Người đứng sau cung cấp thực phẩm giảm cân chứa chất cấm của Ngân 98

Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, từ khoảng tháng 8/2023 đến tháng 7/2024, Đặng Thiên Hương (SN 1992, thường trú phường Từ Liêm, TP. Hà Nội), Chủ Công ty TNHH sản xuất dược phẩm công nghệ cao Nanotesla, đã sản xuất cho Ngân 98 hơn 100.000 sản phẩm thực phẩm giảm cân có chứa hai chất cấm là Sibutramine và Phenolphthalein.

Quá trình này, Hương được xác định thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Ngoài việc sản xuất, buôn bán hàng hóa cho Ngân 98, Hương còn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

Ngày 30/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Thiên Hương, Nguyễn Thị Thanh Hoa và Lê Hữu Hoàng liên quan đến những sai phạm của Ngân 98.

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hoạt động kinh doanh thực phẩm giảm cân có chứa chất cấm của Ngân 98 và Đặng Thiên Hương.