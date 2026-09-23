Người dùng iPhone 15 Pro và 16 có thể nhận tiền từ Apple

Nếu đã mua iPhone 15 Pro hoặc 16 trong khoảng thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, người dùng có thể đủ điều kiện nhận khoản bồi thường từ Apple. Khoản thanh toán này là kết quả của một vụ kiện liên quan đến chiến dịch quảng bá Apple Intelligence vào năm 2024, trong đó Apple đã quảng bá phiên bản Siri thông minh hơn đi kèm với iPhone 16. Tuy nhiên, những tính năng này đã không được ra mắt đúng hẹn, và Apple đã phải xác nhận rằng phiên bản Siri cá nhân hóa đã bị trì hoãn.

Vụ kiện cáo buộc Apple đã quảng cáo sai sự thật về các tính năng mà người dùng không thể sử dụng. Gần 2 năm sau, những tính năng nổi bật mà Apple đã hứa hẹn mới bắt đầu xuất hiện trên iPhone 18 và iPhone Duo.

Vụ kiện đã kết thúc với thỏa thuận dàn xếp trị giá 250 triệu USD, theo đó, chủ sở hữu một số thiết bị iPhone nhất định sẽ nhận được từ 25 đến 95 USD cho mỗi thiết bị. Các thiết bị đủ điều kiện bao gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e.

Mặc dù Apple phủ nhận mọi hành vi sai trái, công ty đã đồng ý đóng góp 250 triệu USD vào quỹ bồi thường. Thời gian tiếp nhận đơn khiếu nại bắt đầu từ ngày 21/9/2026, và người dùng có thời hạn đến ngày 21/12 năm nay để nộp đơn. Tuy nhiên, để đủ điều kiện tham gia, người dùng cần phải sống tại Mỹ và đã mua thiết bị trong khoảng thời gian từ ngày 10/6/2024 đến ngày 29/3/2025. Thiết bị cũng phải được mua cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh, không phải từ bên thứ ba.

Một số chủ sở hữu iPhone đủ điều kiện có thể đã nhận được thư hoặc email thông báo về thỏa thuận bồi thường. Nếu nhận được thông báo, hãy sử dụng Claim ID và mã PIN trong thư để yêu cầu khoản thanh toán. Ngay cả khi không nhận được thư, người dùng vẫn có thể truy cập trang web chính thức của thỏa thuận và chọn File A Claim (Nộp yêu cầu bồi thường) để bắt đầu. Người dùng sẽ cần nhập thông tin liên hệ và một số chi tiết bổ sung để xác minh thiết bị, trong đó số sê-ri của iPhone là thông tin quan trọng. Để xem số seri, hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu.

Các yêu cầu bồi thường cần được gửi trực tuyến hoặc qua bưu điện trước ngày 21/12/2026. Phiên điều trần phê duyệt cuối cùng của tòa án dự kiến diễn ra vào ngày 24/2/2027, vì vậy việc thanh toán sẽ còn phải chờ thêm vài tháng. Số tiền bồi thường tối đa là 95 USD, nhưng không ai được đảm bảo sẽ nhận được số tiền này, vì số tiền cuối cùng sẽ phụ thuộc vào số lượng yêu cầu hợp lệ được gửi đến thỏa thuận và tổng chi phí của thỏa thuận.