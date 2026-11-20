Xây dựng nông thôn mới không chỉ là đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan mà còn đòi hỏi phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân. Trong đó, các hợp tác xã (HTX) có vai trò quan trọng trong tổ chức lại sản xuất, liên kết nông dân và đưa tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động nông nghiệp. Đặc biệt, người đứng đầu HTX chính là nhân tố thúc đẩy sự thay đổi trong tư duy và phương thức sản xuất của các thành viên.

Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác và chính quyền địa phương tổ chức buổi làm việc tại HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy.

Tại HTX Sản xuất kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy tại xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng, bà Cao Thị Hằng, Giám đốc HTX, cùng tập thể đơn vị định hướng phát triển hoạt động sản xuất, thu mua và phân phối nông sản theo hướng chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và tính bền vững.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm trong lĩnh vực nông nghiệp, HTX đã xây dựng định hướng kiểm soát nguồn nguyên liệu từ vùng sản xuất, chú trọng chất lượng đầu vào và quy trình cung ứng sản phẩm. Đây là nền tảng để HTX nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời thúc đẩy các thành viên quan tâm hơn đến quy trình sản xuất, chất lượng nông sản và yêu cầu của thị trường.

Đáng chú ý, HTX Thắng Thủy đang hướng tới phát triển sản phẩm OCOP gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngày 27/10/2026, Liên minh HTX thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế Hợp tác và chính quyền địa phương làm việc tại HTX, thống nhất triển khai dự án hỗ trợ xây dựng mô hình HTX phát triển sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ xuất khẩu.

Trao đổi với phóng viên, bà Cao Thị Hằng cho biết, thời gian tới, HTX Thắng Thủy sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu, tăng cường truy xuất nguồn gốc và đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, HTX chú trọng nâng cao kiến thức cho các thành viên về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng và áp dụng quy trình VietGAP, hướng tới nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đây không chỉ là cơ hội để HTX nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa các thành viên và nâng cao trách nhiệm đối với chất lượng nông sản. Với vai trò người đứng đầu, bà Cao Thị Hằng có trách nhiệm tổ chức, điều hành và phối hợp triển khai các định hướng phát triển, đưa hoạt động sản xuất của HTX từng bước thích ứng với yêu cầu mới.

Thực tiễn từ HTX Thắng Thủy cho thấy, phát triển kinh tế tập thể gắn với nâng cao chất lượng nông sản, mở rộng thị trường và cải thiện thu nhập là hướng đi thiết thực trong xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò của người đứng đầu HTX, cùng sự đồng hành của các cơ quan chức năng, sẽ góp phần tạo động lực để người dân chủ động tham gia phát triển kinh tế, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.