Người đứng sau màn lội ngược dòng của Tổng thống Lula: Từ nhân viên soát vé xe buýt đến 'kiến trúc sư' chiến dịch số

Nghị sĩ Andre Janones (mặc áo cầu thủ) là người đứng sau dịch chiến dịch truyền thông xã hội của Tổng thống Lula trước vòng bầu cử thứ hai

Trong những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi sau chiến thắng của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, người đàn ông ôm chầm lấy nhà lãnh đạo này không phải một cố vấn nổi tiếng hay một tỷ phú hậu thuẫn chính trị.

Đó là nghị sĩ Andre Janones, người được xem là một trong những nhân vật góp công lớn vào màn lội ngược dòng ngoạn mục của chiến dịch tranh cử.

Andre Janones có xuất thân khiêm tốn. Ông là con của một người mẹ giúp việc gia đình và một người cha khuyết tật.

Để theo đuổi ngành luật, Janones từng làm nhân viên thu vé xe buýt nhằm trang trải học phí trước khi bước chân vào chính trường.

Trong cuộc bầu cử vừa qua, Janones nổi lên như một chiến lược gia truyền thông số có ảnh hưởng lớn.

Ông tập trung xây dựng mạng lưới vận động trên ứng dụng WhatsApp, nền tảng nhắn tin được hàng chục triệu người Brazil sử dụng mỗi ngày.

Thông qua kênh mang tên “Đội quân của Lula", Janones đã huy động lực lượng ủng hộ đông đảo trên không gian mạng.

Theo các nguồn tin từ chiến dịch tranh cử, kênh này tăng từ khoảng 50.000 người theo dõi sau vòng bầu cử đầu tiên lên khoảng 10 triệu người trước vòng quyết định.

Những người ủng hộ ông Lula cho rằng mạng lưới này đã giúp chiến dịch của ông phá vỡ thế bất lợi sau vòng đầu, truyền tải thông điệp trực tiếp đến cử tri và tạo đà cho màn bứt phá ở chặng cuối.

Ông Janones cũng được cho là người đã thuyết phục Tổng thống Lula đẩy mạnh hiện diện trên các nền tảng số.

Theo một số thành viên chiến dịch, ông là người khuyến khích vị chính khách kỳ cựu sử dụng điện thoại thông minh thường xuyên hơn để tương tác với công chúng và tham gia trực tiếp vào các hoạt động truyền thông trực tuyến.

Một dấu ấn khác của Janones là nỗ lực đưa chiếc áo vàng truyền thống của đội tuyển bóng đá Brazil trở lại các hoạt động vận động tranh cử của phe Tổng thống Lula.

Trong nhiều năm, màu áo này thường được xem là biểu tượng gắn với phong trào ủng hộ cựu Tổng thống Jair Bolsonaro.

Việc tái sử dụng biểu tượng quen thuộc của bóng đá Brazil được những người ủng hộ ông Lula coi là cách khẳng định rằng các biểu tượng quốc gia thuộc về mọi người dân Brazil, không riêng một lực lượng chính trị nào.

Sau ngày bầu cử, hình ảnh Tổng thống Lula ôm chặt Andre Janones đã xuất hiện trên trang nhất nhiều tờ báo Brazil.

Với nhiều người, đó không chỉ là cái ôm chúc mừng chiến thắng, mà còn là sự ghi nhận dành cho một chính trị gia xuất thân bình dân, người đã góp phần quan trọng vào một trong những cuộc lội ngược dòng đáng chú ý nhất trong đời sống chính trị Brazil những năm gần đây.

Theo France24, AFP