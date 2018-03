Người dùng Internet tại Việt Nam đối mặt 6 rủi ro

Đại sứ Canada tại Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần tìm điểm cân bằng giữa phát triển kinh tế số với áp dụng các chính sách an ninh mạng.

Ngày 29-3, Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông (thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ (Amcham) tổ chức tọa đàm khoa học “Kinh tế số và Chính sách an ninh mạng Việt Nam”.

Ông Nathaniel Jurist Gleicher, Giám đốc chính sách an ninh mạng của Facebook.

Một trong những khách mời tham dự tọa đàm là ông Nathaniel Jurist Gleicher, Giám đốc chính sách an ninh mạng của Facebook. Tại tọa đàm, ông Nathaniel Jurist Gleicher đã có bài tham luận với chủ đề "Trách nhiệm và vai trò của nhà nước và tư nhân trong giảm thiểu rủi ro an ninh mạng".

Với tham luận của mình, ông Nathaniel Jurist Gleiche cho biết an ninh mạng liên quan đến nhiều chủ thể, đến tất cả người tham gia vào môi trường Internet. Bản thân ông là người làm việc lâu năm trong lĩnh vực an ninh mạng và hiểu được nhiều thách thức mà cộng đồng gặp phải, do đó theo ông mọi người phải kết nối chặt chẽ với nhau để giải quyết vấn đề. An ninh mạng sẽ thúc đẩy kinh tế số và các quốc gia phải có chính sách để bảo đảm an ninh mạng trong các thời điểm khác nhau.

Cũng tại tọa đàm, bà Ping Kinikone, Đại sứ Canada tại Việt Nam, khuyến nghị Việt Nam cần tìm điểm cân bằng giữa phát triển kinh tế số với áp dụng các chính sách an ninh mạng. Theo bà, tại Canada, những cuộc tấn công mạng lớn nhất thường diễn ra vào ban đêm. Số liệu của Phòng Thương mại Canada cho thấy 71% tấn công mạng trong khoảng hai năm gần đây có “đích đến” là doanh nghiệp.

Còn theo báo cáo của Hội Truyền thông số, hiện nay có sáu rủi ro mà người dùng Việt Nam đang phải đối mặt là rủi ro đến từ mạng xã hội; mã hóa dữ liệu; điện toán đám mây, dữ liệu lớn; Internet vạn vật và thiết bị riêng…

TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Thứ trưởng Bộ TT&TT, đánh giá thế giới ngày nay đang chứng kiến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 dựa trên nền tảng là sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông; mở ra nhiều cơ hội trong việc nâng cao khả năng quản lý, trình độ công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh trong chuỗi sản phẩm. Điều này tạo ra sự thay đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch vụ, mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giảm đáng kể chi phí giao dịch, vận chuyển, tạo cơ hội đầu tư hấp dẫn và đầy tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ số và Internet.

“Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích to lớn không thể phủ nhận, những thành tựu của công nghệ thông tin và các dịch vụ, ứng dụng trên không gian mạng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc đảm bảo an toàn và an ninh thông tin” - Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho hay.

Ông Amdam Sitkoff, Giám đốc điều hành, Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham Hanoi), trích dẫn một báo cáo công bố tháng 7-2017 của một công ty tại Anh cho hay tấn công mạng có thể gây ra tổn thất tới 50-60 tỉ USD cho nền kinh tế thế giới. Từ đó, ông Sitkoff cho rằng các công ty ở Việt Nam cần có những bước đi quan trọng để nâng cao khả năng phát hiện, ứng phí và giảm nhẹ những cuộc tấn công trên mạng. Đồng thời, Chính phủ cần xây dựng bộ luật, chính sách và cơ cấu Chính phủ có trách nhiệm.

VIẾT THỊNH