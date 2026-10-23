Người đứng đầu phải chọn việc khó để thực hiện, không né tránh

Ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 23/10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy và người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là những nhiệm vụ khó, phức tạp.

Ông nhấn mạnh, người đứng đầu phải đứng ra làm, không khoán cho cấp phó, việc thuộc thẩm quyền thì phải chủ động giải quyết, không né tránh. Việc gì vượt thẩm quyền thì phải chủ động đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết.

Đối với Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp ủy rà soát quy chế làm việc, phương thức lãnh đạo, điều hành; điều chỉnh việc phối hợp, phân công trách nhiệm giữa Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các chi bộ, đảng bộ. Các đơn vị cần xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp ủy, cơ quan Đảng, chính quyền và các cơ quan chuyên môn; kịp thời cập nhật, sửa đổi những quy định liên quan để bảo đảm phù hợp với các quy định mới.

Ông Đỗ Thanh Bình cũng yêu cầu rà soát, khắc phục tình trạng nhiệm vụ chồng chéo, chưa rõ trách nhiệm hoặc đầu mối xử lý, tránh để một công việc phải qua nhiều cơ quan, nhiều cấp mới được giải quyết. Lãnh đạo cấp thành phố cần tăng cường đi cơ sở, kiểm tra, đối thoại, nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình phân cấp, phân quyền.

Đối với 103 xã, phường, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương; phát huy những mặt đã làm tốt, kịp thời khắc phục những hạn chế. Ban Thường vụ, Thường trực, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công theo dõi địa bàn cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vấn đề phát sinh. Lãnh đạo các sở, ngành, ban và cơ quan chuyên môn của Thành ủy cần đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ phát biểu.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã trình bày 3 dự thảo Kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV về xây dựng Đảng, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ và Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ông Nguyễn Thiện Nhơn nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm theo nguyên tắc đúng vai, đúng việc, đúng thẩm quyền. Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị cần rà soát, làm rõ việc nào thuộc thẩm quyền của cấp mình, ai có quyền quyết định, ai tham mưu, ai tổ chức thực hiện, ai kiểm tra và ai chịu trách nhiệm giải trình khi công việc chậm tiến độ. Việc xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị sẽ góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Dự thảo cũng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ lãnh đạo bằng việc ban hành văn bản sang lãnh đạo bằng kết quả thực hiện và sản phẩm có thể kiểm chứng. Mỗi nhiệm vụ cần thực hiện theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt” (rõ người chủ trì, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền; một đầu mối theo dõi xuyên suốt cho đến khi hoàn thành). Ngoài ra, dự thảo yêu cầu chủ trương, quyết sách phải sát thực tiễn, đúng thẩm quyền, được nghiên cứu kỹ.

Theo dự thảo, trước ngày 30/11/2026, các cấp ủy trực thuộc phải ban hành kế hoạch kèm danh mục nhiệm vụ. Từ tháng 12/2026, việc thực hiện các nhiệm vụ do Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy giao sẽ được theo dõi hằng tháng. Trong quý I/2027, dự kiến hoàn thành danh mục phân định thẩm quyền; trong năm 2027, tiếp tục rà soát quy chế làm việc, các văn bản liên quan và hoàn thiện hướng dẫn đánh giá cán bộ theo sản phẩm. Đến năm 2030, phương thức lãnh đạo được hoàn thiện, vận hành nền nếp, thẩm quyền và trách nhiệm rõ hơn, tăng cường kiểm tra, giám sát và khắc phục né tránh, đùn đẩy.

Đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW cần phải lấy yêu cầu công việc làm căn cứ bố trí cán bộ; đánh giá cán bộ phải thực chất, có căn cứ và sử dụng được; tạo nguồn cán bộ qua thực tiễn, chú trọng cán bộ cơ sở; kết hợp khuyến khích đổi mới với kiểm soát quyền lực. Trong năm 2026, thành phố tập trung rà soát vị trí việc làm, thực trạng đội ngũ và việc bố trí cán bộ theo các đề án, kế hoạch. Giai đoạn 2026–2027, tiếp tục hoàn thiện mô tả công việc, khung năng lực và phương pháp đánh giá dựa trên sản phẩm. Đến năm 2030, thành phố cơ bản hoàn thiện việc cập nhật vị trí việc làm, đánh giá thực chất, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng nguồn cán bộ kế cận…

Quang cảnh hội nghị.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhơn, ba thông điệp xuyên suốt của 3 Nghị quyết trên là: đổi mới phương thức lãnh đạo phải gắn với việc xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và theo dõi đến kết quả cuối cùng; công tác cán bộ phải dựa trên yêu cầu vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ, đánh giá đúng để bố trí, đào tạo, sử dụng và sàng lọc phù hợp; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được thực hiện thường xuyên, gắn với phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, đề cao liêm chính, trách nhiệm nêu gương và sự giám sát của nhân dân.

Cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố cần tập trung góp ý vào tính rõ ràng của nhiệm vụ, tính khả thi của tiến độ, sự phù hợp trong phân công và khả năng kiểm chứng kết quả; đồng thời phát hiện những nội dung giao nhiệm vụ trùng lặp, thiếu đầu mối hoặc phụ thuộc vào hướng dẫn của Trung ương để hoàn thiện trước khi ban hành. Tinh thần chung là tránh hình thức, không chạy theo số lượng văn bản; nhiệm vụ đã giao phải được theo dõi, hạn chế được phát hiện phải kịp thời khắc phục, trách nhiệm đã phân công phải gắn với đánh giá kết quả. Tất cả hướng đến mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.