Apple chính thức tung ra iOS 27.2, hơn một tháng sau khi phát hành iOS 27. Bản cập nhật lần này đáng chú ý bởi số lượng lỗ hổng bảo mật được khắc phục lên tới hơn 160, bao gồm nhiều lỗi có khả năng ảnh hưởng đến dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng.

Một trong những vấn đề được xử lý liên quan đến Apple Intelligence, có thể tạo điều kiện cho kẻ tấn công từ xa truy cập dữ liệu nhạy cảm. Lỗ hổng khác nằm ở Hide My Email, tính năng cho phép người dùng tạo địa chỉ email ẩn danh để hạn chế việc tiết lộ email cá nhân khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến.

Người dùng iPhone nên cập nhật ngay iOS 27.2.

Ngoài ra, Apple đã vá hơn 30 lỗi trong WebKit và khoảng 15 lỗ hổng liên quan đến nhân hệ điều hành. Nhóm nghiên cứu bảo mật Calif cũng được ghi nhận phát hiện 6 lỗ hổng CVE trong danh sách lần này. Calif từng gây chú ý khi bẻ khóa thành công iPhone Duo ngay trong ngày mở bán. Nhà nghiên cứu Stefan Esser thuộc nhóm này cho biết phần lớn lỗ hổng được sử dụng trong quá trình bẻ khóa đã được khắc phục ở iOS 27.2.

Apple chưa công bố liệu các lỗ hổng trên có từng bị tin tặc khai thác hay không. Dù vậy, việc nhiều lỗi bảo mật đã được công khai khiến những thiết bị chưa cập nhật có nguy cơ trở thành mục tiêu tấn công. Người dùng vì thế nên cài đặt phiên bản mới sớm nhất có thể để hạn chế rủi ro.

Đáng chú ý, danh sách ghi nhận đóng góp từ các công ty nghiên cứu AI, trong đó Anthropic hỗ trợ phát hiện 3 lỗ hổng, còn OpenAI đóng góp thông tin cho 4 trường hợp. Đây cũng là một dấu hiệu cho thấy các công cụ AI đang ngày càng được sử dụng trong hoạt động nghiên cứu và phát hiện vấn đề bảo mật phần mềm.

Với những mẫu iPhone chưa thể nâng cấp lên iOS 27, Apple cũng phát hành iOS 26.7.2, đi kèm nhiều bản vá tương tự nhằm tăng cường bảo vệ thiết bị.

Bên cạnh việc cải thiện bảo mật, iOS 27.2 còn mang đến một số thay đổi về tính năng. Siri AI được bổ sung tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Apple cho biết tiếng Việt dự kiến sẽ được hỗ trợ vào cuối năm nay. Các tính năng AI này chỉ khả dụng trên những thiết bị tương thích với Apple Intelligence.

FaceTime cũng có thêm khả năng sử dụng đồng thời camera trước và camera sau trong một cuộc gọi. Để dùng tính năng này, cả người gọi và người nhận đều cần sử dụng iOS 27 trở lên. Trong khi đó, Apple Music và Podcast được cập nhật giao diện, còn Apple TV cho phép tạo hồ sơ riêng cho từng người dùng để cá nhân hóa trải nghiệm.

Để cài đặt iOS 27.2, người dùng mở Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm, sau đó kiểm tra phiên bản mới và tiến hành cập nhật nếu thiết bị được hỗ trợ.