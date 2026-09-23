Người dùng Galaxy lại nhận thông báo khó chịu từ Samsung

Samsung đã mất 4 tháng thử nghiệm và phát hành bảy phiên bản beta trước khi chính thức triển khai bản cập nhật One UI 9 ổn định cho dòng Galaxy S26. Quá trình này bắt đầu vào ngày 16/9, nhưng hiện tại, bản cập nhật chỉ được phát hành tại thị trường nội địa Hàn Quốc.

One UI 9 vẫn chưa đến với người dùng Galaxy S26 ngoài Hàn Quốc.

Thông thường, Samsung sẽ mở rộng bản cập nhật sang các khu vực khác chỉ vài giờ sau khi phát hành tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, đã gần một tuần trôi qua, bản cập nhật One UI 9 vẫn chưa có mặt ở bất kỳ thị trường nào ngoài Hàn Quốc.

Gần đây, trang tin tức của Samsung Thái Lan đã thông báo rằng bản cập nhật cho Galaxy S26 sẽ được phát hành vào ngày 21/9, nhưng ngày đã qua mà chưa có thông tin cụ thể. Ngày phát hành mới sau đó được đưa ra là 28/9, tuy nhiên Samsung vẫn chưa xác nhận thời gian cụ thể.

Trước đó, Samsung Thái Lan đã hứa hẹn rằng One UI 9 sẽ đến với dòng Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 vào ngày 28/9. Tuy nhiên, thông báo mới nhất cho biết bản cập nhật sẽ được phát hành cho các thiết bị này trong tháng 9, trong khi lịch trình cập nhật cho Galaxy S23 FE đã bị hoãn từ “tháng 10” sang “cuối năm nay”.

Thông báo đã được Samsung Thái Lan chỉnh lại.

Lịch trình triển khai One UI 9 đã không mấy khả quan ngay từ đầu. Samsung chỉ công bố thông tin trên cổng thông tin tại Thái Lan, trong khi các trang tin khác hoàn toàn im lặng về vấn đề này. Sự chậm trễ đã khiến người dùng cảm thấy thất vọng, đặc biệt khi dòng Galaxy S26 đã trải qua thời gian thử nghiệm beta kéo dài 4 tháng, đủ để phát hiện và sửa lỗi.

Người dùng đang bày tỏ sự tức giận trên các diễn đàn trực tuyến, cho rằng Samsung không truyền đạt thông tin rõ ràng về vấn đề này.