Người dùng điện thoại Galaxy than trời vì sự cố sau khi lên đời One UI 9

Gần đây, Samsung đã phát hành bản cập nhật One UI 9 cho các dòng điện thoại Galaxy S25. Tuy nhiên, nhiều người dùng đã phản ánh rằng sau khi cập nhật, điện thoại của họ xuất hiện thông báo lỗi XML với nội dung “Access Denied”, khiến họ không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào khác.

Nhiều người rất hào hứng khi One UI 9 được phát hành.

Một người dùng trên diễn đàn Threads cho biết điện thoại của mình đã “hỏng” sau khi cập nhật lên One UI 9 và rất lo lắng về việc có cần phải cài lại ROM để khôi phục thiết bị hay không. Tình trạng tương tự được ghi nhận ở nhiều người dùng trên thế giới, theo thông tin từ Android Authority. Một số người dùng Reddit đã báo cáo gặp phải vấn đề này sau khi cập nhật.

Thông thường, sau khi hoàn tất việc cập nhật và khởi động lại, người dùng sẽ có thể truy cập vào màn hình chính. Tuy nhiên, những thiết bị bị ảnh hưởng lại không thể thực hiện điều này và chỉ hiển thị thông báo lỗi XML. Các dòng điện thoại Galaxy S26, Galaxy S25, Galaxy S24 và một số mẫu điện thoại màn hình gập đều nằm trong số những thiết bị gặp phải sự cố này, ảnh hưởng đến một lượng lớn người dùng.

Mặc dù vậy, để khắc phục tình trạng, người dùng không nên hoảng sợ. Một số bước đơn giản có thể giúp khôi phục điện thoại:

- Nhấn và giữ đồng thời nút giảm âm lượng và nút nguồn để buộc điện thoại khởi động lại.

- Khi điện thoại khởi động lại và logo Samsung xuất hiện, hãy nhấn và giữ nút giảm âm lượng để truy cập chế độ an toàn.

Nhưng sự cố gần đây khiến nhiều người đang phải tạm hoãn nâng cấp.

- Sau khi vào chế độ an toàn, tắt Wi-Fi và dữ liệu di động để ngắt kết nối hoàn toàn với internet.

- Khởi động lại điện thoại khi không có kết nối mạng để xem có thể bỏ qua màn hình lỗi hay không.

Nếu không thể truy cập vào cài đặt mạng, người dùng có thể thử tắt router Wi-Fi hoặc tháo thẻ SIM để tạm thời ngắt kết nối với internet.

Hiện tại, Samsung vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức về nguyên nhân của sự cố này, cũng như chưa phát hành bản vá lỗi. Trang Android Authority khuyến cáo người dùng chưa hoàn tất quá trình cập nhật One UI 9 nên ngắt kết nối internet trong giai đoạn thiết lập ban đầu để giảm nguy cơ gặp phải sự cố tương tự.