 8/2023 và nhanh chóng phát triển nhờ mô hình xem phim miễn phí. Thay vì yêu cầu khán giả trả phí thuê bao, ứng dụng kiếm doanh thu từ quảng cáo và chia sẻ một phần lợi nhuận với các nhà sản xuất nội dung.

Điểm khác biệt còn nằm ở thời lượng phim. Mỗi tập thường chỉ kéo dài 1-3 phút, với nội dung tập trung vào những tình tiết gây tò mò như trả thù, tranh giành tài sản hoặc chuyện tình cảm.

Sau khi người dùng xem hết một tập, Hongguo tự chuyển sang phần tiếp theo. Thuật toán cũng dựa vào sở thích cá nhân để đề xuất những bộ phim tương tự.

Cách hoạt động này khiến người xem dễ dành nhiều thời gian trên ứng dụng. Theo QuestMobile, mỗi người dùng Hongguo dành trung bình 125 phút mỗi ngày để xem phim trong tháng 2, tương đương hơn 2 giờ.

Sức hút của dịch vụ này cũng góp phần thay đổi cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ Trung Quốc. Trong tháng 7, các ứng dụng thuộc ByteDance chiếm 40,9% tổng thời gian sử dụng của nhóm 50 ứng dụng di động lớn nhất nước này. Tencent đứng sau với 29,1%.

Đáng chú ý, Douyin cũng lần đầu vượt WeChat về tỷ lệ thời gian sử dụng. Hongguo vươn lên vị trí thứ 4, chỉ sau Douyin, WeChat và Douyin Lite.

Song, sự phát triển của phim ngắn kéo theo những lo ngại về thời gian người dùng dành cho nội dung giải trí. Việc khán giả dành trung bình hơn 2 giờ mỗi ngày trên Hongguo có thể mang lại lợi ích kinh tế cho ByteDance, song chưa chắc đem đến giá trị tương ứng cho người xem.

Trước đó, Hongguo từng triển khai tính năng thưởng xu khi người dùng xem phim và hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù vậy, công ty thông báo ngừng cung cấp tính năng này cho tài khoản mới từ ngày 1/11, trước khi loại bỏ hoàn toàn vào cuối năm.